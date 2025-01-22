13 самых ожидаемых фильмов ужасов 2025 года

В наступившем году на большие экраны выйдет множество крутых хорроров. Продолжений, перезагрузок и ремейков будет больше, чем оригинальных проектов, но каждый из них заслуживает внимания — будь то новое прочтение классического сюжета о Франкенштейне или долгожданное продолжение фильма про зомби-апокалипсис. Рассказываем, какие ужастики будут пугать нас в 2025 году.

Ритуал

Дата выхода: 18 апреля 2025 года.

Режиссер: Дэвид Миделл.

Актеры: Аль Пачино, Дэн Стивенс, Патриша Хитон, Эшли Грин.

Фото Кадр из фильма «Ритуал», реж. Дэвид Миделл/Andrew Stevens, Entertainment Redbird Entertainment, Cinemachineshop

К Пасхе в этом году выйдет новый фильм про экзорцизм с Аль Пачино. Актеру уже не впервой сниматься в фильмах про сатану. Правда, в этот раз он играет священника с непростым прошлым, которому предстоит провести серию сложных и опасных экзорцизмов. Помогать ему в этом будет священнослужитель с кризисом веры, которого сыграл Дэн Стивенс. В основе истории — реальная история Эммы Шмидт, из которой несколько раз изгоняли демонов. Ее случай любопытен тем, что священник тщательно задокументировал обряды изгнания бесов из девушки.

Пункт назначения: Кровные узы

Дата выхода: 15 мая 2025 года.

Режиссер: Зак Липовски, Адам Б. Стейн.

Актеры: Риа Килстедт, Тони Тодд, Ричард Хэрмон, Брэк Бэссинджер, Макс Ллойд-Джонс.

Фото Кадр из фильма «Пункт назначения 5», реж. Стивен Куэйл /Warner Bros. Pictures

Спустя 15 лет знаменитая франшиза возвращается на большие экраны. Пока неизвестно, кто и как будет пытаться избежать смерти в шестой части. Но за сценарий отвечает Гай Бусик — автор таких успешных фильмов ужасов, как «Я иду искать», «Эбигейл» и последних частей «Крика». Впервые «Пункт назначения» напугал зрителей в 2000 году. С тех пор вышло четыре продолжения, в каждом из которых смерть преследовала разных персонажей. Режиссерами нового фильма выступят Зак Липовски и Адам Б. Штейн, которые получили эту работу после того, как во время презентации проекта студии инсценировали свою смерть.

Невеста

Дата выхода: 26 сентября 2025 года.

Режиссер: Мэгги Джилленхол.

Актеры: Джесси Бакли, Джейк Джилленхол, Кристиан Бэйл, Пенелопа Крус.

Фото Кадр из фильма «Невеста», реж. Мэгги Джилленхол/Pie Films, First Love Films, Pilot Productions

После своего успешного режиссерского дебюта «Незнакомая дочь» Мэгги Джилленхол берется за ремейк классической голливудской картины «Невеста Франкенштейна» 1935 года. По сюжету Франкенштейн и доктор Евфроний оживляют убитую женщину, которую называют Невестой. Естественно, в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля. Главную роль в комедийном хоррор-мюзикле исполняет Джесси Бакли («Род мужской»), на вторых планах имена тоже серьезные — Кристиан Бэйл, Пенелопа Крус, Джейк Джилленхол, Питер Сарсгаард и Аннетт Бенинг.

Пила 11

Дата выхода: 26 сентября 2025 года.

Режиссер: Кевин Гротерт.

Актеры: Тобин Белл, Шоуни Смит.

Фото Кадр из фильма «Пила 10», реж. Кевин Гротерт/Twisted Pictures

Одиннадцатую «Пилу» снимает Кевин Гротерт. Он уже был режиссером десятого фильма, который, по мнению многих, вернул франшизе былую славу. По сюжету предыдущего фильма Джон Крамер (Тобин Белл) пытал группу мошенников, выдававших себя за врачей, способных якобы вылечить его от рака. По словам одного из продюсеров, действие предстоящей части будет происходить сразу после событий, показанных в «Пиле 10».

Компаньон

Дата выхода: 31 января 2025 года.

Режиссер: Дрю Хэнкок.

Актеры: Софи Тэтчер, Джек Куэйд.

Фото Кадр из фильма «Компаньон», реж. Дрю Хэнкок/New Line Cinema, BoulderLight Pictures, Vertigo Entertainment

Потенциально первый хит в жанре ужасов в 2025 году со звездой «Шершней» и «Еретика» Софи Тэтчер. «Компаньон», спродюсированный Заком Креггером («Варвар»), рассказывает мрачную историю любви девушки-робота и миллиардера, в чьем доме она живет. Создатели фильма позиционируют ленту как «историю любви совершенно нового типа», а в начале трейлера подчеркивают, что он «снят студией, подарившей вам «Дневник памяти». Первые зрители уже назвали ленту «забавной» и «восхитительно злой».

Я знаю, что вы сделали прошлым летом

Дата выхода: 18 июля 2025 года.

Режиссер: Кейтин Робинсон Дженнифер.

Актеры: Дженнифер Лав Хьюитт, Фредди Принц мл.

Фото Кадр из фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», реж. Джим Гиллеспи/Mandalay Entertainment

Спустя почти 30 лет после выхода оригинального фильма зрителей ждет продолжение известного молодежного слэшера 90-х. Сюжет оригинала незамысловат: компания выпускников сбивает на машине мужчину и выбрасывает его тело в море. Спустя год их начинает преследовать таинственный убийца в плаще с крюком. У фильма уже выходило два продолжения в нулевые, оба провальные. Казалось, что у франшизы нет будущего, но после нескольких лет мучительной разработки Columbia Pictures наконец дала добро на производство четвертого фильма. Известно, что он станет прямым продолжением сиквела «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом», а Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц мл. вернутся к своим ролям.

Заклятие 4: Последние обряды

Дата выхода: 5 сентября 2025 года.

Режиссер: Майкл Чавес.

Актеры: Патрик Уилсон, Вера Фармига.

Фото Кадр из фильма «Заклятие», реж. Джеймс Ван/Warner Bros., New Line Cinema

Спустя 12 лет и восемь фильмов, включая продолжения и спин-оффы (в переводе с англ. — «побочный продукт», «ответвление». — Прим. ред.) о безумной кукле Аннабель и зловещей Монахине, самая кассовая франшиза фильмов ужасов, собравшая 2,3 миллиарда долларов, возвращается. Чета Уоррен, известные охотники за паранормальными явлениями, в последний раз вступит в схватку с силами тьмы. Патрик Уилсон и Вера Фармига, исполнившие главные роли в предыдущих частях франшизы, вернутся в четвертой части, которая станет завершающей в истории их героев в рамках вселенной «Заклятия».

Хищник: Пустоши

Дата выхода: 7 ноября 2025 года.

Режиссер: Дэн Трахтенберг.

Актеры: Эль Фаннинг.

Фото Кадр из фильма «Добыча», реж. Дэн Трахтенберг/20th Century Studios, Davis Entertainment, Lawrence Gordon Productions

Сюжет нового фильма «Хищник» пока что держится в тайне, но есть три важные детали, которые позволяют предположить, что проект должен получиться успешным. Во-первых, режиссером выступает Дэн Трахтенберг, который в 2022 году ошеломил зрителей своей «Добычей» — мощным боевиком о девушке Нару из племени команчей. Во-вторых, одну из главных ролей исполняет Эль Фаннинг («Неоновый демон»). В-третьих, главным героем в «Пустошах» станет сам Хищник. Оправданы ли надежды зрителей, узнаем ближе к концу года.

М3ГАН 2.0

Дата выхода: 27 июня 2025 года.

Режиссер: Джерард Джонстон.

Актеры: Эллисон Уильямс, Вайолет МакГроу.

Фото Кадр из фильма «М3ГАН», реж. Джерард Джонстон/Blumhouse Productions, Atomic Monster Productions, Divide/Conquer

Готовьтесь к новым вирусным танцам и ультранасилию, потому что ИИ-кукла-убийца МЗГАН, обретшая самосознание, планирует вернуться летом 2025 года. Первая часть комедийного фильма ужасов вышла в 2022 году и стала настоящим хитом, точно отразив актуальные веяния культуры TikTok и поколения Z. Пока неизвестно, про что будет вторая часть, но уже точно подтверждено, что Эллисон Уильямс и Вайолет МакГроу вернутся к своим ролям Джеммы и Кэди — тети и племянницы, которые столкнулись со злобной куклой в первой части. А за режиссуру по-прежнему ответствен Джерард Джонстон, снявший первый фильм.

Пять ночей с Фредди 2

Дата выхода: 5 декабря 2025 года.

Режиссер: Эмма Тамми.

Актеры: Джош Хатчерсон, Элизабет Лэил, Мэттью Лиллард.

Фото Кадр из фильма «Пять ночей с Фредди», реж. Эмма Тамми/Blumhouse Productions, Scott Cawthon Productions

В 2023 году ужастик «Пять ночей с Фредди», основанный на видеоигре, стал зрительским хитом, заработав в прокате почти 300 млн долларов и отбив свой производственный бюджет в 15 раз. Первый фильм рассказывает о горемычном охраннике Майке, который устраивается на работу в заброшенный ТЦ «Пиццерия Фредди Фазбера» и сталкивается с аниматрониками-убийцами. За вторую часть истории отвечают те же люди — режиссер Эмма Тамми, сценаристы Скотт Коутон и Сет Каддебек и главный актер Джош Хатчерсон. О сюжете ничего неизвестно, зато есть слоган: «Каждый может пережить пять ночей. На этот раз второго шанса не будет».

Обезьяна

Дата выхода: 21 февраля 2025 года.

Режиссер: Осгуд Перкинс.

Актеры: Тео Джеймс, Элайджа Вуд, Татьяна Маслани.

Фото Кадр из фильма «Обезьяна», реж. Осгуд Перкинс/Atomic Monster, Range Media Partners, C2 Motion Picture Group, Stars Collective Films Entertainment Group, Black Bear International)

Осгуд Перкинс, выстреливший в прошлом году своим «Собирателем душ», возвращается в феврале 2025 года с «Обезьяной» — сверхъестественным комедийным ужастиком, основанным на одноименном рассказе Стивена Кинга. По сюжету братья-близнецы Хэл и Билл (их обоих играет Тео Джеймс, известный по недавним «Джентльменам») находят на чердаке старую игрушечную обезьянку своего отца. Конечно же, она оказывается проклятой. В фильме также снялись Элайджа Вуд («Властелин колец») и Татьяна Маслани («Темное дитя»). А еще у хоррора красноречивый слоган: «Все умирают, и это полный [крах]».

28 лет спустя

Дата выхода: 20 июня 2025 года.

Режиссер: Дэнни Бойл.

Актеры: Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Джек О'Коннелл.

Фото Кадр из фильма «28 лет спустя», реж. Дэнни Бойл/Columbia Pictures, DNA Films, Decibel Films

Поклонники ждали этого 23 года — столько лет назад вышел знаменитый хоррор «28 дней спустя», воскресивший тогда умирающий жанр зомби-фильмов. За ним последовало менее успешное продолжение «28 недель спустя», в котором не участвовал актер Киллиан Мерфи, режиссер Дэнни Бойл («На игле») и сценарист Алекс Гарленд («Падение империи»).

Теперь троица вернулась, чтобы создать новую трилогию. Уже известно, что второй фильм с подзаголовком «Костяной храм» также снят и выйдет 16 января 2026 года. Сюжет первой части повествует о юном мальчишке, который ищет врача для своей умирающей матери, скрываясь от зараженных. Сценарий написал Гарленд, режиссерское кресло занял Бойл, а в актерский состав вошли звезды мирового уровня: Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер, Ральф Файнс и другие. Мерфи появится во втором фильме трилогии.

Франкенштейн

Дата выхода: осень-зима 2025 года.

Режиссер: Гильермо дель Торо.

Актеры: Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Кристоф Вальц, Миа Гот, Дэвид Брэдли.

Фото Кадр из фильма «Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо/Netflix

Фильм ужасов от Гильермо дель Торо («Блэйд 2», «Хеллбой», «Лабиринт фавна» и «Багровый пик») — это всегда событие. В 2024 году он закончил съемки своей версии «Франкенштейна» для Netflix с невероятно мощным актерским составом. Звезда «Дюны» Оскар Айзек воплотил образ Виктора, а звезда из «Эйфории» Джейкоб Элорди — монстра Франкенштейна. Кроме того, в фильме также снялись Кристоф Вальц, Миа Гот и Дэвид Брэдли. Учитывая любовь режиссера к интересным эффектам и настоящему гриму, он, безусловно, привнес свой неповторимый стиль в классический сюжет. Постановщик ранее признавался, что «Франкенштейн» Мэри Шелли — его любимый роман, так что его прочтение наверняка будет великолепным.