Кто есть кто в сериале «Зимородок»: полный гид по персонажам

«Зимородок» — один из самых успешных проектов на турецком телевидении. История о любовных отношениях правильной и ответственной Сейран и ветреного разгильдяя Ферита полюбилась зрителям благодаря накалу страстей, харизматичным персонажам, драматическим поворотам и житейскому юмору. Интересно, что в основу сценария легла судьба существующей турецкой семьи и записи психиатра одной из актрис.

Сериал транслируется с 2022 года. Сейчас в самом разгаре выход третьего сезона проекта. Если вы подзабыли, кто есть кто в этом турецком сериале, то этот материал поможет вам разобраться.

Главные герои

Ферит Корхан

Ферит Корхан — главный герой сериала. Младший сын в уважаемой и богатой семье. Никогда не влюблялся. Из-за своего положения и болезни — сахарного диабета — в течение жизни не сталкивался с отказами и вырос самовлюбленным, упертым любителем развлечений. Это не нравится его семье: родственники хотят женить Ферита на достойной девушке, чтобы остепенить.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнитель роли — Мерт Рамазан Демир.

Сейран Шанлы

Сейран Шанлы — главная героиня сериала. В свои 19 лет амбициозна, доброжелательна и ответственна, может проявить характер и мечтает поступить в университет. Ее отец, Казым Шанлы, проявлял насилие по отношению к дочери, пока та была маленькой.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнительница роли — Афра Сарачоглу.

Семья Сейран

Казым

Отец семьи, грубый и властный мужчина с повадками тирана. Не работает, живет на скопившееся состояние рода, алчный и жестокий. Подвергал насилию своих детей. Однако на виду у общественности поддерживает имидж успешного богача.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнитель роли — Дирен Полатогуллары.

Эсме

Эсме — супруга Казыма, женщина необразованная, но покладистая и внимательная к дочерям. Ее выдали замуж против воли. Ее муж, хоть и влюбился в нее, стыдил за отсутствие образования. Измученная, уставшая, смирившаяся с судьбой героиня.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнительница роли — Сезин Бозаджи.

Суна

Сестра Сейран, старшая дочь семьи Шанлы. Красивая, добропорядочная, мечтающая о счастливой семье и собственном доме. Суна готова на все ради улыбки сестры и матери. Именно ее хотели выдать замуж за Ферита.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнительница роли — Берил Позам.

Хаттуч

Тетя Казыма. Строгая женщина, поддерживающая грубые методы воспитания отца семьи, поскольку сама подвергалась насилию.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнительница роли — Шериф Сезер.

Семья Ферита

Халис

Халис — авторитетный глава семьи Корхан и владелец одного из самых популярных ювелирных брендов в Турции. Несмотря на свой преклонный возраст и некоторые проблемы со здоровьем, он по-прежнему всегда сам принимает важные решения. Он строг и стремится контролировать все на свете. Эта черта характера мешает ему общаться с близкими, но помогает следить за делами семьи.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнитель роли — Четин Текиндор.

Ифакат

Старшая невестка семьи, вдова. Родилась в бедной семье и вышла замуж за старшего сына Халиса Корхана, который вскоре погиб в автокатастрофе. После этого она потеряла ребенка и осталась главной женщиной в доме: занималась воспитанием детей Орхана (другого сына Халиса), руководила прислугой и помогала по бизнесу.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнительница роли — Гюльчин Сантырджыоглу.

Орхан

Отец Ферита, младший сын Халиса. Никогда не знал бедности, ведет праздный образ жизни и привык к тому, что все его прихоти выполняются. Любит алкоголь и красивых женщин. Несмотря на привлекательный внешний вид, не отличается мужественностью. Герой остался подростком в душе, хоть и является отцом двоих взрослых сыновей. Ходит налево от своей жены.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнитель роли — Эмре Алтуг.

Гюльгюн

Жена Орхана. Симпатичная женщина, любящая мать, которая готова положить свою гордость на алтарь своей семьи. Закрывает глаза на неверность мужа и старается не разрушать его авторитет.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнительница роли — Гезде Кансу.

Фуат

Старший сын Орхана и Гюльгюн. В свои 30 лет прослыл успешным бизнесменом, поддерживает во всем младшего брата и строит близкие отношения с женой, в брак с которой вступил по договоренности.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнитель роли — Догукан Полат.

Асуман

Жена Фуата, стильная, отзывчивая и нежная женщина. Однако с течением сюжета героиня меняется, проявляя характер и отстаивая свое мнение. Асуман не может иметь детей из-за перенесенной операции, и это ее главная боль — то, что она не смогла принести семье наследников.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнительница роли — Ознур Серчелер.

Другие персонажи сериала

Абидин

Телохранитель Ферита, который спас ему жизнь и выстроил с ним скорее братские, чем рабочие отношения.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнитель роли — Эрсин Арыджи.

Пелин

Бывшая любовница Ферита и его лучшая подруга со школьных времен.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнительница роли — Буче Бусе Кахраман.

Юсуф

Одноклассник Сейран и ее бывший возлюбленный, который устроился работать в дом ее семьи, чтобы быть ближе к девушке.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнитель роли — Умут Гезер.

Султан

Домработница в семье Корхан, шпионит для Ифакат и даже состояла в любовных отношениях с Феритом.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Алптекин/OGM Pictures

Исполнительница роли — Ирем Алтуг.