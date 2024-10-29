Что посмотреть с актерами из сериала «Убийства в одном здании»
Сегодня, 29 октября, на стриминговом сервисе Hulu завершается показ четвертого сезона популярного комедийного детектива «Убийства в одном здании». Сериал уже продлили на пятый сезон, ну а пока вспоминаем полнометражные работы главных звезд проекта. Здесь и комедия со Стивом Мартином, и романтическая мелодрама с Селеной Гомес, а также оскароносные роли Давайн Джой Рэндольф и Мэрил Стрип и многое другое.
Стив Мартин: «Отпетые мошенники»
Год: 1988.
Страна: США.
Режиссер: Фрэнк Оз.
В главных ролях: Стив Мартин, Майкл Кейн, Гленн Хедли, Антон Роджерс, Барбара Харрис.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,4.
В «Убийствах в одном здании» Стив Мартин играет одного из трех главных героев — Чарльза Хейден-Севиджа. Его персонаж — давно забытый актер, который когда-то был звездой суперпопулярного детективного сериала. Ну а в криминальной комедии «Отпетые мошенники» Стив Мартин перевоплотился в американского афериста Фредди Бенсона. Герой промышляет на Лазурном берегу. Однако там уже давно работает другой высококлассный мошенник — Лоуренс Джеймисон (эта роль принесла Майклу Кейну одну из многочисленных номинаций на «Золотой глобус»). Кажется, соперничества не избежать!
Мартин Шорт: «Внутреннее пространство»
Год: 1987.
Страна: США.
Режиссер: Джо Данте.
В главных ролях: Деннис Куэйд, Мартин Шорт, Мег Райан, Кевин МакКарти, Фиона Льюис.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,8.
Роль второго центрального персонажа в сериале «Убийства в одном здании» — театрального режиссера Оливера Патнема — досталась Мартину Шорту. В 1987 году он сыграл в фантастической картине «Внутреннее пространство», отмеченной премией «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты». По сюжету пилот Так Пендлтон (Деннис Куэйд) принимает участие в научном эксперименте, в ходе которого его уменьшают до микроскопических размеров. Однако из-за вмешательства террористов главный герой оказывается в теле кассира Джека Паттера. Его-то и сыграл Мартин Шорт.
Селена Гомес: «Дождливый день в Нью-Йорке»
Год: 2019.
Страна: США.
Режиссер: Вуди Аллен.
В главных ролях: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу, Диего Луна.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,5.
В подругу Чарльза и Оливера (напомним, что по сюжету троица запустила тру-крайм-подкаст, который быстро стал популярным) — молодую художницу Мэйбл Мора — перевоплотилась Селена Гомес. В 2019 году она засветилась в романтической мелодраме «Дождливый день в Нью-Йорке». Его героиня — актриса, которая по воле случая сталкивается с Гэтсби Уэллсом, бывшим парнем ее старшей сестры. Молодые люди проводят время вместе, пока нынешняя подруга главного героя берет интервью у известного режиссера. Разумеется, случайная встреча вносит свои коррективы в судьбы всех персонажей.
Эми Райан: «Прощай, детка, прощай»
Год: 2007.
Страна: США.
Режиссер: Бен Аффлек.
В главных ролях: Кейси Аффлек, Мишель Монахэн, Морган Фриман, Эд Харрис, Эми Райан.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,6.
В сериале «Убийства в одном здании» Эми Райан достался образ Джейн, которая начинает встречаться с Чарльзом, а затем оказывается главной подозреваемой в загадочном убийстве. Свою единственную номинацию на «Оскар» актриса заработала благодаря детективному триллеру «Прощай, детка, прощай». Фильм, ставший режиссерским дебютом Бена Аффлека, повествует о расследовании исчезновения четырехлетней девочки Аманды. Эми Райан сыграла безработную мать-одиночку, а Кейси Аффлек и Мишель Монахэн — частных детективов, которые берутся за сложное дело.
Давайн Джой Рэндольф: «Оставленные»
Год: 2023.
Страна: США.
Режиссер: Александр Пэйн.
В главных ролях: Пол Джаматти, Доминик Сесса, Давайн Джой Рэндольф, Кэрри Престон, Брейди Хепнер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,9.
В «Убийствах в одном здании» Давайн Джой Рэндольф исполнила роль детектива Уильямс, которая, слушая подкаст, обращает внимание на любые несостыковки и даже помогает троице. В этом году актриса собрала все главные кинонаграды, в том числе — «Оскар», за рождественскую драму «Оставленные». Ее героиня — повар Мэри Лэм, которая работает в престижной школе для мальчиков. По воле судьбы женщина, скорбящая по погибшему во Вьетнаме сыну, вынуждена провести Рождество в компании придирчивого преподавателя истории и единственного студента, которого так и не забрали домой на праздники.
Нэйтан Лейн: «Мышиная охота»
Год: 1997.
Страна: США.
Режиссер: Гор Вербински.
В главных ролях: Нэйтан Лейн, Ли Эванс, Викки Льюис, Мори Чайкин, Кристофер Уокен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 6,5.
Нэйтан Лейн засветился в двух первых сезонах «Убийств в одном здании» в образе Тедди Димаса — старого друга Оливера, который спонсировал его постановки, а теперь вложился и в подкаст главных героев. В 1997 году актер снялся в комедии «Мышиная охота», которая заработала номинацию на «Сатурн» в категории «Лучший фэнтези-фильм». Гор Вербински, который впоследствии подарил миру сагу «Пираты Карибского моря», поставил картину о двух братьях. По сюжету они наследуют старый особняк, который, как выясняется, стоит больших денег, только продать дом не так-то просто, ведь там обитает упрямая мышь.
Пол Радд: «Основные принципы добра»
Год: 2015.
Страна: США.
Режиссер: Роб Барнетт.
В главных ролях: Пол Радд, Крэйг Робертс, Дженнифер Эль, Селена Гомес, Меган Фергюсон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 7,3.
В третьем сезоне Пол Радд сыграл Бена Гленроя — голливудскую звезду, чье убийство предстоит расследовать главным героям. А в четвертой главе актер вернулся в образе Глена Стаббинса — бывшего дублера Бена Гленроя. Несколько лет назад Пол Радд уже пересекался с коллегой по «Убийствам в одном здании» Селеной Гомес на съемочной площадке комедийной драмы «Основные принципы добра». Радд перевоплотился в не очень успешного писателя, который устраивается сиделкой к подростку с редким генетическим заболеванием, а Гомес — в сбежавшую из дома девушку, которая присоединяется к центральным персонажам в их путешествии по стране.
Мэрил Стрип: «Крамер против Крамера»
Год: 1979.
Страна: США.
Режиссер: Роберт Бентон.
В главных ролях: Дастин Хоффман, Мэрил Стрип, Джейн Александр, Джастин Генри, Говард Дафф.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,8.
Еще одной звездой, пополнившей каст сериала в третьем сезоне, стала Мэрил Стрип. Ей досталась роль актрисы Лоретты Даркин, которая получила роль в новом мюзикле Оливера, но затем их рабочие отношения переросли в романтические. В обширной фильмографии Мэрил Стрип сложно выделить один фильм, но, пожалуй, стоит вспомнить тот, благодаря которому она заработала свой первый «Оскар».
Речь идет о драме «Крамер против Крамера». Лента также принесла заветную статуэтку Дастину Хоффману, а еще была отмечена в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий». Сюжет разворачивается вокруг Теда Крамера, от которого уходит жена, но, когда тот уже осваивается в роли отца-одиночки, Джоанна возвращается и собирается забрать мальчика.