«Форресту Гампу» — 30: интересные факты об оскароносном фильме

В этом году юбилей отмечает комедийная драма Роберта Земекиса «Форрест Гамп». Премьерный показ ленты состоялся 23 июня 1994 года, а уже 6 июля того же года она вышла в широкий прокат. В честь тридцатилетия «Форреста Гампа» собрали несколько интересных фактов о фильме.

Роман «Форрест Гамп» стал популярен после экранизации

В основу картины легла книга американского писателя Уинстона Грума. Однако изначально роман «Форрест Гамп» не снискал большой популярности, а продажи значительно взлетели только после выхода фильма.

Фото Кадр из фильма «Форрест Гамп»

Стоит также отметить, что экранизация заметно отличается от литературного первоисточника: так, например, книжный Форрест более циничен и в целом не так наивен, как киноперсонаж Тома Хэнкса.

Форреста Гампа мог сыграть не Том Хэнкс

Ведущую роль в фильме сыграл Том Хэнкс, но образ Форреста Гампа мог запросто достаться другому актеру: среди претендентов значились Билл Мюррей, Джон Траволта и Чеви Чейз.

Фото Кадр из фильма «Форрест Гамп»

Кандидатуру Тома Хэнкса предложил Барри Зонненфельд («Семейка Аддамс», «Люди в черном»), который изначально рассматривался на место режиссера. Также съемки мог возглавить Терри Гиллиам («12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»), но в итоге проект достался Роберту Земекису (трилогия «Назад в будущее»).

И продюсеры не прогадали: впоследствии оба — Хэнкс и Земекис — были отмечены престижными кинопремиями.

Курт Рассел озвучил персонажа Элвиса Пресли

Даже самые внимательные зрители вряд ли вспомнят, кого именно в «Форресте Гампе» сыграл Курт Рассел, ведь в кадре он не появляется. Дело в том, что Роберту Земекису не понравился голос Питера Добсона, исполнившего роль Элвиса Пресли. И в итоге короля рок-н-ролла переозвучил именно Курт Рассел.

Слухи об этом необычном камео ходили давно, но сам актер подтвердил их в интервью лишь несколько лет назад. Сам он, к слову, тоже примерял на себя культовый образ Пресли в байопике «Элвис» (1979).

Фото Кадр из фильма «Форрест Гамп»

Кроме того, в фильме засветилась дочь Тома Хэнкса Элизабет (рыжеволосая девочка в школьном автобусе) и сын Роберта Земекиса Александр (мальчик в школьном автобусе, который не позволяет Форресту сесть рядом с ним).

Шесть «Оскаров» — не единственное достижение фильма

«Форрест Гамп» действительно заработал шесть наград Американской киноакадемии. Чаще всего вспоминают о победах в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Роберт Земекис) и «Лучшая мужская роль» (Том Хэнкс). Однако ленте также удалось обойти конкурентов в таких категориях, как «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучшие визуальные эффекты».

Кроме того, в копилке картины — три «Золотых глобуса», два «Сатурна» (здесь в актерской категории отличился Гэри Синиз, сыгравший лейтенанта Дэна Тейлора), премия Гильдии режиссеров, премия Гильдии актеров, BAFTA и другие престижные кинонаграды.

Фото Кадр из фильма «Форрест Гамп»

Ну а в рейтинге лучших цитат из фильмов, составленном Американским институтом киноискусства, на 40-й строчке расположилась самая известная фраза из «Форреста Гампа»: «Моя мама всегда говорила: «Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, что тебе попадется».

В Индии сняли ремейк фильма «Форрест Гамп»

В 2022 году состоялась премьера картины «Лаал Сингх Чадда». В центре сюжета — молодой человек по имени Лаал, который в детстве перенес заболевание опорно-двигательного аппарата, а затем неожиданно открыл в себе способности к бегу. Впоследствии Лаал отправился на войну и стал звездой спорта. Не обошлось и без влюбленности в подругу детства.

Фото Кадр из фильма «Лаал Сингх Чадда»

Знакомо? Все верно, «Лаал Сингх Чадда» — это индийский ремейк «Форреста Гампа». У его создателей ушло несколько лет на то, чтобы получить права на болливудскую адаптацию культового фильма. Активное участие в этом процессе принимал Аамир Кхан — исполнитель роли Лаала и один из продюсеров проекта.