7 фильмов, в которых известные актеры согласились играть бесплатно

Заоблачные гонорары голливудских звезд нередко становятся темой для бурных обсуждений. Однако порой именитым актерам не платят за их появление на экране ни цента, причем речь идет не только о секундных камео в супергеройских блокбастерах. Сегодня рассказываем, ради кого Джуд Лоу, Колин Фаррелл и Джонни Депп добровольно отказались от денег, почему Джордж Клуни получил за одну из своих ролей всего доллар и кто согласился сняться лишь за чашку кофе.

Плетеный человек

Год: 1973.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Робин Харди.

В главных ролях: Эдвард Вудворд, Кристофер Ли, Дайан Чиленто, Бритт Экланд, Ингрид Питт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Плетеный человек»

Нынешнему поколению британский актер Кристофер Ли в первую очередь знаком по роли Сарумана в фэнтези-саге «Властелин колец», но его обширная фильмография насчитывает более 200 проектов. К 1973 году благодаря неоднократному появлению на больших экранах в образе графа Дракулы Ли стал довольно известным. И все же он согласился сыграть в фолк-хорроре «Плетеный человек» абсолютно бесплатно.

Дело в том, что бюджет картины был настолько мал, что работать без гонорара пришлось многим актерам. Однако Кристофера Ли очень заинтересовала история, к тому же он не хотел стать заложником одного образа и искал для себя новые возможности. Впоследствии Ли назвал роль лорда Саммерайла одной из лучших в карьере.

Действие фильма разворачивается на небольшом острове у берегов Шотландии: сержант Нил Хоуи прибывает сюда, чтобы расследовать исчезновение девочки-подростка. Только вот местные жители, практикующие древние языческие ритуалы под руководством лорда Саммерайла, не очень рады его появлению.

Четыре комнаты

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссеры: Эллисон Андерс, Александр Рокуэлл, Роберт Родригес, Квентин Тарантино.

В главных ролях: Тим Рот, Антонио Бандерас, Дженнифер Билз, Пол Кальдерон, Сэмми Дэвис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Четыре комнаты»

К середине 90-х Брюс Уиллис уже стал суперзведой: на тот момент у актера были престижные награды «Эмми» и «Золотой глобус» за сериал «Детективное агентство «Лунный свет», а также главная роль в экшен-франшизе «Крепкий орешек», которая приносила ему миллионные гонорары за каждую часть.

В 1994 году на экраны вышла культовая лента Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», и Уиллиса так впечатлила работа с режиссером, что он буквально напросился в его новый проект. За эпизодическую роль в киноальманахе «Четыре комнаты» актер не получил ни цента и даже не был указан в титрах.

Брюс засветился в новелле «Пентхаус — Человек из Голливуда», центрального персонажа которой сыграл сам Тарантино. С другими эпизодами историю объединяет главное действующее лицо фильма — портье Тед (Тим Рот), который выходит на службу в канун Нового года.

Доброй ночи и удачи

Год: 2005.

Страна: США, Франция, Великобритания, Япония.

Режиссер: Джордж Клуни.

В главных ролях: Дэвид Стрэтэйрн, Джордж Клуни, Роберт Дауни-мл., Патриша Кларксон, Джефф Дэниелс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Доброй ночи и удачи»

Джордж Клуни — не только популярный актер, но и неплохой режиссер: его дебютная работа — «Признания опасного человека» с Сэмом Рокуэллом — получила довольно высокие оценки и была отмечена «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.

Третьим режиссерским проектом Клуни стала черно-белая историческая драма «Доброй ночи и удачи» о противостоянии радио- и тележурналиста Эдварда Марроу и сенатора-антикоммуниста Джозефа Маккарти на фоне холодной войны. В копилке фильма — шесть номинаций на «Оскар», четыре номинации на «Золотой глобус», а также несколько наград Венецианского кинофестиваля, в том числе — Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль и «Золотые Озеллы» за лучший сценарий.

Джордж Клуни не только занял режиссерское кресло. Он выступил соавтором сценария и сыграл одну из главных ролей. Чтобы собрать деньги на съемки, Клуни заложил собственный дом в Лос-Анджелесе, а его гонорар составил чисто символические три доллара (по доллару — как режиссеру, сценаристу и актеру).

Воображариум доктора Парнаса

Год: 2009.

Страна: Великобритания, Франция, Канада.

Режиссер: Терри Гиллиам.

В главных ролях: Хит Леджер, Кристофер Пламмер, Лили Коул, Эндрю Гарфилд, Том Уэйтс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Воображариум доктора Парнаса»

Роль в фэнтези-притче «Воображариум доктора Парнаса» стала последней в карьере Хита Леджера. Он скончался до окончания съемок, однако жанр картины позволил Терри Гиллиаму доснять ее с другими актерами.

Напомним, что в очередной вариации на тему сделки с дьяволом Леджер сыграл таинственного незнакомца по имени Тони, который вместе с карликом Перси и фокусником Антоном должен помочь доктору Парнасу — предводителю бродячего цирка — спасти его дочь Валентину: через несколько дней девушке исполнится 16 лет, и по условиям сделки она станет собственностью зловещего мистера Ника.

После смерти Хита Леджера роль Тони доиграли Колин Фаррелл, Джуд Лоу и Джонни Депп. Создатели фильма обыграли это с помощью волшебного зеркала доктора Парнаса, которое при проходе сквозь него в другую реальность меняет персонажу внешность. Все три актера отказались от гонораров и передали деньги дочери Леджера — Матильде.

Боец

Год: 2010.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид О. Расселл.

В главных ролях: Марк Уолберг, Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Мелисса Лео, Джек Макги.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Боец»

Основанная на реальных событиях спортивная драма «Боец» повествует о боксере Микки Уорде, который тренируется под руководством брата. Только вот пристрастие последнего к запрещенным веществам может встать на пути главного героя к победе.

Фильм принес Кристиану Бэйлу и Мелиссе Лео по «Оскару» и «Золотому глобусу». Несколько номинаций получили Эми Адамс и Марк Уолберг, который не только исполнил роль Микки, но и спродюсировал ленту. Актер так горел этим проектом, что отказался от гонорара, лишь бы съемки состоялись.

Кстати, несколько лет спустя Уолберг пожертвовал всю зарплату за пересъемки криминального триллера Ридли Скотта «Все деньги мира» в фонд, оказывающий помощь жертвам домогательств.

Дэдпул 2

Год: 2018.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Дэвид Литч.

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Джош Бролин, Морена Баккарин, Джулиан Деннисон, Зази Битц.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул 2»

В сиквеле «Дэдпула» на пару секунд засветился сам Брэд Питт. Суперзвезде Голливуда досталась роль Невидимки, за исполнение которой он попросил у Райана Рейнольдса всего лишь чашку кофе.

Позже сценаристы Ретт Риз и Пол Верник признались, что когда им пришла в голову идея с камео знаменитости, они сразу же решили позвать того, кого заполучить сложнее всего. Однако стоит отметить, что постановщик «Дэдпула 2» Дэвид Литч давно знаком с Брэдом Питтом: до того как стать режиссером, он неоднократно работал с ним в качестве дублера еще со времен «Бойцовского клуба».

Стриптизерши

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Лорин Скафария.

В главных ролях: Констанс Ву, Дженнифер Лопес, Джулия Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Стриптизерши»

Благодаря авантюрной картине «Стриптизерши» Дженнифер Лопес доказала хейтерам, что обладает неплохим актерским талантом. Роль танцовщицы Рамоны принесла ей номинации на «Золотой глобус», «Независимый дух» и премию Гильдии актеров.

Звезда также выступила в роли исполнительного продюсера ленты и, по ее собственным словам, приняла участие в съемках абсолютно бесплатно. В одном из интервью Лопес заявила, что не получила за «Стриптизерш» ни цента, однако главной целью фильма было дать женщинам реализоваться в качестве продюсеров, сценаристов и режиссеров.

Напомним, что в центре сюжета — танцовщицы элитного клуба, которые после финансового кризиса 2008 года лишились клиентов с Уолл-стрит и разработали собственную мошенническую схему. В основу ленты легла реальная история, получившая огласку благодаря статье в журнале New York.