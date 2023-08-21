Новый Ведьмак: что посмотреть с Лиамом Хемсвортом

Недавно завершившийся третий сезон популярного сериала стал последним для Генри Кавилла: актер официально попрощался с образом Геральта из Ривии. Новость о том, что ему на смену придет австралиец Лиам Хемсворт, разделила поклонников «Ведьмака». Пока рано судить, справится ли он с ролью, зато самое время изучить его фильмографию. Собрали несколько фильмов на любой вкус: от романтических мелодрам до жестких боевиков.

Последняя песня

Год: 2010

Режиссер: Джули Энн Робинсон

В главных ролях: Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Грег Кинниэр и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

Рейтинг IMDb: 6.0

Фото Кадр из фильма «Последняя песня»

«Последняя песня» — киноадаптация одноименного романа Николаса Спаркса. Среди других экранизаций американского автора — такие мелодраматические хиты, как «Спеши любить», «Дневник памяти» и «Дорогой Джон». Однако именно эта лента стала первой, в которой написание сценария доверили автору первоисточника.

В одном из своих первых голливудских проектов Хемсворт сыграл популярного парня Уилла, который начинает встречаться с главной героиней. Любопытно, что после съемок в «Последней песне» экранные отношения перешли в реальную жизнь: впоследствии Майли Сайрус вышла замуж за Лиама, правда в 2020 году пара развелась.

Голодные игры

Год: 2012

Режиссер: Гэри Росс

В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Рейтинг IMDb: 7.2

Фото Кадр из фильма «Голодные игры»

В популярной саге об играх на выживание Хемсворту досталась роль Гейла Хоторна, который в самом начале фильма предлагает Китнисс Эвердин уйти в леса, чтобы избежать участия в жестоких соревнованиях. Актер засветился во всех четырех частях «Голодных игр»: его персонаж даже спас часть жителей Дистрикта 12 и дошел до Капитолия.

Франшиза основана на серии книг Сьюзен Коллинз. Сейчас интерес к саге возродился на фоне приближающейся премьеры приквела «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», которая расскажет о восхождении Кориолана Сноу, будущего президента Панема.

Эмпайр Стэйт

Год: 2012

Режиссер: Дито Монтиель

В главных ролях: Лиам Хемсворт, Майкл Ангарано, Дуэйн Джонсон, Эмма Робертс и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.2

Рейтинг IMDb: 5.2

Фото Кадр из фильма «Эмпайр Стэйт»

Драматический боевик «Эмпайр Стэйт» взял за основу реальные события. В центре сюжета — произошедшее в 1982 году в Нью-Йорке ограбление инкассаторских машин: на тот момент оно считалось крупнейшей кражей денег в истории США.

В этой ленте Хемсворт появился в образе отчаявшегося парня, который не смог поступить в полицейскую академию и теперь подрабатывает охранником. Система безопасности в новой компании оставляет желать лучшего, к тому же отец только что потерял работу. Ну и как тут не решиться на преступление.

Неудержимые 2

Год: 2012

Режиссер: Саймон Уэст

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 6.6

Фото Кадр из фильма «Неудержимые 2»

Изначально Хемсворт должен был сняться в первой части экшн-франшизы, но сценарий был переписан, а его роль — вырезана. Позже Сильвестр Сталлоне, один из авторов серии, лично пригласил его в сиквел. Австралийский актер исполнил роль снайпера Билли Тиммонса по прозвищу Малыш, новичка команды «Неудержимых». Новое задание наемников — достать загадочный кейс из разбившегося в Албании самолета, но, разумеется, на деле все оказывается не так просто!

Паранойя

Год: 2013

Режиссер: Роберт Лукетич

В главных ролях: Лиам Хемсворт, Гари Олдман, Эмбер Херд, Харрисон Форд и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.1

Рейтинг IMDb: 5.6

В драматическом триллере «Паранойя» актер перевоплотился в типичного «белого воротничка» из крупной телекоммуникационной корпорации. Его главная цель — пробиться наверх и разбогатеть, но одна ошибка ставит под угрозу карьеру главного героя. И все же президент компании (в исполнении оскароносного Гари Олдмана) дает ему шанс, однако теперь ему предстоит шпионить за бывшим товарищем своего босса, и парень оказывается лишь пешкой в запутанной игре предпринимателей.

Дуэль

Год: 2015

Режиссер: Киран Дарси-Смит

В главных ролях: Вуди Харрельсон, Лиам Хемсворт, Алиси Брага и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7

Рейтинг IMDb: 5.8

Фото Кадр из фильма «Дуэль»

В вестерне «Дуэль» Хемсворт воссоединился с коллегой по саге «Голодные игры» Вуди Харрельсоном. На этот раз им достались роли техасского рейнджера, расследующего в отдаленном городке серию убийств, и местного проповедника, держащего в страхе всю округу. Фильм построен на противостоянии двух персонажей, однако зрители отмечают, что его главной звездой все же является Харрельсон, блестяще вжившийся в образ антагониста.

Месть от кутюр

Год: 2015

Режиссер: Джослин Мурхаус

В главных ролях: Кейт Уинслет, Джуди Дэвис, Лиам Хемсворт, Хьюго Уивинг и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Рейтинг IMDb: 7.0

В центре комедийной драмы — женщина, которая возвращается на родину после двадцатипятилетнего отсутствия. В детстве ее обвинили в смерти одноклассника, но теперь она намерена расставить все точки над «и». Оригинальное название картины — «Портниха» — сохраняет интригу, а вот его российская адаптация сразу же дает зрителям понять, чем героиня займется в родном городке. Хемсворт сыграл местного парня Тедди, который, конечно же, сразу влюбляется в гламурную даму.

Среди будущих проектов Лиама Хемсворта (помимо «Ведьмака») — драма Lonely Planet (с участием оскароносной Лоры Дерн и Дианы Сильверс) и боевик Land of Bad (в касте также заявлены Рассел Кроу, Майло Вентимилья и старший из братьев Хемсворт — Люк).