Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

Новый Ведьмак: что посмотреть с Лиамом Хемсвортом

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из фильма «Месть от кутюр»
Фото Кадр из фильма «Месть от кутюр»
Кадр из фильма «Голодные игры»
Фото Кадр из фильма «Голодные игры»
Кадр из фильма «Эмпайр Стэйт»
Фото Кадр из фильма «Эмпайр Стэйт»
Кадр из фильма «Неудержимые 2»
Фото Кадр из фильма «Неудержимые 2»
Кадр из фильма «Дуэль»
Фото Кадр из фильма «Дуэль»
Кадр из фильма «Последняя песня»
Фото Кадр из фильма «Последняя песня»
Кадр из фильма «Месть от кутюр»
Фото Кадр из фильма «Месть от кутюр»
Кадр из фильма «Паранойя»
Фото Кадр из фильма «Паранойя»
1/8

Недавно завершившийся третий сезон популярного сериала стал последним для Генри Кавилла: актер официально попрощался с образом Геральта из Ривии. Новость о том, что ему на смену придет австралиец Лиам Хемсворт, разделила поклонников «Ведьмака». Пока рано судить, справится ли он с ролью, зато самое время изучить его фильмографию. Собрали несколько фильмов на любой вкус: от романтических мелодрам до жестких боевиков.

Последняя песня

Год: 2010

Режиссер: Джули Энн Робинсон

В главных ролях: Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Грег Кинниэр и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

Рейтинг IMDb: 6.0

Кадр из фильма «Последняя песня»
Фото Кадр из фильма «Последняя песня»

«Последняя песня» — киноадаптация одноименного романа Николаса Спаркса. Среди других экранизаций американского автора — такие мелодраматические хиты, как «Спеши любить», «Дневник памяти» и «Дорогой Джон». Однако именно эта лента стала первой, в которой написание сценария доверили автору первоисточника.

В одном из своих первых голливудских проектов Хемсворт сыграл популярного парня Уилла, который начинает встречаться с главной героиней. Любопытно, что после съемок в «Последней песне» экранные отношения перешли в реальную жизнь: впоследствии Майли Сайрус вышла замуж за Лиама, правда в 2020 году пара развелась.

Третий сезон Ведьмака: отзывы. Вышел третий сезон Ведьмака. Что показали в первых сериях?

Голодные игры

Год: 2012

Режиссер: Гэри Росс

В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Рейтинг IMDb: 7.2

Кадр из фильма
Фото Кадр из фильма «Голодные игры»

В популярной саге об играх на выживание Хемсворту досталась роль Гейла Хоторна, который в самом начале фильма предлагает Китнисс Эвердин уйти в леса, чтобы избежать участия в жестоких соревнованиях. Актер засветился во всех четырех частях «Голодных игр»: его персонаж даже спас часть жителей Дистрикта 12 и дошел до Капитолия.

Франшиза основана на серии книг Сьюзен Коллинз. Сейчас интерес к саге возродился на фоне приближающейся премьеры приквела «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», которая расскажет о восхождении Кориолана Сноу, будущего президента Панема.

Эмпайр Стэйт

Год: 2012

Режиссер: Дито Монтиель

В главных ролях: Лиам Хемсворт, Майкл Ангарано, Дуэйн Джонсон, Эмма Робертс и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.2

Рейтинг IMDb: 5.2

Кадр из фильма
Фото Кадр из фильма «Эмпайр Стэйт»

Драматический боевик «Эмпайр Стэйт» взял за основу реальные события. В центре сюжета — произошедшее в 1982 году в Нью-Йорке ограбление инкассаторских машин: на тот момент оно считалось крупнейшей кражей денег в истории США.

В этой ленте Хемсворт появился в образе отчаявшегося парня, который не смог поступить в полицейскую академию и теперь подрабатывает охранником. Система безопасности в новой компании оставляет желать лучшего, к тому же отец только что потерял работу. Ну и как тут не решиться на преступление.

Сериалы про любовь: что посмотреть за&nbsp;вечер. 5 сериалов про отношения, которые можно посмотреть за пару вечеров

Неудержимые 2

Год: 2012

Режиссер: Саймон Уэст

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 6.6

Кадр из фильма
Фото Кадр из фильма «Неудержимые 2»

Изначально Хемсворт должен был сняться в первой части экшн-франшизы, но сценарий был переписан, а его роль — вырезана. Позже Сильвестр Сталлоне, один из авторов серии, лично пригласил его в сиквел. Австралийский актер исполнил роль снайпера Билли Тиммонса по прозвищу Малыш, новичка команды «Неудержимых». Новое задание наемников — достать загадочный кейс из разбившегося в Албании самолета, но, разумеется, на деле все оказывается не так просто!

Паранойя

Год: 2013

Режиссер: Роберт Лукетич

В главных ролях: Лиам Хемсворт, Гари Олдман, Эмбер Херд, Харрисон Форд и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.1

Рейтинг IMDb: 5.6

В драматическом триллере «Паранойя» актер перевоплотился в типичного «белого воротничка» из крупной телекоммуникационной корпорации. Его главная цель — пробиться наверх и разбогатеть, но одна ошибка ставит под угрозу карьеру главного героя. И все же президент компании (в исполнении оскароносного Гари Олдмана) дает ему шанс, однако теперь ему предстоит шпионить за бывшим товарищем своего босса, и парень оказывается лишь пешкой в запутанной игре предпринимателей.

Девушка мечты: фильмы со&nbsp;странными, но&nbsp;привлекательными девушками. Киногероини, которые сведут с ума любого: 3 фильма с маниакальной девушкой-мечтой

Дуэль

Год: 2015

Режиссер: Киран Дарси-Смит

В главных ролях: Вуди Харрельсон, Лиам Хемсворт, Алиси Брага и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7

Рейтинг IMDb: 5.8

Кадр из фильма
Фото Кадр из фильма «Дуэль»

В вестерне «Дуэль» Хемсворт воссоединился с коллегой по саге «Голодные игры» Вуди Харрельсоном. На этот раз им достались роли техасского рейнджера, расследующего в отдаленном городке серию убийств, и местного проповедника, держащего в страхе всю округу. Фильм построен на противостоянии двух персонажей, однако зрители отмечают, что его главной звездой все же является Харрельсон, блестяще вжившийся в образ антагониста.

Месть от кутюр

Год: 2015

Режиссер: Джослин Мурхаус

В главных ролях: Кейт Уинслет, Джуди Дэвис, Лиам Хемсворт, Хьюго Уивинг и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Рейтинг IMDb: 7.0

В центре комедийной драмы — женщина, которая возвращается на родину после двадцатипятилетнего отсутствия. В детстве ее обвинили в смерти одноклассника, но теперь она намерена расставить все точки над «и». Оригинальное название картины — «Портниха» — сохраняет интригу, а вот его российская адаптация сразу же дает зрителям понять, чем героиня займется в родном городке. Хемсворт сыграл местного парня Тедди, который, конечно же, сразу влюбляется в гламурную даму.

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Ведьмак&raquo;. Еще не посмотрели третий сезон «Ведьмака»? Как и где это сделать бесплатно

Среди будущих проектов Лиама Хемсворта (помимо «Ведьмака») — драма Lonely Planet (с участием оскароносной Лоры Дерн и Дианы Сильверс) и боевик Land of Bad (в касте также заявлены Рассел Кроу, Майло Вентимилья и старший из братьев Хемсворт — Люк).

Фильмы
1
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Депп против Херд»: каким получился мини-сериал о скандальном судебном процессе
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости