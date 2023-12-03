8 фильмов с Бренданом Фрейзером. Актеру исполнилось 55 лет
Канадец Брендан Фрейзер начал сниматься в кино в конце восьмидесятых, прославился в девяностых, но уже во второй половине нулевых его карьера пошла на спад. В какой-то момент актер и вовсе пропал с экранов, однако в прошлом году триумфально вернулся с драмой «Кит», за которую получил заветный «Оскар» и еще ряд престижных кинонаград.
Сегодня, 3 декабря, Фрейзер отмечает юбилейный день рождения. К 55 годам его фильмография насчитывает уже более 70 проектов: самый свежий из них — криминальный триллер Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», однако в нем актеру досталась небольшая роль.
Собрали подборку из восьми знаковых картин с участием Брендана Фрейзера.
Школьные узы
Год: 1992.
Страна: США.
Режиссер: Роберт Мэнделл.
В главных ролях: Брендан Фрейзер, Мэтт Дэймон, Крис О'Доннелл, Рэндолл Батинкофф.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,9.
В 1992 году на экраны вышли сразу два фильма, в которых Фрейзер сыграл первые заметные роли. Одним из них стала комедия «Замороженные калифорниец», в которой также снялись будущая звезда фэнтези-трилогии «Властелин колец» Шон Эстин и Ке Хюи Куан, получивший в этом году «Оскар» за абсурдистскую комедию «Все везде и сразу».
Вторая картина — это драма «Школьные узы», в которой актер исполнил роль Дэвида Грина — выходца из бедной еврейской семьи, попавшего в престижный колледж. Разумеется, его одноклассники — выходцы из состоятельных и уважаемых династий — не в восторге от новичка.
Взрыв из прошлого
Год: 1998.
Страна: США.
Режиссер: Хью Уилсон.
В главных ролях: Брендан Фрейзер, Алисия Сильверстоун, Кристофер Уокен, Сисси Спейсек.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 6,7.
К концу девяностых Фрейзер закрепился в амплуа комедийного актера: помимо «Замороженного калифорнийца», к тому моменту уже вышли «Пустоголовые» с Адамом Сэндлером и Стивом Бушеми, а также «Джордж из джунглей» и «Взрыв из прошлого».
В последнем актеру досталась роль Адама Уэббера, который родился и вырос в бомбоубежище. Через 35 лет герой выходит наружу, где сразу знакомится с очаровательной Евой. Между молодыми людьми возникают чувства, но девушка все никак не может понять странности в поведении Адама.
Мумия
Год: 1999.
Страна: США.
Режиссер: Стивен Соммерс.
В главных ролях: Брендан Фрейзер, Рэйчел Вайс, Джон Ханна, Арнольд Вослу.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,1.
В девяностых Фрейзер успел проявить себя и как драматический актер, появившись, например, в биографической ленте «Боги и монстры» о режиссере Джеймсе Уэйле: фильм с Иэном Маккелленом в роли создателя «Франкенштейна» и «Невесты Франкенштейна» отметили «Оскаром» за лучший адаптированный сценарий.
Однако настоящий прорыв в карьере сегодняшнего героя случился, когда в 1999 году он переквалифицировался в экшен-героя благодаря приключенческому боевику «Мумия». На роль Рика О'Коннелла рассматривались Брэд Питт, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и даже Том Круз, однако в итоге ее получил Фрейзер.
Первая часть популярной франшизы принесла Фрейзеру номинацию на «Сатурн» в категории «Лучший актер». Через пару лет он вновь сыграла Рика О'Коннелла в сиквеле «Мумия возвращается», а в 2008 году — в фильме «Мумия: Гробница Императора Драконов», который, правда, оказался провальным.
Кстати, именно на съемках киносаги «Мумия» актер получил большинство травм: например, во время работы над второй частью он заработал трещину ребра и травму колена, а также надорвал позвоночник. Впоследствии не только скандал с бывшим президентом Голливудской ассоциации иностранной прессы и психологические проблемы, но и физическое состояние вынудили Фрейзера сделать паузу в карьере.
Ослепленный желаниями
Год: 2000.
Страна: Германия, США.
Режиссер: Харольд Рэмис.
В главных ролях: Брендан Фрейзер, Элизабет Херли, Фрэнсис О'Коннор, Мириам Шор.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,1.
Лента «Ослепленный желаниями» ознаменовала возвращение актера к комедийному жанру. Здесь Фрейзер сыграл неудачника, к которому Дьявол является в образе обворожительной женщины. В обмен на исполнение семи желаний красотка, конечно же, хочет получить душу главного героя.
«Ослепленный желаниями» — ремейк одноименной картины 1967 года. Поговаривают, что старая версия была любимым фильмом Фрейзера в детстве. Экранной партнершей актера стала британка Элизабет Херли: за роль Дьявола ее отметили номинацией на премию канала MTV.
Тихий американец
Год: 2001.
Страна: Великобритания, Германия, США, Вьетнам, Австралия, Франция, Канада.
Режиссер: Филлип Нойс.
В главных ролях: Майкл Кейн, Брендан Фрейзер, До Тхи Хай Йен, Раде Шербеджия.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.
Рейтинг IMDb: 7,0.
В фильмографии Брендана Фрейзера нашлось место и политическим триллерам. Центральным персонажем «Тихого американца», действие которого разворачивается в 1950-х, выступает опытный британский журналист Томас Фаулер: мужчина живет в Сайгоне и встречается с юной вьетнамкой Фонг. Эта роль принесла Майклу Кейну номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.
Фрейзер же перевоплотился в молодого американца Олдэна Пайла, который приезжает во Вьетнам и сразу оказывается в центре политических интриг. Разумеется, не обходится и без любовного треугольника: Пайл влюбляется в Фонг и признается в этом Фаулеру, после чего их дружба превращается в напряженное противостояние.
Столкновение
Год: 2004.
Страна: США, Германия, Австралия.
Режиссер: Пол Хаггис.
В главных ролях: Мэтт Диллон, Райан Филипп, Дон Чидл, Сандра Буллок, Брендан Фрейзер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,7.
В 2006 году криминальная драма Пола Хаггиса стала триумфатором «Оскара», одержав победу в категориях «Лучший монтаж», «Лучший сценарий» и «Лучший фильм». Кроме того, в активе ленты — две награды Британской академии и премия Гильдии актеров.
«Столкновение» представляет собой несколько сюжетных линий, которые постоянно пересекаются, а объединяет их тема расовых предрассудков. Брендан Фрейзер сыграл влиятельного прокурора, который вместе с супругой (эта роль досталась Сандре Буллок) подвергается нападению двух темнокожих мужчин.
Путешествие к центру Земли
Год: 2008.
Страна: США.
Режиссер: Эрик Бревиг.
В главных ролях: Брендан Фрейзер, Джош Хатчерсон, Анита Брием, Сет Майерс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.
Рейтинг IMDb: 5,8.
В нулевых актер засветился в нескольких семейных фильмах. Среди них — «Луни Тюнз: Снова в деле», «Чернильное сердце», а также «Путешествие к центру Земли», в основу которого лег одноименный роман Жюля Верна. По сюжету чудаковатый профессор Тревор отправляется в Исландию на поиски пропавшего без вести брата. Вместе с ним едет племянник Шон, а уже на месте они находят себе проводницу Ханну.
Компанию Брендану Фрейзеру в кадре составил Джош Хатчерсон. В 2012 году он вернулся к образу Шона в сиквеле, а вот Фрейзера в картине «Путешествие 2: Таинственный остров» заменил Дуэйн Джонсон: актер сыграл отчима Шона.
Кит
Год: 2022.
Страна: США.
Режиссер: Даррен Аронофски.
В главных ролях: Брендан Фрейзер, Сэди Синк, Хонг Чау, Тай Симпкинс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,7.
В 2021 году после долгого перерыва Брендан Фрейзер засветился в небольшой роли в криминальном триллере Стивена Содерберга «Без резких движений». До этого он также успел несколько раз отметиться на телевидении (сериалы «Траст», «Любовники» и «Роковой патруль»). Однако настоящим камбэком актера стала драма Даррена Аронофски «Кит». Впервые ленту представили на Венецианском кинофестивале, в рамках которого ее отметили премией Sorriso Diverso за лучший фильм на иностранном языке.
Камерная драма повествует о страдающем от ожирения Чарли: мужчина пытается наладить отношения с дочерью Элли. Девушка соглашается проводить время с отцом, чтобы получить хорошую оценку за сочинение, ведь Чарли преподает литературу.
Первая за долгие годы главная роль принесла Фрейзеру премию Гильдии актеров и заветный «Оскар», а также номинации на «Золотой глобус» и BAFTA.