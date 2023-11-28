Зима близко: 9 самых снежных фильмов

Осень подходит к концу, и зима вот-вот вступит в свои права. По такому случаю собрали несколько картин, действие которых разворачивается в заснеженных пейзажах. В подборке нашлось место историям на любой вкус: здесь и легкие комедии, и запутанные детективы, и, конечно же, драмы о выживании в экстремальных условиях, а также вестерны, хорроры и многое другое.

Ветреная река

Год: 2016.

Страна: США, Великобритания, Франция.

Режиссер: Тейлор Шеридан.

В главных ролях: Джереми Реннер, Элизабет Олсен, Джон Бернтал, Келси Эсбиль.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Ветреная река»

Действие ленты «Ветреная река» разворачивается в индейской резервации в штате Вайоминг. Местный егерь находит труп молодой девушки, и к делу сразу же подключают начинающую сотрудницу ФБР. Из них двоих получается отличная команда, которой и предстоит найти убийцу.

Тейлор Шеридан назвали лучшим режиссером в секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля, а сам фильм получил приз зрительских симпатий на киносмотре в Карловых Варах.

Затерянные во льдах

Год: 2018.

Страна: Исландия.

Режиссер: Джо Пенна.

В главных ролях: Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир, Тинтринай Тикнасук.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Затерянные во льдах»

Режиссерский дебют бразильского музыканта, известного под псевдонимом MysteryGuitarMan, повествует о пилоте самолета, потерпевшем крушение над арктической пустыней. Пришедший на помощь вертолет постигает та же участь — и теперь мужчина должен заботиться не только о себе, но и о раненой спасательнице.

На Каннском кинофестивале Джо Пенна боролся за «Золотую камеру» — награду, которую вручают за лучший дебютный полнометражный фильм, однако уступил бельгийцу Лукасу Донту.

Эверест

Год: 2015.

Страна: Великобритания, США, Исландия.

Режиссер: Бальтасар Кормакур.

В главных ролях: Джейсон Кларк, Джош Бролин, Джейк Джилленхол, Сэм Уортингтон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Эверест»

В мае 1996 года во время восхождения на высочайшую точку Земли погибло несколько альпинистов. Одним из непосредственных участников тех событий был американский писатель Джон Кракауэр, который впоследствии выпустил бестселлер «В разреженном воздухе». Именно эта история и легла в основу биографической драмы «Эверест».

В активе картины — неплохие отзывы и номинации на «Сатурн» («Лучший приключенческий фильм или боевик») и премию Гильдии актеров («Лучший каскадерский состав»).

Омерзительная восьмерка

Год: 2015.

Страна: США.

Режиссер: Квентин Тарантино.

В главных ролях: Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Дженнифер Джейсон Ли, Тим Рот.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Омерзительная восьмерка»

Вестерн «Омерзительная восьмерка» вновь переносит зрителей в Вайоминг, но в отличие от «Ветреной реки» события разворачиваются не в современности, а после Гражданской войны.

Из-за снежной бури охотник за головами по прозвищу Вешатель и его заключенная вынуждены сделать остановку на постоялом дворе, где уже расположилось несколько подозрительных персонажей. И кто-то из них — точно не тот, за кого себя выдает.

Фильм Квентина Тарантино заработал «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA в категории «Лучший саундтрек», а несколько актерских номинаций на разные премии получили Дженнифер Джейсон Ли и Сэмюэл Л. Джексон.

Послезавтра

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Рональд Эммерих.

В главных ролях: Деннис Куэйд, Джейк Джилленхол, Эмми Россам.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Послезавтра»

Научно-фантастическая картина «Послезавтра» представляет одну из множества версий климатического апокалипсиса. На Нью-Йорк обрушивается штормовой прилив, а позже город накрывает холодный циклон. Группа выживших, запертая в Публичной библиотеке, сталкивается с резким падением температуры, а также со сбежавшими из зоопарка волками.

В копилке популярного фильма-катастрофы — премия канала MTV в категории «Лучшая экшн-сцена» и BAFTA за визуальные эффекты.

Фарго

Год: 1995.

Страна: США, Великобритания.

Режиссеры: Джоэл Коэн, Итан Коэн.

В главных ролях: Фрэнсис Макдорманд, Уильям Х. Мэйси, Стив Бушеми, Петер Стормаре.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Фарго»

Сюжет черной комедии «Фарго» раскручивается вокруг простого торговца автомобилями, который с помощью двух преступников организует похищение собственной жены. Разумеется, все сразу же идет не по плану — и обман превращается в кровавые разборки.

Роль ответственной полицейской Мардж принесла Фрэнсис Макдорманд первый из трех «Оскаров». Еще одну заветную статуэтку — за лучший оригинальный сценарий — получили братья Коэн.

Ленту также отметили призом Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру, а в 2006 году ее включили в Национальный реестр фильмов США.

Нечто

Год: 1982.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Джон Карпентер.

В главных ролях: Курт Рассел, Кит Дэвид, Уилфорд Бримли, Т.К. Картер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Нечто»

Главные герои научно-фантастического фильма ужасов «Нечто» — ученые, работающие на исследовательской станции в Антарктиде. Однажды они сталкиваются с инопланетным монстром, который может принимать формы других живых существ.

В год выхода картина не снискала популярности (и все же получила две номинации на «Сатурн»), однако уже к концу восьмидесятых приобрела статус знакового хоррора.

В 2011 году на экран вышел одноименный приквел, в котором снялись Мэри Элизабет Уинстэд («Скотт Пилигрим против всех») и Джоэл Эдгертон («Воин»).

Снежные псы

Год: 2002.

Страна: Канада, США.

Режиссер: Брайан Левант.

В главных ролях: Кьюба Гудинг мл., Джеймс Коберн, Сиско, Нишелль Николс, М. Эммет Уолш.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 5,2.

Фото Кадр из фильма «Снежные псы»

Переносимся на Аляску! Именно сюда прямиком из солнечной Флориды прилетает Тед Брукс. Успешный дантист узнает, что его настоящая мать умерла, но успела завещать ему коттедж в горах и несколько ездовых собак. Теперь главному герою предстоит освоить гонки на собачьих упряжках и даже принять участие в ежегодных соревнованиях.

Стоит отметить, что пару лет спустя некоторые четвероногие актеры из комедии «Снежные псы» засветились в драме «Белый плен» с Полом Уокером.

Выживший

Год: 2015.

Страна: Гонконг, Тайвань, США.

Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Том Харди, Донал Глисон, Уилл Поултер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Выживший»

Остросюжетный вестерн «Выживший» повествует об охотнике Хью Глассе. После предательства товарищей по отряду герой не сдается и бросает вызов суровым условиям Дикого Запада. Выжить ему помогает жажда мести.

На церемонии «Оскар» фильм победил в трех категориях: «Лучшая мужская роль» (Леонардо ДиКаприо), «Лучший режиссер» (Алехандро Гонсалес Иньярриту) и «Лучшая работа оператора» (Эммануэль Любецки).

Также в копилке «Выжившего» — три «Золотых глобуса», пять премий Британской киноакадемии, премия Гильдии актеров и «Золотой орел» («Лучший зарубежный фильм в российском прокате»).