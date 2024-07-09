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Фильмы про выживание: список лучших фильмов про выживание
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

7 мин.

8 фильмов о выживании на любой вкус

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Общество снега»
Фото Кадр из фильма «Общество снега»
Кадр из фильма «Общество снега»
Фото Кадр из фильма «Общество снега»
Кадр из фильма «Меню»
Фото Кадр из фильма «Меню»
Кадр из фильма «Вышка»
Фото Кадр из фильма «Вышка»
Кадр из фильма «Прочь»
Фото Кадр из фильма «Прочь»
Кадр из фильма «Тишина»
Фото Кадр из фильма «Тишина»
Кадр из фильма «Капитан Филлипс»
Фото Кадр из фильма «Капитан Филлипс»
Кадр из фильма «Комната страха»
Фото Кадр из фильма «Комната страха»
Кадр из фильма «Мизери»
Фото Кадр из фильма «Мизери»
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Киноленты о выживании — причем не только в дикой природе — всегда привлекали зрителей. Собрали несколько напряженных триллеров, драм и хорроров, главные герои которых противостоят изобретательным маньякам, дерзким грабителям, сомалийским пиратам, а также гипнотерапевту, шеф-повару и другим антагонистам.

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«Мизери» — писатель против ярой фанатки

Год: 1990.
Страна: США.
Режиссер: Роб Райнер.
В главных ролях: Джеймс Каан, Кэти Бейтс, Ричард Фарнсуорт, Фрэнсис Стернхаген, Лорен
Бэколл.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8
Рейтинг IMDb: 7,8

Кадр из фильма «Мизери»
Фото Кадр из фильма «Мизери»

«Мизери» — это экранизация одноименного романа Стивена Кинга, который повествует о популярном писателе Поле Шелдоне. Однажды он попадает в аварию, а затем приходит в себя в доме медсестры Энни Уилкс. Впоследствии становится ясно, что женщина является страстной поклонницей творчества Шелдона и не собирается его отпускать.

Фильм принес Кэти Бейтс несколько престижных кинонаград. Так, например, на «Оскаре» в категории «Лучшая женская роль» актриса обошла Мэрил Стрип («Открытки с края бездны») и Джулию Робертс («Красотка»), а на «Золотом глобусе» — Мишель Пфайффер («Русский отдел») и Сьюзен Сарандон («Белый дворец»).

«Комната страха» — мать и дочь против грабителей

Год: 2002.
Страна: США.
Режиссер: Дэвид Финчер.
В главных ролях: Джоди Фостер, Кристен Стюарт, Форест Уитакер, Дуайт Йоакам, Джаред Лето.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Кадр из фильма «Комната страха»
Фото Кадр из фильма «Комната страха»

Главная героиня триллера «Комната страха» — Мэг Олтман. Вместе с дочерью Сарой она въезжает в новый дом, где обнаруживает специальное убежище, обеспеченное всем необходимым. Разумеется, воспользоваться помещением приходится почти сразу же: ночью в жилище проникают трое преступников, которые охотятся за деньгами предыдущего владельца дома.

Изначально главная роль была закреплена за Николь Кидман, но она выбыла из проекта. У заменившей ее Джоди Фостер оставалось лишь несколько дней на подготовку к съемкам. В итоге двукратная обладательница «Оскара» даже получила номинацию на «Сатурн» в категории «Лучшая актриса».

«Капитан Филлипс» — команда корабля против сомалийских пиратов

Год: 2013.
Страна: США.
Режиссер: Пол Гринграсс.
В главных ролях: Том Хэнкс, Бархад Абди, Баркхад Абдирахман, Файсал Ахмед, Махат М. Али.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Кадр из фильма «Капитан Филлипс»
Фото Кадр из фильма «Капитан Филлипс»

8 апреля 2009 года у берегов Африки четыре сомалийских пирата захватили грузовое судно Maersk Alabama. Команде удалось оказать нападавшим сопротивление, однако капитан корабля все же стал их заложником. Именно эта реальная история и легла в основу драматического триллера «Капитан Филлипс», а главная роль досталась оскароносному Тому Хэнксу.

В активе картины — шесть номинаций на «Оскар» (в том числе в категории «Лучший фильм»), четыре номинации на «Золотой глобус», девять номинаций на BAFTA и две номинации на Премию гильдии актеров. Однако победу удалось одержать лишь в одной категории: Бархад Абди, сыгравший единственного оставшегося в живых пирата, получил премию Британской киноакадемии.

«Тишина» — глухая женщина против маньяка

Год: 2014.
Страна: США.
Режиссер: Майк Флэнаган.
В главных ролях: Кейт Сигел, Джон Галлахер мл., Майкл Трукко, Саманта Слойан, Эмилия Грейвз.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.
Рейтинг IMDb: 6,6.

Кадр из фильма «Тишина»
Фото Кадр из фильма «Тишина»

Камерный триллер «Тишина» повествует о писательнице Мэдди Янг, которая еще в детстве потеряла слух и голос. Девушка живет в загородном доме в полном одиночестве, хотя и поддерживает отношения с соседкой Сарой и ее парнем. Однажды ночью Мэдди замечает в окне незнакомца в маске, который начинает свою изощренную игру.

Режиссером фильма выступил Майк Флэнаган — автор таких ужастиков, как «Окулус» и «Сомния». После «Тишины» он также экранизировал несколько произведений Стивена Кинга (в частности — роман «Доктор Сон», который является сиквелом «Сияния»), однако особой популярностью пользуются его хоррор-сериалы: «Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай» и другие.

«Прочь» — парень против родителей невесты

Год: 2017.
Страна: США, Япония.
Режиссер: Джордан Пил.
В главных ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер, Брэдли Уитфорд, Калеб Лэндри Джонс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Кадр из фильма «Прочь»
Фото Кадр из фильма «Прочь»

Лента «Прочь» сосредоточена на истории темнокожего парня Криса, которому предстоит познакомиться с родителями его белой девушки Роуз. Поначалу все идет нормально, однако главного героя все же смущает необычное поведение прислуги. Кроме того, мать Роуз применяет к нему гипноз. Пугающие находки в доме и вовсе заставляют Криса всерьез задуматься о побеге.

Картина стала режиссерским дебютом Джордана Пила и сразу же принесла ему «Оскар» в категории «Лучший сценарий». Она числилась среди номинантов на главную кинонаграду еще в трех категориях, а также претендовала на несколько «Золотых глобусов» и BAFTA. Кроме того, «Прочь» — обладатель премии «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов».

«Вышка» — две подруги против 600-метровой телерадиомачты

Год: 2022.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Скотт Манн.
В главных ролях: Грейс Кэролайн Карри, Вирджиния Гарднер, Мэйсон Гудинг, Джеффри Дин Морган, Джаспер Коул.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.
Рейтинг IMDb: 6,4.

Кадр из фильма «Вышка»
Фото Кадр из фильма «Вышка»

Главные героини головокружительного триллера «Вышка» — подруги Бекки и Хантер. Год назад муж Бекки сорвался со скалы, и теперь Хантер предлагает ей забраться на заброшенную телерадиомачту, чтобы почтить память Дэна и развеять его прах. Разумеется, на высоте 600 метров все идет не по плану — и девушкам предстоит отчаянная борьба за выживание.

Стоит отметить, что съемки картины проходили в калифорнийской пустыне Мохаве, а вдохновением для злополучной вышки стала башня связи KXTV/KOVR. Американская телерадиомачта занимает седьмое место в списке самых высоких сооружений мира: ее высота составляет 624,5 метра.

«Меню» — гостья эксклюзивного ресторана против шеф-повара

Год: 2022.
Страна: США.
Режиссер: Марк Майлод.
В главных ролях: Рэйф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Николас Холт, Хонг Чау, Джанет Мактир.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Кадр из фильма «Меню»
Фото Кадр из фильма «Меню»

Действие черной комедии «Меню» разворачивается на частном острове, где расположен эксклюзивный ресторан. В самый разгар ужина гости понимают, что шеф-повар Джулиан Словик собрал их здесь специально и что им вряд ли удастся вернуться домой. Случайно оказавшаяся среди приглашенных девушка по имени Марго решает побороться за свою жизнь.

Рэйф Файнс и Аня Тейлор-Джой, сыгравшие Джулиана и Марго, были отмечены номинациями на «Золотой глобус», а вот на премии «Сатурн» за победу вместе с ними боролся еще и режиссер картины Марк Майлод. Отметим, что в его фильмографии значатся отдельные эпизоды «Игры престолов», «Наследников» и «Одних из нас».

«Общество снега» — команда регбистов против стихии

Год: 2023.
Страна: Испания, Чили, Уругвай, США.
Режиссер: Хуан Антонио Байона.
В главных ролях: Энцо Вогринчич, Агустин Парделья, Матиас Рекальт, Эстебан Бильярди,
Диего Вехесси.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Кадр из фильма «Общество снега»
Фото Кадр из фильма «Общество снега»

В подборку фильмов о выживании нельзя не включить хотя бы один, в котором персонажи противостоят природным условиям. Среди новинок в этом жанре особенно выделяется картина «Общество снега». В ее активе — двенадцать премий «Гойя», две премии Европейской киноакадемии, Приз зрительских симпатий кинофестиваля в Сан-Себастьяне, а также две номинации на «Оскар» и по одной номинации на «Золотой глобус» и BAFTA.

Сюжет ленты основан на реальных событиях: 13 октября 1972 года в Андах разбился самолет, следующий из Монтевидео (Уругвай) в Сантьяго (Чили). Большинство пассажиров были членами уругвайской регбийной команды Old Christians, а также их родственниками и спонсорами. Спасательный вертолет добрался до выживших только 22 декабря.

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