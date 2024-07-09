8 фильмов о выживании на любой вкус
Киноленты о выживании — причем не только в дикой природе — всегда привлекали зрителей. Собрали несколько напряженных триллеров, драм и хорроров, главные герои которых противостоят изобретательным маньякам, дерзким грабителям, сомалийским пиратам, а также гипнотерапевту, шеф-повару и другим антагонистам.
«Мизери» — писатель против ярой фанатки
Год: 1990.
Страна: США.
Режиссер: Роб Райнер.
В главных ролях: Джеймс Каан, Кэти Бейтс, Ричард Фарнсуорт, Фрэнсис Стернхаген, Лорен
Бэколл.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8
Рейтинг IMDb: 7,8
«Мизери» — это экранизация одноименного романа Стивена Кинга, который повествует о популярном писателе Поле Шелдоне. Однажды он попадает в аварию, а затем приходит в себя в доме медсестры Энни Уилкс. Впоследствии становится ясно, что женщина является страстной поклонницей творчества Шелдона и не собирается его отпускать.
Фильм принес Кэти Бейтс несколько престижных кинонаград. Так, например, на «Оскаре» в категории «Лучшая женская роль» актриса обошла Мэрил Стрип («Открытки с края бездны») и Джулию Робертс («Красотка»), а на «Золотом глобусе» — Мишель Пфайффер («Русский отдел») и Сьюзен Сарандон («Белый дворец»).
«Комната страха» — мать и дочь против грабителей
Год: 2002.
Страна: США.
Режиссер: Дэвид Финчер.
В главных ролях: Джоди Фостер, Кристен Стюарт, Форест Уитакер, Дуайт Йоакам, Джаред Лето.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,8.
Главная героиня триллера «Комната страха» — Мэг Олтман. Вместе с дочерью Сарой она въезжает в новый дом, где обнаруживает специальное убежище, обеспеченное всем необходимым. Разумеется, воспользоваться помещением приходится почти сразу же: ночью в жилище проникают трое преступников, которые охотятся за деньгами предыдущего владельца дома.
Изначально главная роль была закреплена за Николь Кидман, но она выбыла из проекта. У заменившей ее Джоди Фостер оставалось лишь несколько дней на подготовку к съемкам. В итоге двукратная обладательница «Оскара» даже получила номинацию на «Сатурн» в категории «Лучшая актриса».
«Капитан Филлипс» — команда корабля против сомалийских пиратов
Год: 2013.
Страна: США.
Режиссер: Пол Гринграсс.
В главных ролях: Том Хэнкс, Бархад Абди, Баркхад Абдирахман, Файсал Ахмед, Махат М. Али.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,8.
8 апреля 2009 года у берегов Африки четыре сомалийских пирата захватили грузовое судно Maersk Alabama. Команде удалось оказать нападавшим сопротивление, однако капитан корабля все же стал их заложником. Именно эта реальная история и легла в основу драматического триллера «Капитан Филлипс», а главная роль досталась оскароносному Тому Хэнксу.
В активе картины — шесть номинаций на «Оскар» (в том числе в категории «Лучший фильм»), четыре номинации на «Золотой глобус», девять номинаций на BAFTA и две номинации на Премию гильдии актеров. Однако победу удалось одержать лишь в одной категории: Бархад Абди, сыгравший единственного оставшегося в живых пирата, получил премию Британской киноакадемии.
«Тишина» — глухая женщина против маньяка
Год: 2014.
Страна: США.
Режиссер: Майк Флэнаган.
В главных ролях: Кейт Сигел, Джон Галлахер мл., Майкл Трукко, Саманта Слойан, Эмилия Грейвз.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.
Рейтинг IMDb: 6,6.
Камерный триллер «Тишина» повествует о писательнице Мэдди Янг, которая еще в детстве потеряла слух и голос. Девушка живет в загородном доме в полном одиночестве, хотя и поддерживает отношения с соседкой Сарой и ее парнем. Однажды ночью Мэдди замечает в окне незнакомца в маске, который начинает свою изощренную игру.
Режиссером фильма выступил Майк Флэнаган — автор таких ужастиков, как «Окулус» и «Сомния». После «Тишины» он также экранизировал несколько произведений Стивена Кинга (в частности — роман «Доктор Сон», который является сиквелом «Сияния»), однако особой популярностью пользуются его хоррор-сериалы: «Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай» и другие.
«Прочь» — парень против родителей невесты
Год: 2017.
Страна: США, Япония.
Режиссер: Джордан Пил.
В главных ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер, Брэдли Уитфорд, Калеб Лэндри Джонс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,8.
Лента «Прочь» сосредоточена на истории темнокожего парня Криса, которому предстоит познакомиться с родителями его белой девушки Роуз. Поначалу все идет нормально, однако главного героя все же смущает необычное поведение прислуги. Кроме того, мать Роуз применяет к нему гипноз. Пугающие находки в доме и вовсе заставляют Криса всерьез задуматься о побеге.
Картина стала режиссерским дебютом Джордана Пила и сразу же принесла ему «Оскар» в категории «Лучший сценарий». Она числилась среди номинантов на главную кинонаграду еще в трех категориях, а также претендовала на несколько «Золотых глобусов» и BAFTA. Кроме того, «Прочь» — обладатель премии «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов».
«Вышка» — две подруги против 600-метровой телерадиомачты
Год: 2022.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Скотт Манн.
В главных ролях: Грейс Кэролайн Карри, Вирджиния Гарднер, Мэйсон Гудинг, Джеффри Дин Морган, Джаспер Коул.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.
Рейтинг IMDb: 6,4.
Главные героини головокружительного триллера «Вышка» — подруги Бекки и Хантер. Год назад муж Бекки сорвался со скалы, и теперь Хантер предлагает ей забраться на заброшенную телерадиомачту, чтобы почтить память Дэна и развеять его прах. Разумеется, на высоте 600 метров все идет не по плану — и девушкам предстоит отчаянная борьба за выживание.
Стоит отметить, что съемки картины проходили в калифорнийской пустыне Мохаве, а вдохновением для злополучной вышки стала башня связи KXTV/KOVR. Американская телерадиомачта занимает седьмое место в списке самых высоких сооружений мира: ее высота составляет 624,5 метра.
«Меню» — гостья эксклюзивного ресторана против шеф-повара
Год: 2022.
Страна: США.
Режиссер: Марк Майлод.
В главных ролях: Рэйф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Николас Холт, Хонг Чау, Джанет Мактир.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.
Рейтинг IMDb: 7,2.
Действие черной комедии «Меню» разворачивается на частном острове, где расположен эксклюзивный ресторан. В самый разгар ужина гости понимают, что шеф-повар Джулиан Словик собрал их здесь специально и что им вряд ли удастся вернуться домой. Случайно оказавшаяся среди приглашенных девушка по имени Марго решает побороться за свою жизнь.
Рэйф Файнс и Аня Тейлор-Джой, сыгравшие Джулиана и Марго, были отмечены номинациями на «Золотой глобус», а вот на премии «Сатурн» за победу вместе с ними боролся еще и режиссер картины Марк Майлод. Отметим, что в его фильмографии значатся отдельные эпизоды «Игры престолов», «Наследников» и «Одних из нас».
«Общество снега» — команда регбистов против стихии
Год: 2023.
Страна: Испания, Чили, Уругвай, США.
Режиссер: Хуан Антонио Байона.
В главных ролях: Энцо Вогринчич, Агустин Парделья, Матиас Рекальт, Эстебан Бильярди,
Диего Вехесси.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,8.
В подборку фильмов о выживании нельзя не включить хотя бы один, в котором персонажи противостоят природным условиям. Среди новинок в этом жанре особенно выделяется картина «Общество снега». В ее активе — двенадцать премий «Гойя», две премии Европейской киноакадемии, Приз зрительских симпатий кинофестиваля в Сан-Себастьяне, а также две номинации на «Оскар» и по одной номинации на «Золотой глобус» и BAFTA.
Сюжет ленты основан на реальных событиях: 13 октября 1972 года в Андах разбился самолет, следующий из Монтевидео (Уругвай) в Сантьяго (Чили). Большинство пассажиров были членами уругвайской регбийной команды Old Christians, а также их родственниками и спонсорами. Спасательный вертолет добрался до выживших только 22 декабря.