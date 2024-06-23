Быстрее, выше, сильнее: 7 фильмов об Олимпийских играх

Сегодня, 23 июня, отмечается Международный олимпийский день. Дата была выбрана неслучайно. В 1894 году в этот день по инициативе барона Пьера де Кубертена был основан Международный олимпийский комитет. По такому случаю собрали несколько фильмов, герои которого борются за победу на главных спортивных соревнованиях.

Огненные колесницы

Год: 1981.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Хью Хадсон.

В главных ролях: Николас Фэррел, Найджел Хэверс, Иэн Чарлсон, Бен Кросс, Дэниэл Джеролл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Огненные колесницы»

1924 год, VIII летние Олимпийские игры в Париже. Среди участников соревнований — еврей Гарольд Абрахамс и шотландец Эрик Лидделл, чье противостояние в легкой атлетике началось еще во времена их учебы в Кембридже. Неожиданно Лидделл (сын миссионеров, который и сам планирует посвятить свою жизнь служению Богу) узнает, что забег на его коронной стометровке пройдет в воскресенье, и, мотивируя это своими христианскими убеждениями, отказывается стартовать.

На Каннском кинофестивале 1981 года Иэн Холм, сыгравший тренера Гарольда Абрахамса, был отмечен наградой как лучший актер второго плана, а сама лента «Огненные колесницы» получила приз экуменического (христианского) жюри. Впоследствии спортивная драма заработала «Золотой глобус» («Лучший иностранный фильм»), три премии BAFTA («Лучший фильм», «Лучшая роль второго плана», «Лучшие костюмы») и четыре «Оскара» («Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшие костюмы», «Лучший оригинальный саундтрек»).

Несломленный

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Анджелина Джоли.

В главных ролях: Джек О'Коннелл, Донал Глисон, Мияви, Гаррет Хедлунд, Финн Уиттрок.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Несломленный»

1936 год, XI летние Олимпийские игры в Берлине. На дистанцию 5000 метров выходит подающий надежды бегун Луи Замперини. До финиша он добирается лишь восьмым, однако на финальном круге устанавливает рекорд и тем самым привлекает внимание Адольфа Гитлера. Впоследствии Замперини считается одним из главных кандидатов на участие в Играх в Токио, но в 1941-м молодого человека зачисляют в ВВС армии США, а два года спустя в результате аварии он 47 дней дрейфует в Тихом океане, после чего попадает в плен к японцам.

Луи Замперини скончался в июне 2014 года, но перед смертью все же успел посмотреть черновой вариант «Несломленного». Режиссерский проект Анджелины Джоли был отмечен премией Гильдии актеров («Лучший каскадерский состав») и «Сатурном» («Лучший приключенческий фильм или боевик»), а также тремя номинациями на «Оскар» («Лучшая работа оператора», «Лучший звук», «Лучший монтаж звука»).

Сила воли

Год: 2016.

Страна: Канада, Германия, Франция.

Режиссер: Стивен Хопкинс.

В главных ролях: Стефан Джеймс, Джейсон Судейкис, Элай Гори, Шанис Бэнтон, Кэрис ван Хаутен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Сила воли»

И вновь Берлин-1936! На сей раз в центре истории — легендарный легкоатлет Джесси Оуэнс. Темнокожий спортсмен становится настоящим триумфатором Игр, проходящих в нацистской Германии. Оуэнс завоевывает сразу четыре золотые медали, что явно злит Адольфа Гитлера, зато привлекает внимание кинематографистки Лени Рифеншталь, снимающей документальный фильм об Олимпиаде.

Известно, что на главную роль в «Силе воле» рассматривали британца Джона Бойегу, но тот сделал выбор в пользу нового эпизода «Звездных войн», а американского спортсмена в итоге сыграл канадец Стефан Джеймс. В работе над ролью актеру помогали дочери Джесси Оуэнса, которые не только одобрили сценарий, но и неоднократно приезжали на съемочную площадку.

Движение вверх

Год: 2017.

Страна: Россия.

Режиссер: Антон Мегердичев.

В главных ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Джон Сэвэдж.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Движение вверх»

1972 год, XX летние Олимпийские игры в Мюнхене. Из-за теракта (5-6 сентября) обстановка накаляется до предела, но соревнования все же продолжаются. Поздно вечером 9 сентября начинается финал баскетбольного турнира, в котором сходятся сборные США и СССР. Американцы считаются безоговорочными фаворитами, однако главный тренер советской сборной Владимир Гаранжин еще до старта Игр заявил, что собирается обыграть США.

Байопик «Движение вверх» отлично показал себя в прокате, а также одержал победу сразу в шести номинациях на премии «Золотой орел»: «Лучшая мужская роль» (Владимир Машков), «Лучшая мужская роль второго плана» (Кирилл Зайцев), «Лучшая работа оператора», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучший монтаж» и «Лучшие визуальные эффекты».

Чудо

Год: 2004.

Страна: Канада, США.

Режиссер: Гэвин О'Коннор.

В главных ролях: Курт Рассел, Патриша Кларксон, Ноа Эммерих, Шон МакКэнн, Кеннет Уэлш.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Чудо»

1980 год, XIII зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде. Очередное противостояние сборных СССР и США, но теперь — в хоккее. В отличие от истории, рассказанной в ленте «Движение вверх», фаворитами в этой борьбе за золото, наоборот, считаются советские спортсмены, тем более что американская сборная сформирована из игроков студенческих команд. И все же чудеса случаются, а этот матч вошел в историю именно под названием «Чудо на льду».

Фильм «Чудо», вышедший на экраны в 2004-м, посвящен памяти тренера сборной США Херба Брукса, который погиб в автокатастрофе годом ранее. На экране в него перевоплотился Курт Расселл. Также стоит отметить, что одного из игроков американской сборной — Базза Шнайдера — сыграл его родной сын Билли Шнайдер.

Эдди «Орел»

Год: 2015.

Страна: Великобритания, Германия, США.

Режиссер: Декстер Флетчер.

В главных ролях: Тэрон Эджертон, Хью Джекман, Кристофер Уокен, Джо Хартли, Том Костелло.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Эдди «Орел»

1988 год, XV зимние Олимпийские игры в Калгари. Великобритания впервые за несколько десятилетий участвует в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, а представляет ее Эдди Эдвардс, результаты которого оставляют желать лучшего. Однако молодой человек, который с самого детства мечтал об участие в Играх, доказывает всем, что даже с последнего места можно добиться признания зрителей и даже установить парочку рекордов.

Главная роль в картине «Эдди «Орел» досталась Тэрону Эджертону, а его наставника Бронсона Пири сыграл Хью Джекман. Кроме того, как и в ленте «Чудо», на экране засветился ребенок реального участника тех событий: роль одного из прыгунов исполнил Нильс Веттори — сын австрийца Эрнста Веттори, который не очень удачно выступил в Калгари, зато взял золото и серебро в Альбервилле четыре года спустя.

Тоня против всех

Год: 2017.

Страна: США, Великобритания, Катар.

Режиссер: Крэйг Гиллеспи.

В главных ролях: Марго Робби, Себастиан Стэн, Эллисон Дженни, Джулианна Николсон, Пол Уолтер Хаузер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Тоня против всех»

1992 года, XVI зимние Олимпийские игры в Альбервилле. Подающая надежды фигуристка Тоня Хардинг финиширует лишь четвертой — бронзу забирает другая американка, Нэнси Керриган. Чтобы повысить свои шансы на следующих Играх в норвежском Лиллехаммере Хардинг идет на отчаянный шаг: ее муж Джефф Гиллоули организует нападение на Керриган. Однако Тоня вновь остается ни с чем, а после судебных разбирательств и вовсе переходит в бокс.

Настоящим триумфатором байопика «Тоня против всех» стала Эллисон Дженни, сыгравшая мать главной героини. За эту роль она заработала все главные награды сезона — «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии актеров. Марго Робби, перевоплотившаяся в саму Тоню, ограничилась лишь номинациями: почти на всех церемониях ее обошла Фрэнсис Макдорманд с картиной «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».