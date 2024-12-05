«Снова в деле»: что известно о первом за 10 лет фильме с Кэмерон Диас

Совсем скоро на Netflix выйдет комедийный боевик «Снова в деле». Название у новинки весьма подходящее, ведь фильм ознаменует собой долгожданное возвращение на экраны Кэмерон Диас: четырехкратная номинантка на «Золотой глобус» не снималась в кино с 2014 года. Рассказываем, чего ждать от грядущей премьеры.

Сюжет фильма «Снова в деле»

В центре истории — самая обычная (на первый взгляд) пара Эмили и Мэтт. Только вот выясняется, что несколько лет назад они были спецагентами ЦРУ, которые решили отойти от дел. Теперь, когда их тайна раскрыта, главные герои вновь оказываются в эпицентре шпионских страстей. Ситуация осложняется тем, что у пары есть двое детей.

Создатели фильма «Снова в деле»

Режиссером новинки выступил Сет Гордон, который до этого в основном работал над сериалами. В его послужном списке — отдельные эпизоды таких проектов, как «Офис», «Парки и зоны отдыха», «Сообщество», «Американская семейка» и «Хороший доктор». Он же снял комедии «Несносные боссы» с Дженнифер Энистон и «Поймай толстуху, если сможешь» с Мелиссой Маккарти.

Фото Кадр из фильма «Снова в деле» / реж. Сет Гордон / Netflix

Сценарий Сет Гордон написал вместе с Бренданом О'Брайэном, который приложил руку к созданию дилогии «Соседи. На тропе войны» с Сетом Рогеном, Роуз Бирн и Заком Эфроном.

Оператором фильма стал Кен Сенг. Именно он снял комедию «Проект Х: Дорвались» и первого «Дэдпула», а также несколько эпизодов успешного проекта Netflix «Любовь. Смерть. Роботы».

Кто снялся в фильме «Снова в деле»

Главной звездой новинки по праву можно назвать Кэмерон Диас: комедийный боевик «Снова в деле» — это ее первая за 10 лет премьера. Напомним, что в 2014 году на экраны вышли сразу три проекта с участием актрисы («Энни», «Домашнее видео» и «Другая женщина»), однако после этого Диас решила сделать перерыв в карьере, заявив, что устала от постоянных съемок и разъездов. С тех пор она успела выйти замуж за рок-музыканта Бенджи Мэддена и стать матерью двоих детей.

Фото Кадр из фильма «Снова в деле» / реж. Сет Гордон / Netflix

Экранным партнером Кэмерон Диас выступил оскароносный Джейми Фокс. Актеры не в первый раз работают вместе: в 1999 году оба снялись в спортивной драме Оливера Стоуна «Каждое воскресенье», а в 2014-м вновь пересеклись на съемочной площадке мюзикла «Энни».

Также в ленте появятся трехкратная обладательница «Золотого глобуса» Гленн Клоуз, звезда популярных сериалов «Шерлок» и «Дрянь» Эндрю Скотт, Кайл Чендлер, Джэми Деметриу и другие.

Трейлер фильма «Снова в деле»

Когда выйдет фильм «Снова в деле»

Изначально премьера комедийного боевика «Снова в деле» была запланирована на 15 ноября 2024 года, но в итоге ее перенесли на 17 января 2025 года.

Где смотреть фильм «Снова в деле»

Фильм «Снова в деле» с Кэмерон Диас и Джейми Фоксом выйдет на стриминговой платформе Netflix.