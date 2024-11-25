Выборы по-ватикански: каким получился триллер «Конклав» с Рэйфом Файнсом

21 ноября в российский прокат вышла картина Эдварда Бергера «Конклав». Экранизация романа Роберта Харриса повествует о политических интригах в Ватикане, которые по накалу страстей ничуть не уступают борьбе за Железный трон в «Игре престолов» или предвыборной кампании в «Карточном домике», только здесь на кону — должность Папы Римского. Рассказываем, каким получился драматический триллер, главную роль в котором исполнил двукратный номинант на «Оскар» Рэйф Файнс.

Сюжет фильма «Конклав»

После смерти Папы Римского на плечи Томаса Лоуренса ложится тяжкое бремя: он должен возглавить конклав — собрание кардиналов, в ходе которого им предстоит выбрать нового понтифика. Голосование проходит в закрытом помещении, где служители церкви должны оставаться до тех пор, пока один из них не наберет большинство голосов.

Среди фаворитов — консерваторы Жозеф Трембле и Гоффредо Тедеско, чья победа отменит многолетнюю работу последнего Папы Римского и отбросит Церковь на несколько десятилетий назад. Еще один претендент на должность — нигериец Джошуа Адейеми, который может стать первым темнокожим понтификом, однако его взгляды тоже далеки от прогрессивных.

Возглавляющий конклав кардинал Лоуренс делает ставку на либерала Альдо Беллини — близкого друга скончавшегося Папы, который отчаянно отстаивает свою позицию. Помимо всего прочего, Беллини, например, хочет расширить права женщин в Церкви.

Фото Кадр из фильма «Конклав» / реж. Эдвард Бергер / Focus Features

Не обходится в своеобразной предвыборной гонке и без темной лошадки: накануне конклава в Ватикан прибывает мексиканец Винсент Бенитес, о существовании которого никто не знал. Судя по всему, Папа назначил его кардиналом тайно, ведь тот работал в Афганистане, где основной религией является ислам.

Во время конклава несколько голосов получает и сам Томас Лоуренс. Только вот он совсем не стремится занять папский престол. Более того, он даже просил понтифика об отставке, однако тот проигнорировал аргументы Лоуренса о личном кризисе веры. Впоследствии главный герой понимает, что Папа, скорее всего, догадывался о приближающейся кончине и хотел, чтобы именно Лоуренс возглавил конклав и разобрался во всех интригах.

Создатели фильма «Конклав»

Режиссером новинки выступил немец Эдвард Бергер. Его предыдущая работа — военная драма «На Западном фронте без перемен» по одноименному роману Эриха Марии Ремарка — была отмечена четырьмя «Оскарами» (в том числе в категории «Лучший фильм на иностранном языке») и семью премиями BAFTA (в том числе в категории «Лучший фильм»).

Фото Кадр из фильма «Конклав» / реж. Эдвард Бергер / Focus Features

Сценарий к ленте написал британец Питер Строан — обладатель премии BAFTA и номинант на «Оскар» за триллер «Шпион, выйди вон!». Оператором выступил француз Стефан Фонтен («Капитан Фантастик», «Джеки»), а композитором — немец Фолькер Бертельман, получивший «Оскар» и BAFTA за фильм «На Западном фронте без перемен».

Не менее интернациональным получился и актерский состав: англичанин Рэйф Файнс (Лоуренс), американцы Стэнли Туччи (Беллини) и Джон Литгоу (Трембле), итальянец Серджио Кастеллитто (Тедеско), а также британец танзанийского происхождения Лусиан Мсамати (Адейеми). Во второстепенной роли отметилась Изабелла Росселлини — дочь шведской актрисы Ингрид Бергман и итальянского режиссера Роберто Росселлини.

Каким получился фильм «Конклав»

Эдварду Бергеру удалось снять напряженный триллер и сохранить интригу до самого финала. В начале зрителям показывают основных претендентов на папский престол, однако постепенно кардинал Лоуренс раскрывает постыдные тайны каждого из них.

Фото Кадр из фильма «Конклав» / реж. Эдвард Бергер / Focus Features

Так, например, выясняется, что в день смерти Папа Римский отстранил от должности Жозефа Трембле, только вот документальных свидетельств этому не сохранилось. Свои скелеты в шкафу есть и у Адейеми, а Бенитес и вовсе скрывает лечение в Швейцарии, которое ему оплатил сам понтифик. К слову, актерам удалось создать калейдоскоп неоднозначных персонажей: за абсолютно идентичными облачениями служителей церкви скрываются самые разные грехи и сомнения.

Действие картины разворачивается в Ватикане, однако сюжет мало отличается от обычных выборов в любой другой стране: здесь и покупка голосов, и секретные документы, и даже секс-скандал. При этом сами участники конклава понимают, что им предстоит выбрать меньшее из зол, ведь идеального кандидата без единого пятна на репутации просто не существует.

Фото Кадр из фильма «Конклав» / реж. Эдвард Бергер / Focus Features

Нельзя не отметить операторскую работу: Стефан Фонтен показывает зрителям роскошные интерьеры Ватиканского дворца и выбирает для этого в основном общие планы. Из-за этого кардиналы порой кажутся совсем крошечными, что только подчеркивает их роль пешек в большой политической игре.

Стоит ли смотреть «Конклав»

Поклонникам масштабных блокбастеров, изобилующих спецэффектами, новинка проката вряд ли придется по вкусу. Обратить внимание на «Конклав» стоит тем, кто ценит разговорное кино и политические триллеры.

Добавим, что сейчас рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет 92%, а профильные издания уже предрекают «Конклаву» несколько номинаций на «Оскар» (в частности — в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль»), так что пропускать новинку точно не стоит.