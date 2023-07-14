Почему провалился полнометражный фильм «Флэш» и что теперь будет с DC

На экраны 15 июня наконец вышел «Флэш» — долгострой от DC studios. За время производства картины студия умудрилась несколько раз сменить сценарий и постановщиков, поменять концепцию фильма и, как следствие, не единожды отложить начало съемок. Ну а Эзра Миллер за это время умудрился оказаться в куче скандалов и получил гору обвинений, включая которых харассмент и хулиганство.

Но фильм вышел — а Эзра Миллер, несмотря ни на что, удержался в роли алого спидфорсера. Но стоило ли оно того? Помогла ли Warner brothers суперскорость Флэша догнать своих главных конкурентов в лице диснеевской Marvel studios, у которых, к слову, тоже не все гладко в последнее время?

Давайте разберемся, что от фильма получили зрители и стоит ли он времени и денег (как зрительских, так и продюсерских). Ну и узнаем, что ждет вселенную Бэтмена и Супермена в будущем.

Как развивалась история Барри Аллена

Впервые Барри Аллен в исполнении Эзры Миллера появился на большом экране в качестве камео персонажа в фильме Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре Справедливости» еще в 2016 году. Хотя еще за два года до этого руководство студии объявило, что сольник супергероя должен появится в 2018-м.

Полноценным персонажем Барри Аллен стал уже в многострадальной «Лиге Справедливости» 2017 года. Затем последовало камео в сериале про самого быстрого человека на Земле, который в то время переносил комиксную арку под названием «Флэшпоинт» (к слову, это название какое-то время носил и полнометражный фильм, о котором идет речь в статье). Тем временем дата релиза сольного фильма про самого быстрого человека DC все сдвигалась и сдвигалась, попутно все больше увязая в производственных проблемах.

Фото Кадр из фильма «Флэш»

За время многолетних пересъемок, которые были осложнены странными действиями Эзры Миллера и его проблемами с законом, казалось, что фильм и вовсе может не увидеть свет. К таким мыслям подталкивали и новости из самой студии, руководство которой решило взять курс на очередную реформацию, тем самым фактически отменив все события как вышедших, так и еще не вышедших фильмов.

Очень быстрый провал «Флэша»

Перейдем к сути: «Флэш» провалился как в плане ожиданий, так и в плане сборов, причем настолько сокрушительно, что его можно назвать крупнейшим провалом DC — по предварительным подсчетам, студия может потерять почти 250 миллионов долларов. Фильмы кинематографической вселенной Detective comics и раньше показывали неровные результаты в прокате, но именно провальный результат «Флэша» может стать одним из гвоздей в крышку гроба современного подхода киногигантов к производству блокбастеров и супергеройского кино в частности.

Фото Кадр из фильма «Флэш»

По итогу внутренних реформ DC Studios место сопредседателя студии и дальнейшего куратора киновселенной занял режиссер трилогии «Стражей Галактики» и «Отряда Самоубийц: Миссия навылет» — мистер Джеймс Ганн. Но даже его слова о том, что фильм очень важен для дальнейшего развития событий мира Супермена, не убеждают зрителя в серьезности происходящего. Тем более что даже удачные находки и яркие моменты тонут в перегруженности повествования и остаются лишь мелкими вспышками, которые мелькают по пути скоростного сюжета.

Флэш отправляется в прошлое, чтобы спасти отца, но случайно попадает в параллельную вселенную, встречает альтернативную версию себя и множества других персонажей, в частности вместо супермена от Генерала Зода Землю спасает его кузина — Супергерл, а Бэтмену в исполнении Бэна Аффлека помогает постаревший Майкл Китон.

Фото Кадр из фильма «Флэш»

Да, во «Флэше» Майкл Китон наряду с Бэном Аффлеком возвращаются к роли Брюса Уэйна — и, казалось, можно доставать платочки и пускать ностальгическую слезу... Но сложно судить, насколько удачная это идея — особенно после самоироничной роли актера в «Бердмене» режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту: в нем Китон вдоволь прошелся по образу, который в свое время подарил ему популярность, а в новом «Флэше», получается, сделал то же самое.

Сама идея путешествия в мультивселенных казалась свежей и инновационной лишь в моменты начала производства фильма. В 2023 году по ней не прошелся только ленивый, а главный конкурент Warner Brothers в лице Disney и, в частности, киновселенной Marvel, развивает эту концепцию уже много лет.

Фото Кадр из фильма «Флэш»

«Флэш», как и «Человек-паук: Нет пути домой» играет на ностальгии и чувствах фанатов и делает это местами даже изящнее, но даже это не спасает фильм. Ведь, как уже упоминалось выше, все эти гиковские отсылки и пасхалки просто теряются на общем фоне, пусть среди них и есть жемчужины: например, битва Супермена с огромным пауком.

Что ждет DC

В погоне за прибылью и кассовыми сборами DC universe многие годы не могла определиться с направлением, и сейчас еще не все до конца понятно.

Новый курс, принятый студийными боссами, оставил за бортом не только Флэша, но и множество других персонажей. Особенно показательной стала история возвращения Супермена в исполнении Генри Кавилла, которого показали в сцене после титров «Черного Адама», но уже в скором времени отменили это решение — Генри Кавилл не вернется.

Также нельзя упомянуть и заявление Джеймса Вана о второй части «Аквамена». Режиссер заявил, что фильм будет стоять в стороне от предстоящего перезапуска вселенной и станет, по сути, самостоятельным произведением.

Фото Кадр из фильма «Аквамен 2»

Следующим фильмом DC станет «Синий жук»: он появится на экранах уже 18 августа этого года, но какой статус будет иметь этот персонаж в будущем и войдет ли в новый канон — непонятно.

Официально первым фильмом обновленного направления киновселенной станет «Супермен: Наследие» за авторством уже упомянутого Джеймса Ганна. Релиз фильма запланирован на 2025 год, а недавно появилась новость, что на роли Кларка Кента и Лоис Лейн утверждены Дэвид Коренсвет, появлявшийся в «Карточном домике» и мини-сериале «Голливуд», и Рейчел Броснахэн, известная по роли в комедийно-драматическом сериале Amazon «Удивительная миссис Мейзел».

Выводы

Позволит ли в дальнейшем видение Джеймса Ганна достичь DC успеха или же все останется как раньше? Пока что можно точно сказать, что «Флэш» стал для шоураннеров личным сортом криптонита, и провал фильма скажется не только на студии, но и на всем кинопроизводстве — тем более что и у диснеевских конкурентов прежде сверхуспешные премьеры собирают все меньше и даже терпят убытки. Может, это заставит авторов больше рисковать и экспериментировать.

Увы, в реальной жизни никакая суперсила не позволит повернуть время вспять и не снимать провальных фильмов — даже если раскрутить Землю в обратную сторону, как сделал Супермен в фильме 1978 года.