Мне бы в небо: каким получился фильм «Авиатор» с Константином Хабенским

В российский прокат вышла масштабная экранизация бестселлера Евгения Водолазкина «Авиатор». Заглянем за фюзеляж этого летательного аппарата и посмотрим, каким получился фантастический фильм о прошлом, настоящем и будущем, и стоит ли его смотреть.

Сюжет фильма «Авиатор»

Май 2026 года. В секретной лаборатории на Соловках доктор Гейгер с ассистентами находит тринадцать тел, подвергнутых криогенной заморозке более ста лет назад. И только один из так называемых «лазарей» подает признаки жизни. Молодой человек из прошлого столетия находится в состоянии tabula rasa (с лат. — «чистая доска») и не помнит абсолютно ничего из прошлого. С помощью доброго доктора и его жены герой восстанавливает ключевые события своей непростой жизни. От его воспоминаний зависит успех эксперимента, а возможно, и будущее всего человечества.

Фото Кадр из фильма «Авиатор», реж. Егор Кончаловский, Красный квадрат

Создатели и актеры фильма «Авиатор»

За непростую идею поставить фильм по нашумевшему бестселлеру ухватился продюсер Сергей Катышев, для которого этот проект стал первым после череды телевизионных и музыкальных разработок. Проза Евгения Водолазкина тяготеет к жанру магического реализма и наполнена философскими и религиозными изысканиями. Более пяти лет проект находился в работе, сменив нескольких сценаристов. Первые версии сценария предоставил сам писатель, но они не до конца устроили Катышева. Так что за другой вариант взялся знаменитый сценарист Юрий Арабов, к тому моменту уже страдавший от неизлечимой болезни. Автор смог надиктовать текст, ставший его финальным творением и составивший в итоге костяк будущего фильма. А окончательно заканчивала адаптацию произведения уже команда под руководством Егора Кончаловского.

Сам Евгений Водолазкин не раз заявлял, в том числе и на премьере картины, что считает литературу и кинематограф абсолютно разными направлениями в искусстве и что они не должны слепо копировать друг друга, а могут плавно перетекать одно в другое. Так что все изменения, которых действительно очень много и они существенные, были согласованы с писателем. Пожалуй, если экранизировать такую прозу дословно, получился бы лютый артхаус. Продюсеры же увидели здесь потенциал для «авторского» блокбастера, убрали все лишнее, темное и мрачное, сгладили острые углы и добавили помпезности.

Картину поставил Егор Кончаловский — режиссер, начинавший свою карьеру с криминальных триллеров и боевиков («Затворник», «Антикиллер»), но в последнее время перешедший к сегменту семейного и детского кино («Мой папа — вождь»).

Главные роли исполнили: Константин Хабенский, воплотивший на экране доктора с немецкими корнями Константина Гейгера; Александр Горбатов, сыгравший Иннокентия Платонова, человека из другого времени; и молодая актриса Дарья Кукарских, изобразившая Анастасию, жену Гейгера.

Второй эшелон актеров составили Евгений Стычкин, Илья Коробко, Алексей Кравченко, Антон Шагин, Ирина Пегова, Виталий Кищенко, Софья Эрнст, а также Евгения Добровольская, для которой эта роль стала последней.

Каким получился фильм «Авиатор»

В итоге вышло кристально чистое, стерильное кино, которое ярко светит, но мало греет. Глянцевая, красивая картинка, красивая музыка, даже титры — чудо какие красивые, завершающиеся потрясающим полетом орла. А вот с внутренней красотой дела у картины обстоят, конечно, похуже, но то, что она все же присутствует — это уже огромный успех. Замечательную музыку Максима Фадеева, написанную при участии симфонического оркестра, стоит отметить отдельно — ведь она здесь весьма к месту и формирует настроение: где-то добавляет пафоса, где-то трагичности или же нотки лирики.

Главная и сквозная тема — время. Ведь действие происходит в нескольких временных промежутках. И каждый такой срез эксклюзивно оформлен и имеет свои особенности: ретро 1908-го, суровая реальность 1920-х или минимальная фантастичность 2026-го. Времени, как известно, никогда не хватает. Все мы вечно куда-то бежим, торопимся, участвуем в постоянной гонке. А герой фильма получает шанс на внеплановую остановку по требованию, а еще — редкую возможность попытаться исправить ошибки прошлого. Но это ли ему нужно на самом деле? Он чувствует себя чужим человеком в этом чуждом и непонятном новом времени. Его гложет чувство вины за давний проступок из другой жизни, им движут прощение и покаяние, которые и приводят его к мысленному разговору с Богом. Так что главенствующая тема религии во всем творчестве Водолазкина в какой-то мере получает свое воплощение и на экране.

Другая ключевая тема — это, конечно, любовь сквозь время и годы. Чувство, которое может излечить больную душу или, напротив, больно ранить. Эфемерность чувств героев здесь сравнима только с хрупкостью самой жизни. По сравнению с книжным оригиналом любовный клубок получился чересчур запутанным, и распутать его более-менее удастся лишь в самом финале.

Стоит ли смотреть фильм «Авиатор»

Замечательно, что наши кинематографисты обращаются к отечественным фантастическим произведениям в качестве основы для экранизаций. В отличие от книги, до краев напичканной философскими идеями, кино получилось более простым, но отнюдь не более плохим. Это хороший фильм, способный заинтересовать разного зрителя. А если глубины идей недостаточно, всегда можно обратиться к отличной книжке.

