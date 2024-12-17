Феномен популярности «Аноры»: почему лента так понравилась зрителям

«Анора» Шона Бэйкера — фильм, заранее отнесенный критиками к главным фестивальным премьерам 2024 года. Картина выиграла «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, стала пятикратным номинантом премии «Золотой глобус». Профильные издания пишут о возможности номинации «Аноры» на «Оскар-2025» . При бюджете в шесть миллионов долларов в мировом прокате картина собрала более 25.

Сюжет картины строится вокруг отношений стриптизерши Аноры, которая выходит замуж за сына русского олигарха. Его родители, узнав об этом, немедленно приезжают в Нью-Йорк, чтобы расторгнуть нежеланный брак. В чем же феномен «Аноры» и почему фильм добился такого успеха?

Отход от канонов повествования

Режиссер отклоняется от классического трехактного повествования в кино. Он не делает ярко выраженные традиционные завязку, конфронтацию и развязку. Сам Бэйкер говорит об этом так: «По какой-то причине Голливуд — американское кино в целом — считает необходимым следовать трехактной форме. И, если вы этого не делаете, значит, с вашим фильмом что-то не так. Они говорят, что вам нужна четкая трехактная структура и тяжелые дуги для каждого персонажа. Это так узколобо и не прогрессивно».

Критик The New York Times отметила, что «Анора» разделена на иные три акта. И каждый из них — в своем собственном жанре. Она описала модель фильма Бэйкера так: первый акт — явная интерпретация «Красотки», второй — «безумная эксцентричная комедия», а третий — словно послание от режиссера — «ну, позволю вам самим это выяснить».

Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment

Похожим образом свои картины снимали представители итальянского неореализма. Фредерико Феллини и Лукино Висконти отходили в работе от привычных форм повествования. Они составляли систему символов и работали, по большей части, над психологизмом персонажей. Режиссеры показывали неприукрашенную жизнь низшего класса, находя в ней свои поводы для радости и грусти. Зрители их фильмов не ассоциировали себя с героями. Вместо этого аудитория узнавала новое о ранее неизведанном и проникалась симпатией к тем, кто на них не похож.

Человеческая история без гламура

Шон Бэйкер выводит персонажей и их взаимоотношения на первый план, позволяя зрителю проследить за историей простых людей. Повествование подкрепляется драматургической основой и хорошо проработанной системой образов. Синтез этих компонентов — ключевой фактор успеха фильма.

«Анора» — это не протоптанная дорожка ремейков, экранизаций и ностальгии по прошлому. Фильм не сделан под запросы аудитории, однако именно расширение границ для аудитории и сделало ленту популярной.

Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment

Независимое кино продолжает жить, донося до зрителя простые человеческие истории. Вот уже несколько лет лауреаты фестивалей получают широкую огласку и выходят на большие экраны. Прослеживается потребность зрителя в отходе от привычных гламурных голливудских картин с большим количеством звезд и огромными бюджетами.

Так, на «Оскар» 2023 года был номинирован обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля «Треугольник печали». Фильм удостоился трех номинаций и собрал в прокате более 26 миллионов долларов. Лента, кстати, в чем-то похожа на «Анору». По сюжету две модели отправляются в роскошный круиз в компании миллионеров. А после, как и в фильме Шона Бэйкера, все переворачивается с ног на голову.

Фото Кадр из фильма «Треугольник печали», реж. Рубен Эстлунд / Film i Vаst, BBC Films

А «Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля заработал фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Впоследствии лента получила «Оскар» сразу в четырех категориях, в том числе как «Лучший фильм». Это был яркий прецедент, ведь раньше в главной номинации не побеждали зарубежные независимые картины. Все это говорит о том, что фестивальное кино как никогда актуально, а социально значимые темы будоражат общественность. Зрители на выходе из зала хотят получить живые эмоции, остаться наедине со своими мыслями и обдумать идею, продвигаемую режиссером. Кино снова становится настоящим объектом искусства, а не только развлечением на вечер.

Фото Кадр из фильма «Паразиты», реж. Пон Чжун Хо /Barunson E&A

Погоня за реализмом

Фильм «Анора» не блокбастер: в нем нет ярких сцен, взрывов и сумасшедших трюков. Сам Бэйкер заявлял, что люди должны увидеть, что фильмы можно снимать «без супергероев и взрывов». За большим количеством спецэффектов и графики часто теряется драматургия самого произведения.

Шон Бэйкер использовал необычный стиль съемки, совмещая игровые моменты с живыми документальными кадрами. Он снимал в ресторанах обычных людей, к которым подходили актеры и задавали вопросы. Уже после дубля Бэйкер рассказывал посетителям заведения о съемке и просил их подписать соответствующие документы. Так в фильме появились естественные реакции ни о чем не подозревающих людей, а картина приобрела большую реалистичность.

Немаловажную роль сыграл уровень подготовки актеров к роли. Главную роль в «Аноре» исполнила Майки Мэдисон. Для подготовки актриса приехала в Нью-Йорк за месяц до съемок и какое-то время жила на Брайтон-Бич. Неофициальные названия этого места — «Маленькая Россия» и «Маленькая Одесса», потому что там живет много мигрантов. На Брайтон-Бич Майки занималась танцами на шесте, учила некоторые фразы на русском языке, а также работала над акцентом. «Для нас очень важно, чтобы местные жители всегда ставили нам большой палец вверх, когда смотрят фильм», — говорит режиссер. Майки Мэдисон удалось передать образ русскоговорящей героини, и ее акцент, по словам Шона Бэйкера, «получился очень точным».

Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment

Шон Бэйкер выводит на большие экраны пример другого кинематографа. Он обычно не доходит до рядового зрителя и остается поводом для обсуждения критиков и киноведов. Фильм «Анора» однозначно достоин внимания публики. Актерская игра затронет даже самого искушенного зрителя, а сама лента точно войдет в список лучших картин 2024 года.