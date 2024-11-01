Свободный художник: обзор фильма «Федя. Народный футболист»

31 октября в российский прокат вышел биографический спортивный фильм «Федя. Народный футболист» про легендарного полузащитника московского «Спартака» Федора Черенкова. Он провел более 500 матчей за красно-белых (клубный рекорд), трижды выигрывал чемпионат за «красно-белых», дважды признавался лучшим футболистом страны и однажды номинировался на «Золотой мяч».

Рассказываем, какой получилась картина о советском футболисте, которого часто сравнивали с бразильцем Пеле, и почему ее стоит посмотреть.

Сюжет фильма «Федя. Народный футболист»

Несколько мальчишек гоняют мяч во дворе. Среди них особенно выделяется щуплый, но юркий и техничный паренек по имени Федя. Ловкими финтами он обводит одного соперника за другим и забивает гол в импровизированные ворота — это когда вместо штанг кирпичи, доски, да хоть пара «убитых кед», уж больно знакомый это образ для всех, кто хоть немного играл в детстве в футбол. Федя забивает еще и еще, пока голевую феерию юного дарования прерывает хулиган, который закидывает мяч в трансформаторную будку.

Отправиться в темное помещение, а вместе с ним шагнуть в жуткую, буквально наэлектризованную неизвестность предстоит именно маленькому Феде. И он делает этот шаг навстречу страху. Как покажет фильм, в будущем Черенкову предстоит сделать еще немало таких шагов. И, к сожалению, последствия многих из них будут серьезнее даже, чем поражение электрическим током.

Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист», реж. Николай Акелькин / НМГ Кинопрокат

Но все-таки о футболе — в нем Федю ждут и победы. Сначала его замечает другая легенда московского «Спартака» Николай Старостин. Именно он советует тренеру «красно-белых» Константину Бескову присмотреться к скромному парнишке. Тот, хоть и нехотя, но берет в дубль физически слабого Черенкова. Федя ожидания оправдывает — трудится, тренируется, конвертирует свой врожденный талант в мастерство путем изнурительных тренировок, закрепляется в основе, а затем становится бессменным хавбеком народной команды.

Сюжет фильма охватывает ключевые вехи в жизни и карьере Черенкова до чемпионства «Спартака» в 1987 году. Зрители наблюдают за превращением Феди из подающего надежды игрока в свободного художника. Он диктует или даже лучше — дирижирует всем нападением «Спартака», плетущего фирменные кружева именно под руководством Феди. Он не капитан, но идейный вдохновитель, носитель спартаковской философии.

Не обходится лента и без любовной линии — зрители видят жену и дочь, проводящих большую часть жизни без своего мужа и папы и видящих его гораздо чаще на экране телевизора, чем дома.

Конечно, много экранного времени уделяется и личным, неспортивным трагедиям Федора Черенкова, боровшегося на протяжении всей активной карьеры (да и после нее) с коварным психическим недугом. Тут и та самая злополучная встреча «Спартака» на выезде с голландским «Андерлехтом», а еще страшная давка уже дома, в «Лужниках», и наконец — не менее печальная история отношений Черенкова со сборной СССР.

Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист», реж. Николай Акелькин / НМГ Кинопрокат

С последней, как все помнят, у него не складывалось. Он так и не сыграл на Чемпионате мира или Чемпионате Европы, только на домашней Олимпиаде. Со стороны национальной команды тут выступает прославленный «динамовец» Валерий Лобановский, приверженец футбола «научного». И неординарный Черенков в схему тренера сборной не вписывается. «Стеночку отменить, третьего отменить» Черенков отказывается, поэтому отменяют самого Черенкова. В сборку впредь его путь заказан.

В разговоре Феди с женой Ольгой авторы картины так определяют его гениальность — хороший футболист при приеме мяча имеет два-три варианта атакующих действий, Федя же не знает до последнего, что он будет делать. Но это не слабость, а сила — ведь соперники Черенкова этого не знают тем более. А что он делал обычно? Забивал голы и отдавал голевые передачи. Черенков был чистокровным атакующим полузащитником — с «голевой чуйкой» (138 мячей за карьеру»), которая совсем не мешала ему быть отменным ассистом (136 передач).

Каким получился фильм «Федя. Народный футболист»

Как и сам Черенков, после завершения карьеры признанный, пожалуй, всеми (даже фанатами самых непримиримых соперников «красно-белых») истинно народным футболистом, лента вполне может заслужить такое же звание в будущем. Как говорится, народному футболисту соответствующий фильм. Это правильная стратегия, и в этой «игре на третьего» зритель один из ключевых элементов в связке.

Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист», реж. Николай Акелькин / НМГ Кинопрокат

Вероятно, причина в том, что созданием фильма занимались в первую очередь люди, связанные больше с футболом, чем с кинематографом. Предельное погружение в специфику футбола позволило авторам — режиссеру-дебютанту и футбольному менеджеру Николаю Акелькину, сценаристу-дебютанту и спортивному журналисту Илье Казакову и продюсеру, автору идеи и бывшему вице-президенту Олимпийского комитета Сергею Шишкареву — воплотить пусть и киношный, упрощенный, но максимально приближенный портрет Федора Черенкова. При этом целостно картина не смотрится дилетантской или неуклюжей, во многом благодаря операторской работе и стараниям команды художников.

И не менее важно — сам футбол в фильме выглядит нормальным, живым, правдоподобным. Возможно, кому-то покажутся излишними пролеты над стадионом, усложняющих восприятие игры, но детали выдают создателей, смыслящих в этой популярной спортивной игре.

Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист», реж. Николай Акелькин / НМГ Кинопрокат

Это по-настоящему футбольное кино, то есть нацеленное на сведущих, разбирающихся, еще помнящих кричалки «Не боимся мы врагов — с нами Федор Черенков!». Конечно, это кино в первую очередь для всех «красно-белых» — сколько тут шуток, фраз, которые Акелькин и Казаков вдумчиво и со знанием дела вплетают сюжетную нить. «Если мы будем проигрывать таким командам как «Зенит», то нам в Высшей лиге нечего делать», «А вы для психов неплохо играете. Это вы еще Бубу не видели!», «Что показывают? Спартак. С Кирком Дугласом? С Черенковым! Федей!» и много-много других хороших вещей. Но интересно оно будет не только «спартаковцам», но и всем любителям футбола вообще — и тем, кому слегка за 20, и даже тем, кто гоняет за московское «Динамо».

Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист», реж. Николай Акелькин / НМГ Кинопрокат

Еще ленте повезло с актерами. Точнейшие попадания в образы — Станислав Румянцев, Николай Фоменко, Борис Щербаков убедительны в ролях Черенкова, Бескова и Старостина. Отдельного упоминания заслуживает Сергей Чудаков, воплотивший на экране Лобановского так правдиво и точно, что вкупе с его визуальной похожестью на наставника киевского «Динамо», реально поражаешься. Да и «золотой состав» тогдашнего «Спартака» классный в актерском плане — чего только стоят Артем Черкаев в образе голкипера Рината Дасаева или Дмитрий Белоцерковский в роли Юрия Гаврилова.

Спортивная драма «Федя. Народный футболист» точно не аутсайдер и не мальчик для битья в лиге отечественных спортивных байопиков. А уже среди футбольных кинобиографий российского производства работа Акелькина вполне может дать фору более раскрученным лентам, которые мы все прекрасно помним. «Федя» смотрится легче, веселее и увлекательнее. Причина проста — делали этот фильм без оглядки на соперников по жанру, с подлинным уважением к Черенкову и его семье люди по-настоящему любящие футбол.

Трейлер фильма «Федя. Народный футболист»

Где смотреть фильм «Федя. Народный футболист»

Фильм о Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» вышел в российских кинотеатрах 31 октября.