Дорога ведьм: обзор первой половины первого сезона сериала Marvel «Это все Агата»

На Disney+ вышла первая половина первого сезона сериала Marvel «Это все Агата». Рассказываем, каким получилось начало спин-оффа «Ванды/Вижна».

Осторожно: в статье есть спойлеры!

Сюжет сериала «Это все Агата»

«Это все Агата» — первый спин-офф сериала «Ванда/Вижн». В финале проекта 2021 года Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) обнаруживает, что она не единственная ведьма в городе Вествью. В городок проникла могущественная волшебница Агата Харкнесс (Кэтрин Хан), чтобы разобраться в местной аномалии.

В ходе своего расследования Агата узнает, что судьба Алой Ведьмы — уничтожить мир. Харкнесс не может смириться с тем, что существует кто-то, обладающий такой огромной силой (как она считает) незаслуженно. Агата хочет забрать магию Ванды себе, чтобы найти ей лучшее применение.

В финальной серии «Ванды/Вижна» Алая Ведьма побеждает Агату, освобождает Вествью от своих чар, но оставляет Харкнесс запертой в этом городе. Ведьма продолжает жить, одержимая иллюзиями.

Фото Кадр из сериала «Это все Агата»

Так проходит три года. Сериал «Это все Агата» стартует с момента, когда Харкнесс шаг за шагом преодолевает все напускное и ложное, но утрачивает свою силу. В спин-оффе состояние уязвимости главной героини показано максимально прямолинейно. Агата выбегает из дома полностью обнаженная и дезориентированная.

«Это была моя идея», — рассказала исполнительница роли Агаты Харкнесс Кэтрин Хан, — «Подумала, было бы неплохо увидеть ее настолько открытой, насколько это вообще возможно. В тот момент это говорило бы о ее бессилии».

Чтобы вернуть магические способности, Агате нужно собрать ковен (группу ведьм. — Прим. ред.) и пройти по Дороге ведьм. Преодолеть испытания, которые могут привести к желаемому, если дойти до конца. Однако, как показывает история, такой исход маловероятен.

Харкнесс считает себя лучше других ведьм и уверена в том, что справится. Вместе с фанатом-фамильяром (Джо Лок) неизвестного происхождения (на него наложена печать, не позволяющая ведьмам узнать, кто он) она отправляется на поиски волшебниц, без которых вход на Дорогу ведьм останется закрытым.

Фото Кадр из сериала «Это все Агата»

Среди других ведьм Агата не в чести. Она совершила бесчисленное количество непростительных преступлений, уничтожила свой ковен и, как поговаривают, даже отдала в жертву собственного сына в обмен на книгу заклинаний. На пути к магическому величию Харкнесс не остановится ни перед чем.

С ней никто не хочет иметь дела, и все же Агате удается собрать группу ведьм, находящихся в бедственном положении. Среди них — специализирующаяся в зельеварении Дженнифер Кейл (Сашир Замата), ведьма-защитница Элис Ву-Гулливер (Али Ан), предсказательница Лилия Кальдеру (Пэтти Люпон) и Рио Видаль (Обри Плаза), Зеленая ведьма-воительница и старый враг Агаты.

Последней в ковене Харкнесс становится «миссис Харт» (Дебра Джо Рапп), Шэрон Дэвис, не обладающая магическими способностями.

Фото Кадр из сериала «Это все Агата»

Какой получилась первая половина сезона сериала «Это все Агата»

Как и обо всех великих, про Агату Харкнесс ходит немало легенд. Ее демонизируют, ненавидят и боятся, ведь такая могущественная ведьма представляет угрозу. И все же многие из этих рассказов преувеличены.

Агата действительно уничтожила ковен, но не по своей воле. В страхе перед ее силой ведьмы хотели казнить Харкнесс. Ни они, ни сама Агата еще не знали, что ключевой способностью ведьмы станет умение поглощать силу, направленную против нее. Нападать на Харкнесс бессмысленно, ведь это только сделает ее сильнее.

История с потерей ребенка в сериале «Это все Агата» пока лишь обозначена, но не раскрыта. Ведьмы считают, что Харкнесс хладнокровно обменяла сына на Даркхолд (древняя книга заклинаний, — Прим. ред.). В начале спин-оффа, еще будучи одержимой иллюзиями, Агата считает себя стереотипным детективом. Такое было показано на экране сотни раз: женщина, живущая работой, приходит в пустой дом и хранит в душе глубокую боль от какой-либо потери. В случае Харкнесс это была утрата ребенка. Проблески реальности делали ее иллюзорный мир более убедительным.

Фото Кадр из сериала «Это все Агата»

Оригинальное название сериала Agatha All Along — это отсылка к песне Агаты Харкнесс из «Ванды/Вижна», которой она заявляет о себе.

«Надела наушники, услышала ее и смотрела на Mэттa Шeкмaнa (peжиccеpa) с отвисшей челюстью, а он в ответ ухмыльнулся... Песню хотели назвать вроде бы «B cтилe Aгaты» (That's So Agatha), нo пoтoм остановили свой выбор на Agatha All Along, что, конечно, было идеальным решением. Меня спросили, смогу ли я спеть эту песню, и я ответила, что им придется вырвать ее у меня из рук, пoтoмy чтo инaчe никтo дpyгoй eе нe пoлyчит», — вспоминала Кэтрин Хан.

Agatha All Along была номинирована на музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа».

Фото Кадр из сериала «Это все Агата»

Если в «Ванде/Вижн» музыка не играет значимой роли, то в спин-оффе она становится чуть ли не визитной карточкой проекта. Чтобы открыть доступ к Дороге ведьм, ковену нужно спеть. Чтобы снять проклятие в одном из испытаний, героиня Кэтрин Хан должна на скорую руку соорудить группу и встать в ее главе. Не сказать, что сериалу играет это на руку. Для того чтобы посмотреть на затянутый мюзикл, у зрителей уже есть сиквел «Джокера».

Колдовство, конечно, всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. Увы, но зачастую создается впечатление, что сериал «Это все Агата» снимали на сдачу с полнометражных проектов Marvel Studios. Визуальные эффекты спин-оффа «Ванды/Вижна» выглядят, мягко говоря, слегка бюджетно. Темная цветокоррекция в сериале выбрана словно не как художественное решение, а как маскировка неидеальной графики.

«Это все Агата» из последних сил держится на неисчерпаемой харизме Кэтрин Хан, но даже самым великим нужно немного помощи, чтобы все получилось. Об этом, в конце концов, и говорит сериал. Ничего нельзя добиться в одиночку.

Трейлер сериала «Это все Агата»

Когда выйдет шестой эпизод сериала «Это все Агата»

Шестая серия «Это все Агата» выйдет 17 октября на Disney+. Всего в спин-оффе «Ванды/Вижна» будет 9 эпизодов.