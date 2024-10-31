Финал сериала «Это все Агата»: стоит ли смотреть историю про дорогу ведьм от Marvel

На Disney+ вышли заключительные эпизоды мини-сериала «Это все Агата». Спин-офф, чей сюжет крутится вокруг антагонистки «Ванды/Вижн», стал неожиданным успехом для стриминга. В этой статье рассказываем, чем закончился сериал и стоит ли его смотреть.

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О чем сериал «Это все Агата»

Сериал «Это все Агата» рассказывает о ведьме Агате Харкнесс. Зрители помнят ее как соседку Ванды из сериала «Ванда/Вижн». Древняя ведьма Агата когда-то получила небывалую силу, убив членов своего ковена (сообщества ведьм. — Прим.ред.). Она способна поглощать магию других, но проиграла Ванде и была заточена в своих же фантазиях в городе Вестью. С помощью молодого парня-фамильяра Агата освобождается. Вместе с ним и новым ковеном она отправляется по Дороге ведьм — мистическому пути, который приведет их всех к заветному желанию.

Сюжет финала сериала «Это все Агата»

Вторая половина сезона стартует с открытия: молодой парень Уильям оказывается не сыном Агаты, на что зрителям намекали, а, по сути, ребенком Ванды. Дух одного из детей Алой Ведьмы в момент разрушения магического купола над городом Вествью, произошедшего в сериале «Ванжа/Вижн», вселился в тело попавшего в аварию подростка. Впрочем, несмотря на столь важное знание, и героини, и юноша Уильям-Билл продолжают свой путь по дороге ведьм, каждый в поисках своей награды. В отличие от коллег, которые хотят вернуть силы, подросток отправился в опасное путешествие, чтобы отыскать своего брата Томми.

Фото Кадр из сериала «Это все Агата», реж. Жак Шеффер, Рэйчел Голдберг, Ганджа Монтейру / Disney Platform Distribution

Увы, не все из решившихся ступить на магический путь героев останутся в живых, а в созданном Агатой ковене найдется место не только отпрыску одной из участниц Мстителей, но и гораздо более могущественным сущностям. В отличие от половины героинь, для зрителя подобный расклад вряд ли станет большим сюрпризом, ведь с самого начала главные загадки как раз и крутились вокруг героев Джо Лока и Обри Плазы. Героиня Плазы по имени Рио, зеленая ведьма, оказывается самой Смертью. И у нее свои счеты.

Финальный эпизод приключений Агаты не только кардинально контрастирует с другими по атмосфере, времени и месту действия, но и переворачивает с ног на голову все предыдущие приключения героев и ценность жертв некоторых из них.

Каким получился финал сериала «Это все Агата»

В целом (не считая последнюю серию), вторая половина мини-сериала «Это все Агата» не сильно отличается по атмосфере и настроению. Герои все так же сталкиваются с препятствиями, ведьмы Агата и Рио плетут свои интриги. Единственное — бывший фамильяр наконец обрел имя и начал играть гораздо более весомую роль во всем путешествии и по-своему вырос.

Фото Кадр из сериала «Это все Агата», реж. Жак Шеффер, Рэйчел Голдберг, Ганджа Монтейру / Disney Platform Distribution

Лишь две из девяти серий путешествия по темной дороге ведьм «сходят с тропы» и выходят за пределы таинственной локации, в которой проходит почти все действие сериала. В шестой серии шоураннеры демонстрируют не столь отдаленную по времени предысторию юноши. А в последнем эпизоде зрители и вовсе попадают в далекое прошлое.

Фото Кадр из сериала «Это все Агата», реж. Жак Шеффер, Рэйчел Голдберг, Ганджа Монтейру / Disney Platform Distribution

Несмотря на всю свою нетипичность и своеобразную свежесть в рамках вселенной Marvel, «Это все Агата» большую часть времени воспринимается как приятное, но совсем необязательное зрелище. На руку подобному отношению к проекту играет и его скромный бюджет.

Как заявил Брэд Виндербаум, ответственный за телевизионные проекты Marvel, «Это все Агата» стала самым дешевым из всех выпущенных в рамках вселенной сериалов — меньше 40 миллионов. Предыдущим рекордсменом в этой категории являлся сериал «Эхо». Бюджет этого проекта составил 40 миллионов. И все это на фоне стандартной для франшизы цифры в 150 миллионов за многосерийный проект.

Фото Кадр из сериала «Это все Агата», реж. Жак Шеффер, Рэйчел Голдберг, Ганджа Монтейру / Disney Platform Distribution

Действительно, порой уж слишком явно бросается в глаза экономия на всем, что только возможно. Начиная от откровенно слабых эффектов колдовства и заканчивая сценой, в которой героиня Обри Плазы таинственно выходит за пределы кадра, просто разрезая ножом натянутый задник с фотообоями.

Стоит ли смотреть сериал «Это все Агата»

Несмотря на все свои недостатки и шероховатости, история Агаты Харкнесс может доставить удовольствие при просмотре. Обаятельные персонажи и, в частности, главная героиня в исполнении Кэтрин Хан, веселые диалоги и не самый скучный сюжет уже могут стать залогом успеха для проекта. И зрительский интерес, кажется, это подтверждает: на Rotten Tomatoes зрительский рейтинг сериала составил аж 82%.

Впрочем, совсем уж обособленным от основной вселенной Marvel проект о путешествии по дороге ведьм не назвать. В рамках приключений Агаты зрителям презентуют двух персонажей, чье появление может в дальнейшем повлиять на всю историю серии.

Фото Кадр из сериала «Это все Агата», реж. Жак Шеффер, Рэйчел Голдберг, Ганджа Монтейру / Disney Platform Distribution

Но 100% гарантий, что герои магического спин-оффа выйдут за его рамки, никто не дает. И если вы не устали от обилия проектов Marvel и следите за всем, что происходит во франшизе, то «Это все Агата» точно представляет для вас интерес.

А для зрителя, не столь глубоко погруженного в супегеройские миры, проект станет просто обаятельным небольшим приключением, чей финал так удачно выпал на Хэллоуин. Учитывая всю ведьминскую направленность сюжета, «Это все Агата» может стать занятным вариантом для просмотра в предстоящие выходные.