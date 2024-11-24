Черничные ночи Хью Гранта: каким получился религиозный хоррор «Еретик»

В кинопрокате идет «Еретик» — снятый Скотом Беком и Брайаном Вудсом хоррор. До этого самой заметной для широкого зрителя работой режиссеров ленты являлся сценарий для фильма ужасов «Тихое место». Новая лента постановщиков, главной изюминкой которой стал Хью Грант в роли циничного атеиста, может исправить это недоразумение.

Сюжет фильма «Еретик»

Мормонские миссионерки — сестра Барнс и сестра Пакстон — совершают обход с целью проповедования своей религии. Эта деятельность приводит их к дому мистера Рида. Затворник предлагает девушкам войти, но по регламенту религиозной организации они не могут находиться под одной крышей с мужчиной, если там не присутствует еще другая женщина. Впрочем, герой Хью Гранта без особых сложностей убеждает проповедниц в том, что его супруга находится в соседней комнате и готовит черничный пирог.

Более опытная и рациональная сестра Барнс сомневается сильнее своей подруги Пакстон, но, несмотря на явное напряжение, обе девушки заходят в дом. В то же время хозяин жилища, пообещавший позвать жену, возвращается без женщины и пирога. Он приносит напитки и ароматическую свечу, после чего заводит беседу на тему веры, поднимая достаточно спорные вопросы.

Именно в этот момент «Еретик», благодаря своей рекламной кампании лишенный большой доли интриги (ведь всем сразу понятно, кто главный злодей в этой истории), делает резкий поворот и превращается в лекцию. Добрую половину фильма зритель, пришедший на хоррор, будет слушать выступление Хью Гранта, сравнивающего историю настольных игр с развитием монотеизма и песнями группы Radiohead.

Фото Кадр из фильма «Еретик», реж. Скотт Бек, Брайан Вудс/ A24, Вольга

После своей тирады о религии мистер Рид предлагает девушкам, явно желающим покинуть неуютный дом, выбрать одну из дверей, на которых красуются надписи «Вера» и «Безверие». Впрочем, обе они ведут в подвал, где спустя половину фильма начинается уже не теоретическая, а практическая часть эксперимента с испытанием героинь.

Каким получился фильм «Еретик»

«Еретик» разрывается между интеллектуальной своей составляющей и классическим хоррор-направлением с кровью и ужасами замкнутых пространств. И при этом не преуспевая ни на одном поприще.

Нельзя сказать, что решение добавить лекцию Рида действительно плохое, ведь играющий его Хью Грант прекрасно раскрывает образ циничного атеиста-затворника, упивающегося своими знаниями. Только вот тезисы, произнесенные героем, порой уж слишком банальны и знакомы любому, кто хоть раз читал тематические статьи на Википедии, не говоря уже о священных религиозных текстах.

Фото Кадр из фильма «Еретик», реж. Скотт Бек, Брайан Вудс/ A24, Вольга

Тем временем вторая половина ленты дежурно отрабатывает программу хоррора, не предлагая никаких сложных сюжетных конструкций. Финальное же откровение, звучащее из уст злодея, и вовсе может вызвать зевоту своей очевидностью.

Но, несмотря на всю неидеальность, «Еретик» все-таки становится как минимум интересным зрелищем. Визуально лента выполнена на высоком уровне и отличается изобретательностью. Неуютный особняк мистера Рида, окрашенный в желтые тона и местами напоминающий церковные помещения (о чем не преминут сказать и героини), завораживает гораздо сильнее, чем лекции о связи Джа-Джа Бинкса с образом мессии. За визуальную составляющую стоит сказать спасибо Чон-Джон Хуну, снимавшему «Олдбоя», а также прошлогоднего «Вонку» и относительно недавние «Прошлой ночью в Сохо» и «Оно».

Фото Кадр из фильма «Еретик», реж. Скотт Бек, Брайан Вудс/ A24, Вольга

Актеры фильма «Еретик»

Несложно догадаться, что главная звезда всего фильма — Хью Грант. Но даже если вы не задумывались об этом, то огромное лицо актера, занимающее большую часть пространства кинопостера, непременно вам напомнит об этом. Стареющий британец, похоже, искренне горел этой ролью, ведь смотрится в кадре он на удивление органично. Грант декларирует все настолько убедительно, будто бы сам верит во все произнесенное его героем.

Фото Кадр из фильма «Еретик», реж. Скотт Бек, Брайан Вудс/ A24, Вольга

Образы миссионерок, воплощенные на экране Хлоей Ист и Софи Тэтчер, тоже сложно назвать картонными. Сестра Пакстон, несмотря на скромность, не только цитирует поп-культурные мемы, но и смотрит порно, при этом видя в нем подтверждение своей веры. Более бойкая и уверенная в себе Барнс тоже не так проста и явно хранит секреты, а в один момент и вовсе вступает в полемику со злодеем атеистических взглядов.

Стоит ли смотреть хоррор «Еретик»

«Еретик» — очень неоднородная лента: будто бы застревающая в концепциях, она стоит на интересном замысле, но не несет ничего, кроме формы. Но именно эта форма завораживает и нивелирует излишнюю простоту идей и очевидность посыла.

Как минимум за актерскую игру Хью Гранта и визуальную составляющую лента Бека и Вудса заслуживает внимания. Главное — это не искать в ней что-то новое на смысловых уровнях или не пытаться разглядеть хоррор.