«Эмми-2024»: какие сериалы одержали победу в этом году

В ночь на 16 сентября прошла 76-я церемония вручения премии «Эмми». Телевизионный аналог «Оскара» отметил лучшие проекты, вышедшие за период с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024-го. Лидером по количеству наград стали историческая драма «Сегун», кулинарная эпопея «Медведь» и мини-сериал «Олененок» об одержимости и преследовании. Рассказываем обо всех проектах, одержавших победу в этом году.

Сегун

Год выхода: 2024.

Страна: США.

Жанр: драма, приключения, военный, история, боевик.

Режиссер: Фред Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром.

В главных ролях: Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано, Хироюки Санада, Юки Кэдоин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Рейтинг IMDb: 8.6.

Экранизация одноименного исторического романа Джеймса Клавелла про английского штурмана, пытающегося найти свое место в японском обществе, побила свой же рекорд по количеству полученных наград за сезон — сейчас на счету проекта 18 побед.

«Сегун» выиграл «Эмми» за «Лучший драматический сериал», режиссер проекта Фред Туа был отмечен за эпизод «Багровое небо», а Хироюки Санада и Анна Саваи получили статуэтки за лучшие роли.

Фото Кадр из сериала «Сегун»

Медведь

Год выхода: 2022.

Страна: США.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Кристофер Сторер, Джоэнна Кало, Рами Юссеф.

В главных ролях: Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Лиза Колон-Зайас, Эбон Мосс-Бакрак, Лайонел Бойс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDb: 8.6.

Кулинарная эпопея рассказывает о талантливом шеф-поваре, который вынужден вернуться домой в Чикаго, чтобы спасти небольшой ресторан, доставшийся ему по наследству.

«Медведь» победил в 11 номинациях, среди которых «Лучшая женская роль второго плана в комедийном телесериале» (Лиза Колон-Зайас сыграла упрямого повара-ветерана по имени Тина Марреро), «Лучшая мужская роль в комедийном телесериале» (Джереми Аллен Уайт за роль нью-йоркского шеф-повара Кармена Берзатто) и «Лучшая мужская роль второго плана в комедийном телесериале» (Эбон Мосс-Бакрак играет в «Медведе» менеджера ресторана Ричарда Джеримовича).

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Олененок

Год выхода: 2024.

Страна: Великобритания.

Жанр: драма, комедия, триллер, биография.

Режиссер: Вероника Тофильская, Жозефин Борнебуш.

В главных ролях: Ричард Гэдд, Джессика Ганнинг, Нава Мау, Майкл Уилдман, Дэнни Киррейн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.

Рейтинг IMDb: 7.7.

Адаптация одноименного автобиографического моноспектакля Ричарда Гэдда, где он выступил создателем и исполнителем главной роли, выиграла «Эмми» в номинациях «Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме» и «Лучший сценарий мини-сериала, фильма или специальной драматической программе». А Джессика Ганнинг, сыгравшая в «Олененке» Марту, получила премию за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале или фильме.

Недавно вокруг сериала «Олененок» развернулась нешуточная драма. Фиона Харви, утверждающая, что она прототип героини Марты, подала иск против Netflix на $ 170 млн. Харви обвиняет Netflix в клевете, халатности, умышленном причинении эмоционального вреда и нарушении личных прав.

Фото Кадр из сериала «Олененок»

Хитрости

Год выхода: 2021.

Страна: США.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Люсия Аньелло, Пол В. Даунс, Дезире Акхаван.

В главных ролях: Джин Смарт, Ханна Эйнбиндер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Пол В. Даунс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.

Рейтинг IMDb: 8.2.

Проект о жизненном и карьерном пути стендап-актрисы и писательницы Деборы Вэнс выиграл в номинациях «Лучший комедийный сериал», Джин Смарт получила премию за лучшую женскую роль в комедийном телесериале, а Люсия Аньелло и Пол В. Даунс Джен Стэтски получили «Эмми» за сценарий эпизода «Пуленепробиваемый».

Фото Кадр из сериала «Хитрости»

Настоящий детектив: Страна ночи

Год выхода: 2014.

Страна: США.

Жанр: детектив, криминал, триллер, драма.

Режиссер: Исса Лопес.

В главных ролях: Джоди Фостер, Кали Рейс, Фиона Шоу, Джон Хоукс, Кристофер Экклстон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.6.

Рейтинг IMDb: 8.9.

Джоди Фостер выиграла «Эмми» за лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме. Новая эра «Настоящего детектива» под руководством Иссы Лопес была раскритикована создателем оригинального шоу, что совершенно не помешало HBO продлить проект на пятый сезон.

«Страна ночи» рассказывает о следователях Лиз Дэнвepc (Джоди Фостер) и Эвaнджeлин Haвappо (Кали Рейс), которые расследуют убийство ученых, работавших на научно-исследовательской станции на Аляске.

Фото Кадр из сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»

Утреннее шоу

Год выхода: 2019.

Страна: США.

Жанр: драма.

Режиссер: Мими Ледер, Такер Гейтс, Дэвид Фрэнкел.

В главных ролях: Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Риз Уизерспун, Билли Крудап, Марк Дюпласс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.

Рейтинг IMDb: 8.2.

Сериал о внутренней кухне канала UBA рассказывает о сложностях ведения медиабизнеса и стремлении быть честным, несмотря ни на что. Билли Крудап сыграл в проекте роль исполнительного директора Кори Эллисона и выиграл за нее «Эмми».

«Утреннее шоу» был продлен на четвертый сезон. В продолжении проекта Кори продолжит борьбу за удержание руководящей должности, а ведущая Брэдли Джексон (Риз Уизерспун) примет на себя ответственность за противоречащее ее принципам сокрытие информации.

Фото Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Медленные лошади

Год выхода: 2022.

Страна: Великобритания, США.

Жанр: триллер, детектив.

Режиссер: Сауль Метцштайн, Джеймс Хоуз, Джереми Лавринг.

В главных ролях: Джек Лауден, Гари Олдман, Кристин Скотт Томас, Дастин Демри-Бернс, Розалинд Элизар.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDb: 8.2.

Проект о работе административного чистилища для отказников «Слау Хаус» выиграл «Эмми» за лучший сценарий драматического сериала. Писатель Уилл Смит был награжден за эпизод «Переговоры с тиграми».

Четвертый сезон «Медленных лошадей» получил блестящие отзывы зрителей и критиков. На Rotten Tomatoes у проекта стопроцентное одобрение профессиональных рецензентов. Зрители, правда, оказались чуть более взыскательными, оценив продолжение шоу на 84%.

Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»

Корона

Год выхода: 2016.

Страна: Великобритания.

Жанр: драма, история, биография.

Режиссер: Бенджамин Карон, Филип Мартин, Кристиан Швохов.

В главных ролях: Имелда Стонтон, Элизабет Дебики, Доминик Уэст, Джонатан Прайс, Лесли Мэнвилл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4.

Рейтинг IMDb: 8.6.

Элизабет Дебики выиграла «Эмми» за роль принцессы Дианы в сериале «Корона». Шестой сезон проекта рассказывал о последних месяцах жизни королевы людских сердец. Папарацци преследовали леди Ди на каждом шагу, не давая спокойно проводить время с детьми и строить личную жизнь.

«Это просто прекрасное завершение долгой и прекрасной, но порой очень сложной главы», — рассказала актриса.

Фото Кадр из сериала «Корона»

Фарго

Год выхода: 2014.

Страна: США.

Жанр: триллер, драма, криминал.

Режиссер: Ной Хоули, Дональд Мерфи, Дана Гонсалес.

В главных ролях: Джуно Темпл, Джон Хэмм, Дженнифер Джейсон Ли, Джо Кири, Ламорн Моррис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3.

Рейтинг IMDb: 8.9.

Ламорн Моррис выиграл «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или фильме». В проекте актер сыграл персонажа по имени Витт Фарр.

В пятом сезоне «Фарго» персонажи сталкиваются с двумя вопросами: «Когда похищение ребенка не считается похищением?» и «Что если твоя жена — не твоя жена?».

Фото Кадр из сериала «Фарго»

Рипли

Год выхода: 2024.

Страна: США.

Жанр: триллер, драма, криминал.

Режиссер: Стивен Зеллиан.

В главных ролях: Эндрю Скотт, Дакота Фаннинг, Джонни Флинн, Маурицио Ломбарди, Элиот Самнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Мини-сериал по мотивам романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» с Эндрю Скоттом выиграл «Эмми» в номинации «Лучшая режиссура минисериала, телевизионного фильма или драмы». Статуэтку получил Стивен Зеллиан.

Проект высоко оценили как зрители, так и профессиональные критики. «Рипли» рассказывает о мелком мошеннике, который переживает внутреннюю трансформацию.