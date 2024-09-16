Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Эмми 2024 — номинанты и лауреаты: Сегун, Медведь, Олененок, Хитрости
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:05

8 мин.

«Эмми-2024»: какие сериалы одержали победу в этом году

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Сегун»
Фото Кадр из сериала «Сегун»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В ночь на 16 сентября прошла 76-я церемония вручения премии «Эмми». Телевизионный аналог «Оскара» отметил лучшие проекты, вышедшие за период с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024-го. Лидером по количеству наград стали историческая драма «Сегун», кулинарная эпопея «Медведь» и мини-сериал «Олененок» об одержимости и преследовании. Рассказываем обо всех проектах, одержавших победу в этом году.

Олененок, Netflix. «Эмми-2024»: список номинантов и победителей

Сегун

Год выхода: 2024.
Страна: США.
Жанр: драма, приключения, военный, история, боевик.
Режиссер: Фред Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром.
В главных ролях: Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано, Хироюки Санада, Юки Кэдоин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Рейтинг IMDb: 8.6.

Экранизация одноименного исторического романа Джеймса Клавелла про английского штурмана, пытающегося найти свое место в японском обществе, побила свой же рекорд по количеству полученных наград за сезон — сейчас на счету проекта 18 побед.

Сегун: обзор и&nbsp;рецензия, сюжет и&nbsp;актеры. Обзор мини-сериала «Сегун»: почему его точно стоит смотреть

«Сегун» выиграл «Эмми» за «Лучший драматический сериал», режиссер проекта Фред Туа был отмечен за эпизод «Багровое небо», а Хироюки Санада и Анна Саваи получили статуэтки за лучшие роли.

Кадр из сериала «Сегун»
Фото Кадр из сериала «Сегун»

Медведь

Год выхода: 2022.
Страна: США.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Кристофер Сторер, Джоэнна Кало, Рами Юссеф.
В главных ролях: Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Лиза Колон-Зайас, Эбон Мосс-Бакрак, Лайонел Бойс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.
Рейтинг IMDb: 8.6.

Кулинарная эпопея рассказывает о талантливом шеф-поваре, который вынужден вернуться домой в Чикаго, чтобы спасти небольшой ресторан, доставшийся ему по наследству.

К&nbsp;чему приводят мечты о&nbsp;Мишлене: обзор на&nbsp;третий сезон сериала &laquo;Медведь&raquo;. К чему приводят мечты о Мишлене: обзор 3-го сезона сериала «Медведь»

«Медведь» победил в 11 номинациях, среди которых «Лучшая женская роль второго плана в комедийном телесериале» (Лиза Колон-Зайас сыграла упрямого повара-ветерана по имени Тина Марреро), «Лучшая мужская роль в комедийном телесериале» (Джереми Аллен Уайт за роль нью-йоркского шеф-повара Кармена Берзатто) и «Лучшая мужская роль второго плана в комедийном телесериале» (Эбон Мосс-Бакрак играет в «Медведе» менеджера ресторана Ричарда Джеримовича).

Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»

Олененок

Год выхода: 2024.
Страна: Великобритания.
Жанр: драма, комедия, триллер, биография.
Режиссер: Вероника Тофильская, Жозефин Борнебуш.
В главных ролях: Ричард Гэдд, Джессика Ганнинг, Нава Мау, Майкл Уилдман, Дэнни Киррейн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.
Рейтинг IMDb: 7.7.

Адаптация одноименного автобиографического моноспектакля Ричарда Гэдда, где он выступил создателем и исполнителем главной роли, выиграла «Эмми» в номинациях «Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме» и «Лучший сценарий мини-сериала, фильма или специальной драматической программе». А Джессика Ганнинг, сыгравшая в «Олененке» Марту, получила премию за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале или фильме.

Олененок: обзор и&nbsp;сюжет, актеры и&nbsp;создатели. «Олененок»: в чем секрет популярности автобиографичного сериала

Недавно вокруг сериала «Олененок» развернулась нешуточная драма. Фиона Харви, утверждающая, что она прототип героини Марты, подала иск против Netflix на $ 170 млн. Харви обвиняет Netflix в клевете, халатности, умышленном причинении эмоционального вреда и нарушении личных прав.

Кадр из сериала «Олененок»
Фото Кадр из сериала «Олененок»

Хитрости

Год выхода: 2021.
Страна: США.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Люсия Аньелло, Пол В. Даунс, Дезире Акхаван.
В главных ролях: Джин Смарт, Ханна Эйнбиндер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Пол В. Даунс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.
Рейтинг IMDb: 8.2.

Проект о жизненном и карьерном пути стендап-актрисы и писательницы Деборы Вэнс выиграл в номинациях «Лучший комедийный сериал», Джин Смарт получила премию за лучшую женскую роль в комедийном телесериале, а Люсия Аньелло и Пол В. Даунс Джен Стэтски получили «Эмми» за сценарий эпизода «Пуленепробиваемый».

Кадр из сериала «Хитрости»
Фото Кадр из сериала «Хитрости»

Настоящий детектив: Страна ночи

Год выхода: 2014.
Страна: США.
Жанр: детектив, криминал, триллер, драма.
Режиссер: Исса Лопес.
В главных ролях: Джоди Фостер, Кали Рейс, Фиона Шоу, Джон Хоукс, Кристофер Экклстон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.6.
Рейтинг IMDb: 8.9.

Джоди Фостер выиграла «Эмми» за лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме. Новая эра «Настоящего детектива» под руководством Иссы Лопес была раскритикована создателем оригинального шоу, что совершенно не помешало HBO продлить проект на пятый сезон.

Настоящий детектив: Страна ночи, Джоди Фостер. Удалось ли 4-му сезону «Настоящего детектива» превзойти старую эпоху проекта

«Страна ночи» рассказывает о следователях Лиз Дэнвepc (Джоди Фостер) и Эвaнджeлин Haвappо (Кали Рейс), которые расследуют убийство ученых, работавших на научно-исследовательской станции на Аляске.

Кадр из сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»
Фото Кадр из сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»

Утреннее шоу

Год выхода: 2019.
Страна: США.
Жанр: драма.
Режиссер: Мими Ледер, Такер Гейтс, Дэвид Фрэнкел.
В главных ролях: Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Риз Уизерспун, Билли Крудап, Марк Дюпласс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.
Рейтинг IMDb: 8.2.

Сериал о внутренней кухне канала UBA рассказывает о сложностях ведения медиабизнеса и стремлении быть честным, несмотря ни на что. Билли Крудап сыграл в проекте роль исполнительного директора Кори Эллисона и выиграл за нее «Эмми».

Утреннее шоу, 3-й сезон. Обзор третьего сезона «Утреннего шоу»: правда превыше всего

«Утреннее шоу» был продлен на четвертый сезон. В продолжении проекта Кори продолжит борьбу за удержание руководящей должности, а ведущая Брэдли Джексон (Риз Уизерспун) примет на себя ответственность за противоречащее ее принципам сокрытие информации.

Кадр из сериала «Утреннее шоу»
Фото Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Медленные лошади

Год выхода: 2022.
Страна: Великобритания, США.
Жанр: триллер, детектив.
Режиссер: Сауль Метцштайн, Джеймс Хоуз, Джереми Лавринг.
В главных ролях: Джек Лауден, Гари Олдман, Кристин Скотт Томас, Дастин Демри-Бернс, Розалинд Элизар.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.
Рейтинг IMDb: 8.2.

Проект о работе административного чистилища для отказников «Слау Хаус» выиграл «Эмми» за лучший сценарий драматического сериала. Писатель Уилл Смит был награжден за эпизод «Переговоры с тиграми».

Медленные лошади, Гэри Олдмен. «Тише едешь — дальше будешь»: как начался третий сезон «Медленных лошадей» с несравненным Гэри Олдменом

Четвертый сезон «Медленных лошадей» получил блестящие отзывы зрителей и критиков. На Rotten Tomatoes у проекта стопроцентное одобрение профессиональных рецензентов. Зрители, правда, оказались чуть более взыскательными, оценив продолжение шоу на 84%.

Кадр из сериала «Медленные лошади»
Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»

Корона

Год выхода: 2016.
Страна: Великобритания.
Жанр: драма, история, биография.
Режиссер: Бенджамин Карон, Филип Мартин, Кристиан Швохов.
В главных ролях: Имелда Стонтон, Элизабет Дебики, Доминик Уэст, Джонатан Прайс, Лесли Мэнвилл.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4.
Рейтинг IMDb: 8.6.

Элизабет Дебики выиграла «Эмми» за роль принцессы Дианы в сериале «Корона». Шестой сезон проекта рассказывал о последних месяцах жизни королевы людских сердец. Папарацци преследовали леди Ди на каждом шагу, не давая спокойно проводить время с детьми и строить личную жизнь.

Корона, 6-й сезон, Netflix. Обзор второй части шестого сезона «Короны»: слишком по-королевски не бывает

«Это просто прекрасное завершение долгой и прекрасной, но порой очень сложной главы», — рассказала актриса.

Кадр из сериала «Корона»
Фото Кадр из сериала «Корона»

Фарго

Год выхода: 2014.
Страна: США.
Жанр: триллер, драма, криминал.
Режиссер: Ной Хоули, Дональд Мерфи, Дана Гонсалес.
В главных ролях: Джуно Темпл, Джон Хэмм, Дженнифер Джейсон Ли, Джо Кири, Ламорн Моррис.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3.
Рейтинг IMDb: 8.9.

Ламорн Моррис выиграл «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или фильме». В проекте актер сыграл персонажа по имени Витт Фарр.

В пятом сезоне «Фарго» персонажи сталкиваются с двумя вопросами: «Когда похищение ребенка не считается похищением?» и «Что если твоя жена — не твоя жена?».

Кадр из сериала «Фарго»
Фото Кадр из сериала «Фарго»

Рипли

Год выхода: 2024.
Страна: США.
Жанр: триллер, драма, криминал.
Режиссер: Стивен Зеллиан.
В главных ролях: Эндрю Скотт, Дакота Фаннинг, Джонни Флинн, Маурицио Ломбарди, Элиот Самнер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Рейтинг IMDb: 8.1.

Мини-сериал по мотивам романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» с Эндрю Скоттом выиграл «Эмми» в номинации «Лучшая режиссура минисериала, телевизионного фильма или драмы». Статуэтку получил Стивен Зеллиан.

Рипли: обзор, сюжет, актеры, стоит&nbsp;ли смотреть. «Рипли» — сериал с фантастическим визуалом, от которого невозможно оторваться

Проект высоко оценили как зрители, так и профессиональные критики. «Рипли» рассказывает о мелком мошеннике, который переживает внутреннюю трансформацию.

Кадр из сериала «Рипли»
Фото Кадр из сериала «Рипли»
Победители Оскар 2024. Победители премии Оскар-2024: лучший фильм, лучшие роли и другие номинации

Сериалы
Новости холдинга
Полиция задержала мужчину, пытавшегося прорваться в школу в Челябинске после ЧП
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали

Olimpbet awards

Последние новости
07:20
«Эмми-2024»: список номинантов и победителей
14 сен 19:45
2 сезон сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне выйдет 15 сентября
14 сен 16:25
Стартовал сериал «Три женщины»: расписание релиза эпизодов
14 сен 14:30
Где смотреть 2 сезон сериала «Дикий»
14 сен 14:00
Объявлен кастинг в новую адаптацию «Буратино» Игоря Волошина