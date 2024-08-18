Эдварду Нортону — 55: Халк, скинхед, иллюзионист и другие роли номинанта на «Оскар»
Сегодня, 18 августа, свой день рождения отмечает американский актер Эдвард Нортон. Уроженец Бостона дебютировал в кино в 1996 году с детективным триллером «Первобытный страх» и сразу же получил «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар». Впоследствии Нортон успел поработать с такими режиссерами, как Милош Форман, Вуди Аллен, Спайк Ли и Ридли Скотт. А в 2000-м и сам попробовал себя в режиссуре, выпустив ромком «Сохраняя веру». В честь 55-летия актера вспоминаем его главные кинопроекты.
Бойцовский клуб
Год: 1999.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Дэвид Финчер.
В главных ролях: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, Мит Лоаф, Зак Гренье.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.
Рейтинг IMDb: 8,8.
Самый популярный фильм с участием Эдварда Нортона как на «Кинопоиске», так и на IMDb — это, конечно же, «Бойцовский клуб». Экранизация одноименного романа Чака Паланика повествует о безымянном офисном работнике, который страдает от хронической бессонницы. Однажды молодой человек знакомится в самолете с продавцом мыла Тайлером Дерденом, чья философия кардинально меняет жизнь главного героя.
Как часто случается с картинами, которые впоследствии обретают статус культовых, в год выпуска «Бойцовский клуб» провалился в прокате: при бюджете в 63 миллиона долларов кассовые сборы в домашнем прокате составили всего лишь 37 миллионов. Ну а единственной заметной номинацией в наградном сезоне стала борьба за «Оскар» в технической категории «Лучший монтаж звука».
Первобытный страх
Год: 1996.
Страна: США.
Режиссер: Грегори Хоблит.
В главных ролях: Ричард Гир, Эдвард Нортон, Лора Линни, Джон Махони, Элфри Вудард.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,7.
Гораздо больших успехов добился дебютный фильм Эдварда Нортона — криминальный триллер «Первобытный страх». Образ подростка, которого обвиняют в убийстве чикагского архиепископа, принес актеру «Золотой глобус», а также номинации на «Оскар» и BAFTA. Стоит отметить, что среди претендентов на роль числились Леонардо Ди Каприо и Мэтт Дэймон, а некоторые сцены, попавшие в итоговую версию ленты, были чистой импровизацией тогда еще начинающего свою карьеру Нортона.
Американская история Х
Год: 1998.
Страна: США.
Режиссер: Тони Кэй.
В главных ролях: Эдвард Нортон, Эдвард Ферлонг, Беверли Д'Анджело, Дженнифер Лиен, Итан Сапли.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.
Рейтинг IMDb: 8,5.
Вторую номинацию на «Оскар» Эдвард Нортон заработал благодаря драме «Американская история Х», в которой перевоплотился в лидера местной банды скинхедов Дерека Виньярда. Жесткое двойное убийство приводит главного героя на скамью подсудимых, а затем и в тюрьму, но его младший брат Дэнни восхищается Дереком и продолжает его дело. Только вот персонаж Нортона со временем меняет свои взгляды и выходит на свободу новым человеком.
Бердмэн
Год: 2014.
Страна: США.
Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту.
В главных ролях: Майкл Китон, Эдвард Нортон, Эмма Стоун, Наоми Уоттс, Зак Галифианакис.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,7.
Третью (и последнюю на данный момент) номинацию на заветную статуэтку Эдварду Нортону принесла трагикомедия «Бердмэн». По сюжету бывшая звезда супергеройской трилогии Ригган Томсон решает оживить свою карьеру, приняв участие в новой бродвейской постановке. На сцене главному герою предстоит играть вместе со скандальным актером, работающим по системе Станиславского, роль которого и досталась Нортону.
Иллюзионист
Год: 2005.
Страна: США, Чехия.
Режиссер: Нил Бергер.
В главных ролях: Эдвард Нортон, Пол Джаматти, Джессика Бил, Руфус Сьюэлл, Эдди Марсан.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,5.
В 2005 году Эдвард Нортон снялся в мистической ленте «Иллюзионист», которая переносит зрителей в Вену конца XIX века. В центре истории — таинственный Эйзенхайм, чьи представления пользуются таким успехом, что на одно из них приходит кронпринц Леопольд. Его невеста — герцогиня София фон Тешен — вызывается поучаствовать в одном из фокусов Эйзенхайма, что запускает череду невероятных событий.
Отель «Гранд Будапешт»
Год: 2014.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Уэс Андерсон.
В главных ролях: Рэйф Файнс, Тони Револори, Сирша Ронан, Эдриан Броуди, Уиллем Дефо, Эдвард Нортон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 8,1.
В копилке Эдварда Нортона — целых пять совместных проектов с режиссером Уэсом Андерсоном, самым успешным из которых является, пожалуй, приключенческая трагикомедия «Отель «Гранд Будапешт». Фильм, снятый по мотивам рассказов Стефана Цвейга и отмеченный четырьмя «Оскарами», пятью премиями BAFTA и «Золотым глобусом», повествует о легендарном консьерже Густаве и начинающем портье Зеро Мустафе. Нортон же сыграл идущего по их следам инспектора Хенкельса.
Разрисованная вуаль
Год: 2006.
Страна: США, Канада, Китай.
Режиссер: Джон Керран.
В главных ролях: Наоми Уоттс, Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Дайана Ригг, Тоби Джонс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,4.
Задолго до «Бердмэна» Эдвард Нортон снялся в паре с Наоми Уоттс в мелодраме «Разрисованная вуаль», поставленной по роману Сомерсета Моэма «Узорный покров». Действие картины разворачивается в 1920-х, когда бактериолог Уолтер соглашается на работу в охваченной холерой китайской деревушке. Чтобы наказать изменяющую ему жену, мужчина берет Китти с собой, однако невзгоды, наоборот, лишь сближают супругов.
Красный дракон
Год: 2002.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Бретт Рэтнер.
В главных ролях: Энтони Хопкинс, Эдвард Нортон, Рэйф Файнс, Харви Кейтель, Эмили Уотсон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,2.
В 2002 году Эдварду Нортону довелось поработать над серией фильмов о Ганнибале Лектере: в триллере «Красный дракон» актер исполнил роль агента ФБР Уилла Грэма. По сюжету его персонаж уходит со службы из-за серьезного ранения, полученного во время поимки Ганнибала. Однако когда в городе появляется новый маньяк по прозвищу Зубная фея, Грэм вынужден не только вернуться в строй, но и обратиться за консультацией к Лектеру.
Сиротский Бруклин
Год: 2019.
Страна: США.
Режиссер: Эдвард Нортон.
В главных ролях: Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 6,8.
В качестве режиссера Эдвард Нортон впервые попробовал себя в 2000-м с лентой «Сохраняя веру», а его второй режиссерский проект — криминальная драма «Сиротский Бруклин» — также стал его дебютом еще и в роли сценариста. Кроме того, Нортон сам исполнил главную роль: его персонаж — одинокий частный детектив, который берется за расследование убийства своего наставника. Отметим, что действие фильма, снятого в нуарной эстетике, разворачивается в середине прошлого века.
Невероятный Халк
Год: 2008.
Страна: США, Канада.
Режиссер: Луи Летерье.
В главных ролях: Эдвард Нортон, Лив Тайлер, Тим Рот, Уильям Херт, Тим Блейк Нельсон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 6,6.
Несмотря на обилие других достойных ролей, нельзя не вспомнить тот факт, что Эдвард Нортон когда-то был частью киновселенной Marvel. В 2008 году он снялся в картине «Невероятный Халк», которая вслед за «Железным человеком» стала вторым фильмом популярной франшизы. В образе Брюса Бэннера актер пришел на смену Эрику Бана (хотя фильм с его участием «Халк» формально не является частью киновселенной), но появился лишь в одной части, а уже в 2012 году на место Эдварда Нортона пришел Марк Руффало.