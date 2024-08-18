Эдварду Нортону — 55: Халк, скинхед, иллюзионист и другие роли номинанта на «Оскар»

Сегодня, 18 августа, свой день рождения отмечает американский актер Эдвард Нортон. Уроженец Бостона дебютировал в кино в 1996 году с детективным триллером «Первобытный страх» и сразу же получил «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар». Впоследствии Нортон успел поработать с такими режиссерами, как Милош Форман, Вуди Аллен, Спайк Ли и Ридли Скотт. А в 2000-м и сам попробовал себя в режиссуре, выпустив ромком «Сохраняя веру». В честь 55-летия актера вспоминаем его главные кинопроекты.

Бойцовский клуб

Год: 1999.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Дэвид Финчер.

В главных ролях: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, Мит Лоаф, Зак Гренье.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.

Рейтинг IMDb: 8,8.

Фото Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Самый популярный фильм с участием Эдварда Нортона как на «Кинопоиске», так и на IMDb — это, конечно же, «Бойцовский клуб». Экранизация одноименного романа Чака Паланика повествует о безымянном офисном работнике, который страдает от хронической бессонницы. Однажды молодой человек знакомится в самолете с продавцом мыла Тайлером Дерденом, чья философия кардинально меняет жизнь главного героя.

Как часто случается с картинами, которые впоследствии обретают статус культовых, в год выпуска «Бойцовский клуб» провалился в прокате: при бюджете в 63 миллиона долларов кассовые сборы в домашнем прокате составили всего лишь 37 миллионов. Ну а единственной заметной номинацией в наградном сезоне стала борьба за «Оскар» в технической категории «Лучший монтаж звука».

Первобытный страх

Год: 1996.

Страна: США.

Режиссер: Грегори Хоблит.

В главных ролях: Ричард Гир, Эдвард Нортон, Лора Линни, Джон Махони, Элфри Вудард.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Первобытный страх»

Гораздо больших успехов добился дебютный фильм Эдварда Нортона — криминальный триллер «Первобытный страх». Образ подростка, которого обвиняют в убийстве чикагского архиепископа, принес актеру «Золотой глобус», а также номинации на «Оскар» и BAFTA. Стоит отметить, что среди претендентов на роль числились Леонардо Ди Каприо и Мэтт Дэймон, а некоторые сцены, попавшие в итоговую версию ленты, были чистой импровизацией тогда еще начинающего свою карьеру Нортона.

Американская история Х

Год: 1998.

Страна: США.

Режиссер: Тони Кэй.

В главных ролях: Эдвард Нортон, Эдвард Ферлонг, Беверли Д'Анджело, Дженнифер Лиен, Итан Сапли.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «Американская история Х»

Вторую номинацию на «Оскар» Эдвард Нортон заработал благодаря драме «Американская история Х», в которой перевоплотился в лидера местной банды скинхедов Дерека Виньярда. Жесткое двойное убийство приводит главного героя на скамью подсудимых, а затем и в тюрьму, но его младший брат Дэнни восхищается Дереком и продолжает его дело. Только вот персонаж Нортона со временем меняет свои взгляды и выходит на свободу новым человеком.

Бердмэн

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту.

В главных ролях: Майкл Китон, Эдвард Нортон, Эмма Стоун, Наоми Уоттс, Зак Галифианакис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Бердмэн»

Третью (и последнюю на данный момент) номинацию на заветную статуэтку Эдварду Нортону принесла трагикомедия «Бердмэн». По сюжету бывшая звезда супергеройской трилогии Ригган Томсон решает оживить свою карьеру, приняв участие в новой бродвейской постановке. На сцене главному герою предстоит играть вместе со скандальным актером, работающим по системе Станиславского, роль которого и досталась Нортону.

Иллюзионист

Год: 2005.

Страна: США, Чехия.

Режиссер: Нил Бергер.

В главных ролях: Эдвард Нортон, Пол Джаматти, Джессика Бил, Руфус Сьюэлл, Эдди Марсан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Иллюзионист»

В 2005 году Эдвард Нортон снялся в мистической ленте «Иллюзионист», которая переносит зрителей в Вену конца XIX века. В центре истории — таинственный Эйзенхайм, чьи представления пользуются таким успехом, что на одно из них приходит кронпринц Леопольд. Его невеста — герцогиня София фон Тешен — вызывается поучаствовать в одном из фокусов Эйзенхайма, что запускает череду невероятных событий.

Отель «Гранд Будапешт»

Год: 2014.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Уэс Андерсон.

В главных ролях: Рэйф Файнс, Тони Револори, Сирша Ронан, Эдриан Броуди, Уиллем Дефо, Эдвард Нортон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт»

В копилке Эдварда Нортона — целых пять совместных проектов с режиссером Уэсом Андерсоном, самым успешным из которых является, пожалуй, приключенческая трагикомедия «Отель «Гранд Будапешт». Фильм, снятый по мотивам рассказов Стефана Цвейга и отмеченный четырьмя «Оскарами», пятью премиями BAFTA и «Золотым глобусом», повествует о легендарном консьерже Густаве и начинающем портье Зеро Мустафе. Нортон же сыграл идущего по их следам инспектора Хенкельса.

Разрисованная вуаль

Год: 2006.

Страна: США, Канада, Китай.

Режиссер: Джон Керран.

В главных ролях: Наоми Уоттс, Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Дайана Ригг, Тоби Джонс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Разрисованная вуаль»

Задолго до «Бердмэна» Эдвард Нортон снялся в паре с Наоми Уоттс в мелодраме «Разрисованная вуаль», поставленной по роману Сомерсета Моэма «Узорный покров». Действие картины разворачивается в 1920-х, когда бактериолог Уолтер соглашается на работу в охваченной холерой китайской деревушке. Чтобы наказать изменяющую ему жену, мужчина берет Китти с собой, однако невзгоды, наоборот, лишь сближают супругов.

Красный дракон

Год: 2002.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Бретт Рэтнер.

В главных ролях: Энтони Хопкинс, Эдвард Нортон, Рэйф Файнс, Харви Кейтель, Эмили Уотсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Красный дракон»

В 2002 году Эдварду Нортону довелось поработать над серией фильмов о Ганнибале Лектере: в триллере «Красный дракон» актер исполнил роль агента ФБР Уилла Грэма. По сюжету его персонаж уходит со службы из-за серьезного ранения, полученного во время поимки Ганнибала. Однако когда в городе появляется новый маньяк по прозвищу Зубная фея, Грэм вынужден не только вернуться в строй, но и обратиться за консультацией к Лектеру.

Сиротский Бруклин

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Эдвард Нортон.

В главных ролях: Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Сиротский Бруклин»

В качестве режиссера Эдвард Нортон впервые попробовал себя в 2000-м с лентой «Сохраняя веру», а его второй режиссерский проект — криминальная драма «Сиротский Бруклин» — также стал его дебютом еще и в роли сценариста. Кроме того, Нортон сам исполнил главную роль: его персонаж — одинокий частный детектив, который берется за расследование убийства своего наставника. Отметим, что действие фильма, снятого в нуарной эстетике, разворачивается в середине прошлого века.

Невероятный Халк

Год: 2008.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Луи Летерье.

В главных ролях: Эдвард Нортон, Лив Тайлер, Тим Рот, Уильям Херт, Тим Блейк Нельсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Невероятный Халк»

Несмотря на обилие других достойных ролей, нельзя не вспомнить тот факт, что Эдвард Нортон когда-то был частью киновселенной Marvel. В 2008 году он снялся в картине «Невероятный Халк», которая вслед за «Железным человеком» стала вторым фильмом популярной франшизы. В образе Брюса Бэннера актер пришел на смену Эрику Бана (хотя фильм с его участием «Халк» формально не является частью киновселенной), но появился лишь в одной части, а уже в 2012 году на место Эдварда Нортона пришел Марк Руффало.