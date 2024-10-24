«Джону Уику» 10 лет: собрали 10 интересных фактов о культовой франшизе

В этом году фильм «Джон Уик» отмечает свой десятилетний юбилей. За это время картина превратилась из скромного боевика в одну из самых культовых экшн-франшиз современности. Киану Ривз, мастерски воплотивший образ неуловимого киллера, завоевал любовь миллионов зрителей, а его персонаж стал символом безупречного стиля и суровой решимости.

За прошедшее десятилетие история Уика выросла до масштабов целой франшизы. В ней нашлось место не только четырем номерным лентам и мини-сериалу о фигурирующем в серии отеле «Континенталь», но и еще не вышедшему спин-оффу под названием «Балерина». Но и на этом серия, кажется, не собирается останавливается, ведь еще до релиза «Джона Уика 4» появилась информация о производстве пятой номерной части.

В честь юбилея первой ленты серии вспомнили интересные факты о полюбившейся многим франшизе.

Чад Стахельски был дублером Киану Ривза

Начать стоит, пожалуй, с давней связи Киану Ривза и режиссера Чада Стахелски. Они встретились еще на съемках трилогии «Матрица». Тогда Чад Стахелски работал в качестве дублера Киану Ривза. Спустя много лет Чад позвал Киану на главную роль в своем новом проекте.

В проекте участвовало четыре актера из «Матрицы»

«Джон Уик 2» (2017) стал первым фильмом с 2003 года (тогда вышла «Матрица: Революция»), в котором на экране встретились Киану Ривз, исполнивший роль Нео в культовом произведении братьев Вачовски, и Лоуренс Фишберн, сыгравший там же Морфеуса.

Фото Кадр из фильма «Джон Уик 2», реж. Чад Стахелски и Дэвид Литч/ Lionsgate, Summit Entertainment

Также в фильмах франшизы о современных ассасинах сыграли Тайгер Чень и Рэндолл Дак Ким, участвовавшие в создании «Матрицы».

Киану Ривз повлиял на название фильма

Киану Ривз оказал большое влияние на всю франшизу о мире киллеров. Ради актера даже была изменена оригинальная задумка ленты. Изначально главный герой был гораздо более возрастным: сценарист Дерек Колстад назвал этого персонажа в честь своего деда. Впрочем, оказалось, что 49-летний Ривз прекрасно подошел, так что концепцию персонажа решили изменить.

Фото Кадр из фильма «Джон Уик», реж. Чад Стахелски и Дэвид Литч/ Summit Entertainment

Мало снимавшийся в тот период актер не просто играл роль, но и принимал настолько активное участие в создании ленты, что под его влиянием даже было изменено название: с «Ненависть» на «Джон Уик».

Борода Уика стала яблоком раздора

Еще одним фактом, также связанным с Киану, поделились режиссеры проекта Чад Стахельски и Дэвид Литч. Оказывается, что во время производства оригинального фильма одним из камней преткновения стала... борода Джона Уика.

Фото Кадр из фильма «Джон Уик», реж. Чад Стахелски и Дэвид Литч/ Summit Entertainment

Представители студии хотели, чтобы новый герой Ривза напомнил зрителям о других его персонажах из таких фильмов, как «Матрица», «Скорость» и «На гребне волны». Съемочная команда же защищала растительность на лице киллера до самого конца. Закончилось это противостояние только после того, как спонсоры оценили кадры с Киану с бородой.

Пес главного героя должен был выжить

Был и другой камень преткновения — смерть пса главного героя. По мнению голливудских боссов, подобный сюжетный ход мог оттолкнуть зрителя. Они хотели, чтобы постановщики сняли альтернативную концовку, в которой с четвероногим все оказывалось в порядке. Увы, режиссеры упорно стояли на своем. В конце концов на сторону команды фильма встал уже сам Киану Ривз, и по сюжету пса все-таки убили.

Фото Кадр из фильма «Джон Уик», реж. Чад Стахелски и Дэвид Литч/ Summit Entertainment

Персонаж Джона Уика появлялся в видеоиграх

Неудивительно, что такая франшиза, как Джон Уик, вышла за пределы экранов и добралась до индустрии видеоигр. Еще в рамках рекламной кампании первого фильма главный герой был добавлен в игру Payday 2 в качестве гостевого персонажа. Не обошлось и без коллабораций со сверхпопулярным шутером от Epic Games — Fortnite. Перед выходом на экраны триквела герой Ривза был добавлен в проект. А сама игра Fortnite получила отдельный режим, названный в честь этого персонажа.

Фото Кадр из игры Fortnite/ Epic Games, Gearbox Publishing

В рамках серии также вышли два полноценных проекта. Первый из них — игра для шлемов виртуальной реальности John Wick Chronicles. Она увидела свет в 2017 году. Второй проект — тактическая ролевая игра John Wick HEX. Она добралась до геймеров спустя два года — в 2019. Увы, ни один из проектов не может похвастаться невероятным качеством и популярностью уровня оригинальных лент.

Кстати, в случае Уика связь с видеоигровой индустрией не односторонняя. В одном из интервью Чад Стахельски заявил, что при создании одной из самых запоминающихся сцен четвертого фильма серии (перестрелки, показанной сверху) он вдохновлялся инди-игрой The Hong Kong Massacre.

Во франшизе «Джон Уик» насчитывается 438 трупов

Джон Уик — совсем не мирный парень. Порой он вынужден применять насилие для решения проблем. Жестокости во франшизе достаточно много. Фанаты посчитали, что за все четыре фильма герой Киану Ривза лишил жизни 438 человек. Рекордсменом по числу павших от рук героя стала последняя на данный момент номерная часть. В «Джон Уик 4» персонаж лишает жизни аж 151 противника.

Фото Кадр из фильма «Джон Уик», реж. Чад Стахелски и Дэвид Литч/ Summit Entertainment

В «Джон Уик 4» главный герой произнес всего 350 слов

Кроме рекордного количества убитых, четвертая лента франшизы славится еще и тем, что герой Киану Ривза был неразговорчив. За весь фильм Уик произносит чуть больше 350 слов. Интересно, что Ривз самостоятельно вычеркнул половину реплик во время редактуры сценария. Впрочем, историю про искусного киллера любят совсем не за пространные и глубокие диалоги, так что фильму это не повредило.

Фото Кадр из фильма «Джон Уик 4», реж. Чад Стахелски/ Summit Entertainment, Lionsgate, «Атмосфера кино»

У Джона Уика есть татуировка на латыни

В одной из сцен оригинального фильма, когда главный герой принимает душ, на его спине можно заметить татуировку с надписью на латыни: Fortes Fortuna adiuvat. Фразу можно перевести как «Храбрым судьба помогает». По некоторым источникам, это крылатое выражение известно еще с V века до нашей эры, а в современности используется в качестве девиза во многих армиях мира.

Фото Кадр из фильма «Джон Уик», реж. Чад Стахелски и Дэвид Литч/ Summit Entertainment

В фильме есть «пасхалка» — роман «Шибуми» про наемников

В одном из моментов первого фильма зритель может заметить читающего охранника. И если обратить внимание на книгу, то можно понять, что вся сцена является своего рода «пасхалкой». Персонаж, появляющийся на экране, читает роман «Шибуми» американского писателя Родни Уильяма Уитакера, известного под псевдонимом Треваньян. По сюжету книги главный герой — бывший наемный убийца — вынужден вернуться на тропу войны и оказаться в центре противостояния с могущественной организацией. Это во многом пересекается с сюжетом франшизы «Джон Уик».