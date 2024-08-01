Аквамен, варвар, байкер: лучшие роли Джейсона Момоа

Сегодня, 1 августа, исполняется 45 лет обаятельному и брутальному уроженцу острова Гавайи — актеру Джейсону Момоа. За свою карьеру он снялся во множестве громких фильмов и сериалов. Рассказали про самые запоминающиеся роли Момоа.

Конан в «Конане-варваре» (2011)

Фэнтезийный боевик, созданный по мотивам повестей Роберта Говарда. Джейсону Момоа выпала честь перенять эстафету не абы у кого, а у звезды боевиков Арнольда Шварценеггера. Он уже исполнял эту роль в фильмах 1982 и 1984 годов.

Фото Кадр из фильма «Конан-варвар»

И пусть лента 2011 года вышла как минимум спорной и провалилась в прокате, есть у нее и одно несомненное достоинство. И это — Джейсон Момоа, щеголяющий своим торсом разной степени оголенности. Но и ценители жанра наверняка смогут найти в ленте положительные моменты.

Артур Карри (Аквамен) в «Аквамене» (2018) и других фильмах расширенной вселенной DC

В рамках расширенной вселенной DC Джейсон Момоа сыграл Артура Карри — сына простого смотрителя маяка и царицы Атлантиды. Аквамен актера получился более брутальным, но при этом не лишенным чувства юмора. Авторы изменили образ наследника трона Атлантиды, который до этого не раз становился объектом множества шуток из-за его глупого костюма и странных суперспособностей. Новый Аквамен прекрасно коррелирует с публичным образом сыгравшего его Джейсона, обладающего яркой мужественной внешностью и веселым характером.

Фото Кадр из фильма «Аквамен»

Кроме двух сольных фильмов про бога морей Аквамен также появлялся в эпизодической роли в ленте «Бэтмен против Супермена: На заре Справедливости». Также герой появился в «Лиге справедливости», в прошлогоднем «Флэше», а также в финальном эпизоде первого сезона сериала «Миротворец».

Дункан Айдахо в «Дюне» (2021)

Но не только фэнтезийные миры и морские глубины исследовал на экране Джейсон Момоа. Покорились ему и бескрайние песчаные барханы далеких планет. В экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна», поставленной Дени Вильневым, актер исполнил роль Дункана Айдахо — оружейного мастера Дома Атрейдесов.

Фото Кадр из фильма «Дюна»

История персонажа, казалось бы, кончается в первом фильме франшизы. Но зрители, знакомые с книжной историей, знают, что велика вероятность снова увидеть на экране Джейсона Момоа в образе великолепного Дункана Айдахо.

Данте Рейес в «Форсаже 10» (2023)

В десятой части самой скоростной франшизы Голливуда заслуженный Аквамен исполнил роль очередного антагониста. Сыгранный Момоа бандит Данте Рейес жаждет убить Доминика Торетто. Дело в том, что в шестой части серии команда пошла против отца преступника — криминального авторитета Эрнана Рейеса, которого в конце казнил Люк Хоббс.

Фото Кадр из фильма «Форсаж 10»

Да, ранее Данте не появлялся во франшизе, а его история выглядит шитой белыми нитками, но Джейсон так разошелся на съемочной площадке, что, кажется, выдал самого харизматичного антагониста всей франшизы.

Роберт Вульф в «Дороге чести» (2014)

Картина, в которой харизматичный Джейсон не просто исполнил главную роль, но также выступил в качестве режиссера и соавтора сценария. Лента не отличается высочайшим качеством исполнения, но все-таки наполнена атмосферой старых фильмов про байкеров.

Фото Кадр из фильма «Дорога чести»

Момоа явно не показал себя как великолепный постановщик. Но его герой — коренной американец Роберт Вульф — невероятно эстетично смотрится за рулем мотоцикла, мчащегося где-то посреди американских просторов.

Кхал Дрого в «Игре Престолов» (2011 — 2012)

Не только пески Арракиса и комиксовые вселенные не устояли перед обаянием Джейсона. Карьеру актера, кажется, невозможно представить без образа кхала Дрого — могучего лидера дотракийских кочевых племен и мужа Дейнерис Таргариен. Увы, персонаж появлялся лишь в первом сезоне культового проекта HBO. Но герой был настолько колоритным, что хорошо запомнился зрителям, в чем, безусловно, есть и заслуга самого Момоа.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

Баба Восс в сериале «Видеть» (2018 — 2022)

Заскочил гаваец и в фантастические сериальные проекты. Кроме «Звездных врат: Атлантида», выходивших в 2000-е годы, актер исполнил роль в сериале «Видеть» от стриминга Apple.

Фото Кадр из сериала «Видеть»

В проекте, действие которого разворачивается в далеком будущем, человеческая раса потеряла способность видеть. Момоа предстал на экране в образе Бабы Восса — главы племени, а также приемного отца двух близнецов: мальчика по имени Кофун и девочки Ханивы. Отличительная особенность его детей в том, что они обладают способностью воспринимать окружающий мир с помощью глаз.