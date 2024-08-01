Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Джейсон Момоа: лучшие роли и фильмы, фильмография — день рождения
Фильмы и сериалы

Сегодня, 06:00

5 мин.

Аквамен, варвар, байкер: лучшие роли Джейсона Момоа

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из фильма «Аквамен»
Фото Кадр из фильма «Аквамен»
Кадр из сериала «Видеть»
Фото Кадр из сериала «Видеть»
Кадр из сериала «Игра престолов»
Фото Кадр из сериала «Игра престолов»
Кадр из фильма «Дорога чести»
Фото Кадр из фильма «Дорога чести»
Кадр из фильма «Форсаж 10»
Фото Кадр из фильма «Форсаж 10»
Кадр из фильма «Дюна»
Фото Кадр из фильма «Дюна»
Кадр из фильма «Аквамен»
Фото Кадр из фильма «Аквамен»
Кадр из фильма «Конан-варвар»
Фото Кадр из фильма «Конан-варвар»
1/8
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 1 августа, исполняется 45 лет обаятельному и брутальному уроженцу острова Гавайи — актеру Джейсону Момоа. За свою карьеру он снялся во множестве громких фильмов и сериалов. Рассказали про самые запоминающиеся роли Момоа.

Венецианский кинофестиваль-2024: какие фильмы покажут&nbsp;&mdash; лучшие фильмы. 8 главных фильмов, которые покажут на Венецианском кинофестивале

Конан в «Конане-варваре» (2011)

Фэнтезийный боевик, созданный по мотивам повестей Роберта Говарда. Джейсону Момоа выпала честь перенять эстафету не абы у кого, а у звезды боевиков Арнольда Шварценеггера. Он уже исполнял эту роль в фильмах 1982 и 1984 годов.

Фото Кадр из фильма «Конан-варвар»

И пусть лента 2011 года вышла как минимум спорной и провалилась в прокате, есть у нее и одно несомненное достоинство. И это — Джейсон Момоа, щеголяющий своим торсом разной степени оголенности. Но и ценители жанра наверняка смогут найти в ленте положительные моменты.

Артур Карри (Аквамен) в «Аквамене» (2018) и других фильмах расширенной вселенной DC

В рамках расширенной вселенной DC Джейсон Момоа сыграл Артура Карри — сына простого смотрителя маяка и царицы Атлантиды. Аквамен актера получился более брутальным, но при этом не лишенным чувства юмора. Авторы изменили образ наследника трона Атлантиды, который до этого не раз становился объектом множества шуток из-за его глупого костюма и странных суперспособностей. Новый Аквамен прекрасно коррелирует с публичным образом сыгравшего его Джейсона, обладающего яркой мужественной внешностью и веселым характером.

Фото Кадр из фильма «Аквамен»

Кроме двух сольных фильмов про бога морей Аквамен также появлялся в эпизодической роли в ленте «Бэтмен против Супермена: На заре Справедливости». Также герой появился в «Лиге справедливости», в прошлогоднем «Флэше», а также в финальном эпизоде первого сезона сериала «Миротворец».

Хронология вселенной&nbsp;DC: список всех фильмов Диси, сериалов и&nbsp;мультфильмов&nbsp;ДС. Хронология и список всех фильмов и мультфильмов DC

Дункан Айдахо в «Дюне» (2021)

Но не только фэнтезийные миры и морские глубины исследовал на экране Джейсон Момоа. Покорились ему и бескрайние песчаные барханы далеких планет. В экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна», поставленной Дени Вильневым, актер исполнил роль Дункана Айдахо — оружейного мастера Дома Атрейдесов.

Фото Кадр из фильма «Дюна»

История персонажа, казалось бы, кончается в первом фильме франшизы. Но зрители, знакомые с книжной историей, знают, что велика вероятность снова увидеть на экране Джейсона Момоа в образе великолепного Дункана Айдахо.

Дюна 2 дата выхода. Кто есть кто в «Дюне» Дени Вильнева? Собрали гид по персонажам и актерам

Данте Рейес в «Форсаже 10» (2023)

В десятой части самой скоростной франшизы Голливуда заслуженный Аквамен исполнил роль очередного антагониста. Сыгранный Момоа бандит Данте Рейес жаждет убить Доминика Торетто. Дело в том, что в шестой части серии команда пошла против отца преступника — криминального авторитета Эрнана Рейеса, которого в конце казнил Люк Хоббс.

Фото Кадр из фильма «Форсаж 10»

Да, ранее Данте не появлялся во франшизе, а его история выглядит шитой белыми нитками, но Джейсон так разошелся на съемочной площадке, что, кажется, выдал самого харизматичного антагониста всей франшизы.

Это последний заезд: хронология всех фильмов &laquo;Форсаж&raquo;. Хронология «Форсаж»: в каком порядке смотреть все фильмы франшизы

Роберт Вульф в «Дороге чести» (2014)

Картина, в которой харизматичный Джейсон не просто исполнил главную роль, но также выступил в качестве режиссера и соавтора сценария. Лента не отличается высочайшим качеством исполнения, но все-таки наполнена атмосферой старых фильмов про байкеров.

Фото Кадр из фильма «Дорога чести»

Момоа явно не показал себя как великолепный постановщик. Но его герой — коренной американец Роберт Вульф — невероятно эстетично смотрится за рулем мотоцикла, мчащегося где-то посреди американских просторов.

Кхал Дрого в «Игре Престолов» (2011 — 2012)

Не только пески Арракиса и комиксовые вселенные не устояли перед обаянием Джейсона. Карьеру актера, кажется, невозможно представить без образа кхала Дрого — могучего лидера дотракийских кочевых племен и мужа Дейнерис Таргариен. Увы, персонаж появлялся лишь в первом сезоне культового проекта HBO. Но герой был настолько колоритным, что хорошо запомнился зрителям, в чем, безусловно, есть и заслуга самого Момоа.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

Баба Восс в сериале «Видеть» (2018 — 2022)

Заскочил гаваец и в фантастические сериальные проекты. Кроме «Звездных врат: Атлантида», выходивших в 2000-е годы, актер исполнил роль в сериале «Видеть» от стриминга Apple.

Фото Кадр из сериала «Видеть»

В проекте, действие которого разворачивается в далеком будущем, человеческая раса потеряла способность видеть. Момоа предстал на экране в образе Бабы Восса — главы племени, а также приемного отца двух близнецов: мальчика по имени Кофун и девочки Ханивы. Отличительная особенность его детей в том, что они обладают способностью воспринимать окружающий мир с помощью глаз.

Дэдпул и&nbsp;Росомаха: обзор и&nbsp;рецензия, критика&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть Дэдпул 3. Обзор «Дэдпула и Росомахи»: удалось ли фильму Шона Леви спасти киновселенную Marvel

Сериалы
Фильмы
0
Новости холдинга
ВМФ России завершил учения по применению сил флотов и Каспийской флотилии
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
Постпред Алжира назвал терактом убийство главы политбюро ХАМАС
Медведчук сообщил о планах Зеленского мобилизовать мужчин старше 60 лет
Последние новости
31 июл 17:55
2 сезон аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» выйдет 5 октября
31 июл 16:35
Многосерийный триллер «Город тайн» выйдет 5 августа
31 июл 14:45
Мультсериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще» выйдет 1 августа
30 июл 21:05
«Аля иногда кокетничает со мной по-русски»: расписание выхода эпизодов
30 июл 17:10
2 сезон аниме «Звездное дитя»: расписание выхода эпизодов