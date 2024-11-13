Джерарду Батлеру — 55: 8 фильмов с шотландским актером

Сегодня, 13 ноября, день рождения отмечает Джерард Батлер. Уроженец Шотландии дебютировал в кино в 1997 году. Именно тогда он появился сначала в исторической драме «Миссис Браун», а затем стал частью бондианы благодаря эпизодической роли в картине «Завтра не умрет никогда». По случаю 55-летия актера вспоминаем главные фильмы в его карьере.

Законопослушный гражданин

Год: 2009.

Страна: США.

Режиссер: Ф. Гэри Грей.

В главных ролях: Джейми Фокс, Джерард Батлер, Колм Мини, Брюс Макгилл, Лесли Бибб.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Законопослушный гражданин» / реж. Ф. Гэри Грей / Overture Films

Остросюжетная картина «Законопослушный гражданин» входит в топ-250 лучших фильмов по версии пользователей «Кинопоиска». В центре сюжета — Клайд Шелтон. Несколько лет назад его жену убили двое грабителей, но один из них пошел на сделку с прокурором и получил минимальный срок. Теперь Клайд собирается отомстить не только преступнику, но и всей системе.

В 2010 году лента претендовала на премию «Сатурн» в категории «Лучший приключенческий фильм, боевик или триллер», однако уступила суперхиту Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».

Покорители волн

Год: 2012.

Страна: США.

Режиссеры: Майкл Аптед, Кертис Хэнсон.

В главных ролях: Джерард Батлер, Джонни Уэстон, Элизабет Шу, Эбигейл Спенсер, Ливен Рамбин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Покорители волн» / реж. Майкл Аптед, Кёртис Хэнсон / 20th Century Studio

В основу биографической драмы «Покорители волн» легла история серфера Джея Мориарти, которого сыграл Джонни Уэстон. А вот Джерарду Батлеру досталась роль его опытного наставника Фрости Хэссона, который когда-то и сам покорил легендарные 25-метровые волны у побережья Калифорнии. Именно о них мечтает главный герой фильма.

Стоит отметить, что почти все трюки на съемках Джерард Батлер выполнял самостоятельно, но в результате получил травму и даже был госпитализирован.

Рок-н-рольщик

Год: 2008.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Гай Ричи.

В главных ролях: Джерард Батлер, Том Уилкинсон, Тандиве Ньютон, Марк Стронг, Идрис Эльба.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Рок-н-рольщик» / реж. Гай Ричи / Warner Bros

В 2008 году Джерарду Батлеру довелось поработать с Гаем Ричи: актер снялся в криминальной комедии «Рок-н-рольщик» в образе бандита по прозвищу Раз-Два. Завязкой картины становится очередная афера, из-за которой Раз-Два и его подельники теперь должны денег криминальному авторитету Ленни Коулу, а тот в свою очередь ведет дела с российским олигархом. Ну а дальше сюжет закручивается в лучших традициях британского режиссера.

Призрак оперы

Год: 2004.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Джоэл Шумахер.

В главных ролях: Джерард Батлер, Эмми Россам, Патрик Уилсон, Миранда Ричардсон, Минни Драйвер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Призрак Оперы» / реж. Джоэл Шумахер / Warner Bros

В копилке «Призрака оперы» — по три номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», две номинации на «Сатурн», а также одна победа в категории «Лучший молодой актер или актриса». Напомним, что Джоэл Шумахер перенес на экраны одноименный бродвейский мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, а тот в свою очередь был поставлен по роману Гастона Леру. Книга повествует о юной оперной певице Кристине и влюбленном в нее загадочном человеке в маске.

P. S. Я люблю тебя

Год: 2007.

Страна: США.

Режиссер: Ричард ЛаГравенес.

В главных ролях: Хилари Суэнк, Джерард Батлер, Кэти Бейтс, Джина Гершон, Лиза Кудроу.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «P.S. Я люблю тебя» / реж. Ричард ЛаГравенес / Warner Bros

В фильмографии Джерарда Батлера можно найти и романтические мелодрамы. Самая известная из них — это, пожалуй, «P.S. Я люблю тебя», снятая по одноименному роману ирландки Сесилии Ахерн. В этой картине сегодняшний именинник сыграл мужа главной героини, который уже в самом начале умирает от опухоли мозга. Чтобы помочь любимой пережить утрату, он заранее пишет ей несколько писем — так зрители и узнают историю Джерри и Холли.

300 спартанцев

Год: 2007.

Страна: США, Канада, Болгария.

Режиссер: Зак Снайдер.

В главных ролях: Джерард Батлер, Майкл Фассбендер, Винсент Риган, Дэвид Уэнэм, Лина Хиди.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «300 спартанцев» / реж. Зак Снайдер / Warner Bros

Нельзя не упомянуть и культовый образ спартанского царя Леонида. Главная роль в эпическом блокбастере «300 спартанцев» принесла Джерарду Батлеру премию канала MTV в категории «Лучшая драка».

При этом сама картина заработала сразу два «Сатурна» («Лучший режиссер», «Лучший приключенческий фильм, боевик или триллер»), российскую награду «Жорж» («Лучший высокобюджетный/зрелищный фильм») и номинацию на премию гильдии актеров в категории «Лучший каскадерский состав».

Кориолан

Год: 2010.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Рэйф Файнс.

В главных ролях: Рэйф Файнс, Джерард Батлер, Ванесса Редгрейв, Брайан Кокс, Джессика Честейн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Кориолан» / реж. Рэйф Файнс / The Weinstein Company

В 2010 году двукратный номинант на «Оскар» Рэйф Файнс дебютировал в режиссуре, и одну из главных ролей в его драматическом триллере «Кориолан» исполнил именно Джерард Батлер. В основу ленты легла одноименная трагедия Уильяма Шекспира о легендарном римском полководце Гае Марцие Кориолане, однако действие было перенесено в наши дни.

Стоит отметить, что «Кориолан» участвовал в основной конкурсной программе Берлинского кинофестиваля, а Рэйф Файнс заработал номинацию на BAFTA в категории «Лучший дебют сценариста, режиссера или продюсера».

Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни

Год: 2003.

Страна: США, Германия, Япония, Великобритания, Гонконг.

Режиссер: Ян де Бонт.

В главных ролях: Анджелина Джоли, Джерард Батлер, Киран Хайндс, Крис Барри, Ноа Тейлор.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 5,5.

Фото Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни» / реж. Ян де Бонт / Paramount Pictures

Не обошлось в карьере Джерарда Батлера и без громких франшиз. Так, например, в 2003 году он сыграл в сиквеле приключенческого боевика «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Актеру досталась роль бывшего парня главной героини: Лара вынуждена обратиться к нему за помощью, ведь только он сможет вывести ее на китайский синдикат.