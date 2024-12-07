«Два холма»: что известно о третьем сезоне сериала с Никитой Кологривым

Завершились съемки третьего сезона сериала «Два холма». Рассказываем обо всем, что известно о новых сериях самого матриархального сериала России.

Что было в первых сезонах «Двух холмов»

«Два холма» — это сатирическая антиутопия, первый сезон которой вышел на экраны в 2022 году. По сюжету в мире произошла ядерная война, в результате которой почти все мужское население Земли вымерло и к власти пришли женщины. Представительницы прекрасного пола живут в экогородках, отдыхают в парке имени Греты Тунберг, а девяносто пять процентов приговоров в судах — оправдательные.

Мужчины в этом мире тоже есть, но они живут в зоне отчуждения, которая появилась после ядерного апокалипсиса. Дамы называют их «приматами». А немногочисленные мужчины, которые все-таки попадают в женские поселения, получают должность хранителя семени и во всем подчиняются прекрасному полу.

Фото Фото Кадр из сериала «Два холма», реж. Дмитрий Грибанов, Сергей Малюгов, Аскар Бисембин / Start

Но все меняется, когда Рада, молодая учительница из города Два холма (в исполнении Пелагеи Невзоровой), встречает молодого примата Геру (Никита Кологривый). Между ними вспыхивают романтические чувства. Предводитель «приматов» Барон (Владимир Епифанцев) и мать города Два холма Вера Надеждовна (в мире сериалы женщины имеют не отчества, а матчества) в исполнении Светланы Камыниной прекрасно оттеняют эту романтическую историю.

Сериал всячески высмеивает стереотипы как о женщинах, так и о мужчинах и, несмотря на формат ситкома, имеет сквозную сюжетную линию. В первом сезоне история напоминает «Ромео и Джульетту», так как Рада и Гера не могут быть вместе из-за препятствий, которые чинит им общество. На фоне этого разворачивается политическая борьба между мамой Рады Еленой Зоевной (Анна Снаткина) и Верой Надеждовной на очередных выборах матери города. Второй сезон расскажет зрителю о том, как появился город Два холма, и ответит на главный вопрос — почему произошла ядерная война, в результате которой погибли почти все мужчины?

Сюжет третьего сезона сериала «Два холма»

Неожиданно для всех случается энергетическая диверсия, которая вынуждает мужчин и женщин объединиться. Герои зимуют в московском метро под руководством Барона. Всем приходится тяжело, и ситуация только усложняется, когда в укрытии появляется Анатолий. Он приехал в столицу, чтобы разработать новую нейросеть.

«Третий сезон будет полон динамики и неожиданных поворотов. Зрителей ожидают давно знакомые персонажи, изменившиеся вследствие трансформационных событий. Моя героиня Вера Надеждовна предстанет перед зрителями в новом амплуа, которое позволит убедиться в том, что за ее неоднозначной маской скрывается не злодейка, а на самом деле хороший человек», — рассказывает Светлана Камынина.

«Два холма — очень актуальный сериал в духе того, что привлекает современного человека. Я говорю о стремительных изменениях в сфере компьютерной индустрии и искусственного интеллекта. Уверен, этот сериал станет поводом для свежих размышлений. Я испытал прекрасные эмоции на съемках нового сезона. Будет интересно посмотреть, что получилось и как мои ощущения соотносятся с конечным результатом. Третий сезон проекта мне чем-то напомнил произведения Виктора Пелевина своими безумными драматургическими ходами. Уверен, поклонникам такого странного и сумасшедшего жанра новый сезон проекта очень зайдет», — добавляет Владимир Епифанцев.

Фото Фото Кадр из сериала «Два холма», реж. Дмитрий Грибанов, Сергей Малюгов, Аскар Бисембин / Start

Актриса Полина Невзорова рассказывает, что в продолжении сериала героев ждут новые локации: «В третьем сезоне мы выходим за рамки Двух холмов. Показываем наш мир шире. Зрители увидят не только идеальные города и места обитания Барона и его компании. Появятся новые локации, новые персонажи и обстоятельства, в которых окажутся герои. Моя героиня Рада принимает осознанное решение покинуть тепличную среду и идти в большой мир. Благодаря испытаниям, новым и старым друзьям зрители увидят взрослую, мудрую и сильную духом Раду».

Создатели третьего сезона сериала «Два холма»

Режиссером третьего сезона выступили Дмитрий Грибанов («Вампиры средней полосы», «Отель Элеон»), Сергей Малюгов («Под защитой») и Аскар Бисембин («Папины дочки. Новые»).

За сценарий отвечает Дмитрий Крепчук, известный по работе над «Кухней».

Продюсером третьего сезона стал Эдуард Илоян вместе с Виталием Шляппо, Денисом Жалинским, Алексеем Троцюком и Михаилом Ткаченко

Фото Фото Кадр из сериала «Два холма», реж. Дмитрий Грибанов, Сергей Малюгов, Аскар Бисембин / Start

Актеры и персонажи сериала «Два холма»

Пелагея Невзорова — Рада Еленовна, молодая учительница в городе Два холма

Никита Кологривый — Гера, парень из поселка «приматов»

Жанна Эппле — Зоя Николаевна Пожарская, бабушка Рады

Анна Снаткина — Елена Зоевна, мама Рады

Светлана Камынина — Вера Надеждовна

Марина Кондратьева — Ася, судейка города Два холма

Ольга Веникова — Ия, подруга Рады

Марина Богатова — Клавдия, кгбэшка

Филипп Бледный — Юлий, хранитель семени

Дмитрий Белоцерковский — Люций

Владимир Епифанцев — Барон, предводитель «приматов»

Андрей Скороход — Крыса

Жаннат Керимбаев — Артист

Где смотреть третий сезон сериала «Два холма»

Сериал «Два холма», являющийся проектом онлайн-кинотеатра Start, вернется на экраны весной 2025 года. Точная дата выхода пока неизвестна. Ранее мы рассказывали, когда выйдет первый сезон сериала по «Гарри Поттеру».