Гид по драконам «Дома Дракона» и «Игры престолов»

На просторах Валирии, откуда родом семейство Таргариен, в древние времена люди смогли подчинить драконов. Согласно старым преданиям, первые местные жители произошли от крылатых огнедышащих ящеров. И именно это родство помогло им обуздать силу драконов.

При этом только 40 знатных родов Валирии могли похвастаться званием «драконьих владык». И всем известные Таргариены были далеко не самым могущественным семейством из них.

Но именно будущим владыкам Вестероса было суждено пережить своих более сильных и влиятельных соперников. В 114 году до завоевания Вестероса и за 12 лет до Рока Валирии (страшной катастрофы, погубившей Валирию. — Прим.Ред.) Эйнар Таргариен под влиянием видений своей дочери Дейнис Сновидицы переселился на Драконий Камень. Вместе с ними в Вестерос прибыли и драконы. Все остальные огнедышащие звери предположительно погибли во время Рока Валирии.

Рассказали, какие драконы рода Таргариен известны и кем были их наездники.

Драконы Завоевания

Именно с этими драконами Эйгон I Завоеватель покорил Вестерос.

Балерион

Прозванный Черным ужасом зверь считается самым крупным из всех принадлежащих Таргариенам ящеров. В мире, придуманном Джорджем Р.Р. Мартином, эти звери растут всю свою жизнь, так что их максимальные размеры не ограничиваются. Поэтому к старости крылатый зверь, наездниками которого были Эйгон I Завоеватель, его сын Мейгор и Визерис I (отец Рейниры), вырос до таких размеров, что в его глотку мог бы влезть зубр или даже мамонт.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Умер огромный Балерион, видевший еще Старую Валирию, в 94 году после завоевания Вестероса. К тому времени старый дракон так обленился, что почти перестал летать и упирался при каждой попытке Визериса I поднять его в воздух.

Мераксес

Во время военной кампании Эйгона I вторым по размеру драконом была Мераксес. Как и другие ящеры эпохи Завоевания, она названа в честь богов Древней Валирии. Драконица была чрезвычайно крупным представителем своего вида. Она скорее всего превзошла бы Балериона по размерам, если бы не погибла во время попытки завоевания Дорна в 10 году после воцарения Таргариенов.

Во время битвы при родовом замке Уллеров она была сражена стрелой, попавшей ей прямо в правый глаз. Вместе с драконицей погибла и ее наездница, сестра-жена Эйгона I — Рейнис Таргариен (тезка известной зрителям Рейнис из «Дома дракона»).

Вхагар

Третий дракон, участвовавший в покорении Вестероса, точно знаком зрителям «Дома Дракона». В 51 году до завоевания Эйгона на Драконьем камне родился единственный из тройки дракон, доживший до борьбы за трон между «Черными» и «Зелеными», — Вхагар. Во время событий «Дома Дракона» ей было более 180 лет, а размерами она почти сравнялась с легендарным Балерионом.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Первой наездницей Вхагар стала сестра-жена Эйгона I Висенья. После нее драконица покорялась еще сыну короля Джейхейриса I и отцу Визериса I — Бейлону. Затем — второй жене Деймона Таргариена Лейне Веларион. Последним наездником уже постаревшей, но при этом все еще невероятно опасной драконицы стал второй сын Визериса I и Алисенты Хайтауэр — одноглазый принц Эймонд.

Танец драконов

В мире Джорджа Мартина драконы никогда не перестают расти, если им хватает пищи и места. Во времена правления третьего короля Таргариенов Мейгора Жестокого в Королевской Гавани было построено знаменитое Драконье Логово. Это замок, представляющий из себя фактически «стойло» для могучих рептилий. Некоторые мейстеры (орден ученых и целителей в мире «Игры престолов». — Прим.Ред.) считали, что новые драконы были меньше предков именно потому, что были лишены свободы и содержались внутри стен.

Вермитор

Начнем с самого крупного ящера конфликта, прозванного «Танцем драконов». Вермитор изначально был драконом Старого Короля Джейхейриса I (дед Визериса I и Рейнис из «Дома Дракона»).

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

На момент событий приквела «Игры престолов» Вермитор почти достиг столетнего возраста, а по размерам уступал только драконице Вхагар. Впервые Бронзовый Гнев (так еще называли крылатого ящера) появился на экране в последнем эпизоде первого сезона, когда его увидел Деймон Таргариен. Ну а полноценная презентация дракона произошла только в седьмом эпизоде второго сезона, когда Рейнира созвала бастардов дома Таргариен. Тогда Вермитора оседлал кузнец Хью Молот.

Среброкрылая

Вторая драконица, покорившаяся во время призыва Рейниры в эпизоде «Красный посев».

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Среброкрылая до этого принадлежала жене короля Джейхейриса I Алиссане. А в итоге старая дракониха, долго не имевшая всадника, была найдена в пещерах и оседлана простолюдином по прозвищу Ульф Белый.

Сиракс

Дракон Рейниры Таргариен, которую та впервые оседлала еще в возрасте семи лет. Желтая драконица не отличается огромными размерами, но при этом все еще считается грозным противником в битве с другими ящерами. А для обычных солдат и вовсе олицетворяет крылатую смерть.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Мелеис

Красный дракон, первым всадником которого стала бабушка Рейниры и мать Визериса I — Алисса. Принцесса умерла вскоре после того, как родила последнего сына. А ее драконица осталась без всадника. Лишь спустя три года Мелеис обрела нового наездника — Рейнис Таргариен, жену Корлиса Велариона.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Погибла драконица в 129 году после Завоевания, во время битвы при Грачином приюте. Последний полет Мелеис показан в четвертой серии второго сезона «Дома Дракона». Несмотря на опыт Рейнис, ни она, ни ее огнедыщащий зверь не пережили схватку с огромной и свирепой Вхагар.

Караксес

На момент событий «Дома Дракона» прозванный Кровавым змеем ящер принадлежал мужу Рейниры — Деймону Таргариену. До этого на драконе летал принц Эймон — дядя Визериса I и его брата. Привыкший к битвам и крови Караксес наводил ужас на многих и считался самым агрессивным из всего выводка.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

На момент гражданской войны страшный ящер был вдвое меньше Вхагар, но почти не уступал ей в свирепости. Несмотря на то, что почти весь второй сезон Деймон вместе со своим драконом заседает в Харренхолле и не участвует в битвах, впереди эту парочку ждет еще множество сражений.

Солнечный огонь

Считавшийся самым красивым в Вестеросе дракон принадлежит королю Эйгону II. Точная дата рождения прекрасного золотого змея неизвестна, но незадолго до начала конфликта между Рейнирой и Алисентой зверь считался молодым.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Солнечный огонь участвовал в сражении при Грачином приюте и был тяжело ранен Рейнис верхом на Мелеис. Дальнейшая судьба дракона пока в сериале не раскрывается.

Морской туман

Достаточно молодой дракон. Изначальным его всадником являлся сын Корлиса Велариона и Рейнис Таргариен, а также первый муж Рейниры — Лейнор Веларион. После него Морской туман долгое время оставался без наездника. Но в серии «Красный посев» его оседлал бастард Корлиса Велариона — моряк Аддам из Халла.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Лунная плясунья

Юная драконица дочери Деймона Таргариена от первого брака — Бейлы Таргариен. Согласно книгам, на момент событий сериала Лунная плясунья считалась еще почти детенышем и была по размеру как крупный боевой конь. При этом в «Доме Дракона» крылатый ящер Бейлы хоть и сохранил присущие ему черты вроде стройности и легкости, но все-таки совсем не выглядит детенышем.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Вермакс

Молодой и достаточно скромный по размерам дракон старшего сына Рейниры Таргариен от первого брака — Джекейриса. Именно верхом на нем юный принц посещал Винтерфелл, Стену и замок-переправу Фреев. Интересно, что дракон, родившийся где-то между 114 и 120 годом после Завоевания Вестероса, сильнее обычного не любил снег и становился невероятно раздражительным в холодных температурах.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Арракс

Молодой дракон второго сына Рейниры Таргариен от брака с Лейнором Веларионом — Люцериса. Арракс был очень молодым ящером, только-только начавшим летать с всадником на спине. По книжному описанию был в пять раз меньше Вхагар, в схватке с которой и погиб. Именно это столкновение, продемонстрированное в последнем эпизоде первого сезона «Дома Дракона», стало спусковым крючком для военного конфликта между «черными» и «зелеными». Вместе с жемчужным драконом погиб и его наездник — юный Люцерис Веларион.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Драконы, которых не показали в «Доме Дракона» или уделили мало времени

Грозовое облако

Дракон старшего сына Рейниры от брака с Деймоном Таргариеном — Эйгона. Появляется в третьей серии второго сезона, когда Рейнира отправляет детей в Долину Аррен.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Утро

Драконица, вылупившаяся в родовом замке Арренов во время гражданской войны. Впоследствии Утро стала одним из немногих представителей своего вида, которые пережили конфликт и дальнейшие события. Принадлежала дочери Деймона Таргариена — Рейне.

Пламенная мечта

Драконица, когда-то принадлежавшая сестре Джейхейриса I Рейне. На момент событий «Дома Дракона» Пламенная мечта подчинялась дочери Визериса и Алисенты, а также жене Эйгона — Хелейне. Она отличалась синим окрасом чешуи, не участвовала в сражениях и все время содержалась в Драконьем Логове.

Судьба Пламенной мечты в сериале неизвестна. Ее пару раз вскользь упоминали, но похоже «зеленые» не воспринимают драконицу как ценный военный актив.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Тессарион

Молодая драконица, прозванная Синей королевой, принадлежит младшему сыну Визериса I — Дейрону. Пока он лишь упоминался в шестой серии второго сезона «Дома Дракона». Но если сериал будет соответсвовать книгам, зрители еще увидят и самого принца, и его огнедышащего зверя.

Тираксес

Дракон младшего сына Рейниры от первого брака — Джоффри Велариона. Во время конфликта за престол Вестероса между Таргариенами был еще слишком мал, чтобы носить на себе всадника.

Шрикос

Во время событий «Дома Дракона» еще был детенышем и содержался в Драконьем Логове. Принадлежал старшему сыну короля Эйгона II — Джейхейрису, которого убили в первом эпизоде второго сезона «Дома дракона».

Интересно, что в сериальной вселенной Шрикос мог вовсе не вылупиться, так как в эпизоде «Сын за сына» под кроватями детей Эйгона II видны инкубаторы с драконьими яйцами. Но создатели по этому поводу никаких комментариев не давали.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Моргул

Молодой дракон, который принадлежал единственной дочери Эйгона II и Хелейны — Джейхейре. Как и Шрикос, Моргул мог просто не появиться на свет в сериальной вселенной Таргариенов.

Овцекрад

Дикий дракон, согласно книжному описанию живший на Драконьем камне и оседланный простолюдинкой по прозвищу Крапива. Стал одним из немногих крылатых ящеров, которые пережили гражданскую войну. Вылупился во времена молодости короля Джейхейриса I.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Возможно, что в сериале история Овцекрада будет изменена, так как во втором сезоне уже показали следы пребывания в Долине Аррен крупного дракона, пожирающего домашний скот.

Серый призрак

Дикий дракон, живший на склонах Драконьего камня в период конфликта за Железный трон между Рейнирой и ее братом Эйгоном II. Упоминается в последнем эпизоде первого сезона сериала. По книжному описанию имел бледно-серую чешую, острожный характер и преимущественно питался рыбой. Никогда не был объезжен.

Каннибал

Еще один дикий дракон. Крылатый ящер черного цвета считался самым старым и сильным из своих диких собратьев. Получил свое прозвище из-за того, что регулярно питался останками других драконов и кладками яиц.

Возраст Каннибала точно неизвестен, но он точно старше Овцекрада. Некоторые из жителей Драконьего камня рассказывают о том, что ящер угольного цвета обитал на этих скалах еще до прихода Таргариенов в Вестерос.

Именно благодаря обрывистому описанию и таинственной атмосфере, созданной Джорджем Р.Р. Мартином вокруг этого дракона, фанаты регулярно называют Каннибала одним из крупнейших ящеров Вестероса. А порой и вовсе говорят о том, что он превосходил даже Балериона. Возможно, сериал поставит точку в этих обсуждениях, и во всей красе покажет нам старейшего дикого дракона.

Драконы Дейнерис Таргариен из «Игры Престолов»

После противостояния «черных» и «зеленых» драконы исчезли из Вестероса. И лишь спустя почти 200 лет вернулись. Троица драконов Дейенерис уже давно известна всем читателям книг Мартина и зрителям легендарной «Игры престолов».

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

Раньше считалось, что драконьи яйца, подаренные Дейенерис в качестве подарка на свадьбу, были доставлены из далекой земли на востоке Эссоса. Но в третьем эпизоде второго сезона «Дома Дракона» были показаны почти идентичные яйца, что закономерно вызвало у всех знатоков вселенной вопросы. Режиссер проекта подтвердил, что на экране действительно был продемонстрирован будущий свадебный подарок Дейенерис.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

При этом вся троица крылатых ящеров, принадлежащих наследнице рода Таргариен, отличается от продемонстрированных в «Доме Дракона» рептилий. Их способ появления на свет и невероятно быстрый рост говорят о магической природе этих существ.

Дрогон

Самый крупный из троицы и единственный, кто пережил события «Игры престолов». Черный дракон назван в честь кхала Дрого — вождя племени дотракийцев и первого мужа Дейенерис Бурерожденной. Дрогон пережил не только своих собратьев, которых значительно превосходил по размеру, но даже свою наездницу и мать. Именно он уносит тело погибшей Дейенерис в неизвестном направлении.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

Кто знает, может, в будущих проектах по миру Льда и пламени зрители еще увидят Дрогона. Учитывая невероятную скорость роста, вскоре он может достигнуть размеров Балериона. Или даже превзойти его.

Визерион

Назван в честь покойного брата Дейенерис — Визериса. Дракон уступал в размерах своему сородичу Дрогону и был убит Королем Ночи во время битвы за стеной. После этого был воскрешен главой белых ходоков и превратился в нежить. Окончательную смерть встретил вместе со смертью Короля Ночи.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

Рейгаль

Дракон, названный в честь старшего брата Дейенерис — Рейгара Таргариена. Наездником зеленого ящера какое-то время был Джон Сноу. Погиб Рейгаль во время битвы с Железным флотом Эурона Грейджоя, оснащенным осадными орудиями.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»