Гид по драконам «Дома Дракона» и «Игры престолов»
На просторах Валирии, откуда родом семейство Таргариен, в древние времена люди смогли подчинить драконов. Согласно старым преданиям, первые местные жители произошли от крылатых огнедышащих ящеров. И именно это родство помогло им обуздать силу драконов.
При этом только 40 знатных родов Валирии могли похвастаться званием «драконьих владык». И всем известные Таргариены были далеко не самым могущественным семейством из них.
Но именно будущим владыкам Вестероса было суждено пережить своих более сильных и влиятельных соперников. В 114 году до завоевания Вестероса и за 12 лет до Рока Валирии (страшной катастрофы, погубившей Валирию. — Прим.Ред.) Эйнар Таргариен под влиянием видений своей дочери Дейнис Сновидицы переселился на Драконий Камень. Вместе с ними в Вестерос прибыли и драконы. Все остальные огнедышащие звери предположительно погибли во время Рока Валирии.
Рассказали, какие драконы рода Таргариен известны и кем были их наездники.
Драконы Завоевания
Именно с этими драконами Эйгон I Завоеватель покорил Вестерос.
Балерион
Прозванный Черным ужасом зверь считается самым крупным из всех принадлежащих Таргариенам ящеров. В мире, придуманном Джорджем Р.Р. Мартином, эти звери растут всю свою жизнь, так что их максимальные размеры не ограничиваются. Поэтому к старости крылатый зверь, наездниками которого были Эйгон I Завоеватель, его сын Мейгор и Визерис I (отец Рейниры), вырос до таких размеров, что в его глотку мог бы влезть зубр или даже мамонт.
Умер огромный Балерион, видевший еще Старую Валирию, в 94 году после завоевания Вестероса. К тому времени старый дракон так обленился, что почти перестал летать и упирался при каждой попытке Визериса I поднять его в воздух.
Мераксес
Во время военной кампании Эйгона I вторым по размеру драконом была Мераксес. Как и другие ящеры эпохи Завоевания, она названа в честь богов Древней Валирии. Драконица была чрезвычайно крупным представителем своего вида. Она скорее всего превзошла бы Балериона по размерам, если бы не погибла во время попытки завоевания Дорна в 10 году после воцарения Таргариенов.
Во время битвы при родовом замке Уллеров она была сражена стрелой, попавшей ей прямо в правый глаз. Вместе с драконицей погибла и ее наездница, сестра-жена Эйгона I — Рейнис Таргариен (тезка известной зрителям Рейнис из «Дома дракона»).
Вхагар
Третий дракон, участвовавший в покорении Вестероса, точно знаком зрителям «Дома Дракона». В 51 году до завоевания Эйгона на Драконьем камне родился единственный из тройки дракон, доживший до борьбы за трон между «Черными» и «Зелеными», — Вхагар. Во время событий «Дома Дракона» ей было более 180 лет, а размерами она почти сравнялась с легендарным Балерионом.
Первой наездницей Вхагар стала сестра-жена Эйгона I Висенья. После нее драконица покорялась еще сыну короля Джейхейриса I и отцу Визериса I — Бейлону. Затем — второй жене Деймона Таргариена Лейне Веларион. Последним наездником уже постаревшей, но при этом все еще невероятно опасной драконицы стал второй сын Визериса I и Алисенты Хайтауэр — одноглазый принц Эймонд.
Танец драконов
В мире Джорджа Мартина драконы никогда не перестают расти, если им хватает пищи и места. Во времена правления третьего короля Таргариенов Мейгора Жестокого в Королевской Гавани было построено знаменитое Драконье Логово. Это замок, представляющий из себя фактически «стойло» для могучих рептилий. Некоторые мейстеры (орден ученых и целителей в мире «Игры престолов». — Прим.Ред.) считали, что новые драконы были меньше предков именно потому, что были лишены свободы и содержались внутри стен.
Вермитор
Начнем с самого крупного ящера конфликта, прозванного «Танцем драконов». Вермитор изначально был драконом Старого Короля Джейхейриса I (дед Визериса I и Рейнис из «Дома Дракона»).
На момент событий приквела «Игры престолов» Вермитор почти достиг столетнего возраста, а по размерам уступал только драконице Вхагар. Впервые Бронзовый Гнев (так еще называли крылатого ящера) появился на экране в последнем эпизоде первого сезона, когда его увидел Деймон Таргариен. Ну а полноценная презентация дракона произошла только в седьмом эпизоде второго сезона, когда Рейнира созвала бастардов дома Таргариен. Тогда Вермитора оседлал кузнец Хью Молот.
Среброкрылая
Вторая драконица, покорившаяся во время призыва Рейниры в эпизоде «Красный посев».
Среброкрылая до этого принадлежала жене короля Джейхейриса I Алиссане. А в итоге старая дракониха, долго не имевшая всадника, была найдена в пещерах и оседлана простолюдином по прозвищу Ульф Белый.
Сиракс
Дракон Рейниры Таргариен, которую та впервые оседлала еще в возрасте семи лет. Желтая драконица не отличается огромными размерами, но при этом все еще считается грозным противником в битве с другими ящерами. А для обычных солдат и вовсе олицетворяет крылатую смерть.
Мелеис
Красный дракон, первым всадником которого стала бабушка Рейниры и мать Визериса I — Алисса. Принцесса умерла вскоре после того, как родила последнего сына. А ее драконица осталась без всадника. Лишь спустя три года Мелеис обрела нового наездника — Рейнис Таргариен, жену Корлиса Велариона.
Погибла драконица в 129 году после Завоевания, во время битвы при Грачином приюте. Последний полет Мелеис показан в четвертой серии второго сезона «Дома Дракона». Несмотря на опыт Рейнис, ни она, ни ее огнедыщащий зверь не пережили схватку с огромной и свирепой Вхагар.
Караксес
На момент событий «Дома Дракона» прозванный Кровавым змеем ящер принадлежал мужу Рейниры — Деймону Таргариену. До этого на драконе летал принц Эймон — дядя Визериса I и его брата. Привыкший к битвам и крови Караксес наводил ужас на многих и считался самым агрессивным из всего выводка.
На момент гражданской войны страшный ящер был вдвое меньше Вхагар, но почти не уступал ей в свирепости. Несмотря на то, что почти весь второй сезон Деймон вместе со своим драконом заседает в Харренхолле и не участвует в битвах, впереди эту парочку ждет еще множество сражений.
Солнечный огонь
Считавшийся самым красивым в Вестеросе дракон принадлежит королю Эйгону II. Точная дата рождения прекрасного золотого змея неизвестна, но незадолго до начала конфликта между Рейнирой и Алисентой зверь считался молодым.
Солнечный огонь участвовал в сражении при Грачином приюте и был тяжело ранен Рейнис верхом на Мелеис. Дальнейшая судьба дракона пока в сериале не раскрывается.
Морской туман
Достаточно молодой дракон. Изначальным его всадником являлся сын Корлиса Велариона и Рейнис Таргариен, а также первый муж Рейниры — Лейнор Веларион. После него Морской туман долгое время оставался без наездника. Но в серии «Красный посев» его оседлал бастард Корлиса Велариона — моряк Аддам из Халла.
Лунная плясунья
Юная драконица дочери Деймона Таргариена от первого брака — Бейлы Таргариен. Согласно книгам, на момент событий сериала Лунная плясунья считалась еще почти детенышем и была по размеру как крупный боевой конь. При этом в «Доме Дракона» крылатый ящер Бейлы хоть и сохранил присущие ему черты вроде стройности и легкости, но все-таки совсем не выглядит детенышем.
Вермакс
Молодой и достаточно скромный по размерам дракон старшего сына Рейниры Таргариен от первого брака — Джекейриса. Именно верхом на нем юный принц посещал Винтерфелл, Стену и замок-переправу Фреев. Интересно, что дракон, родившийся где-то между 114 и 120 годом после Завоевания Вестероса, сильнее обычного не любил снег и становился невероятно раздражительным в холодных температурах.
Арракс
Молодой дракон второго сына Рейниры Таргариен от брака с Лейнором Веларионом — Люцериса. Арракс был очень молодым ящером, только-только начавшим летать с всадником на спине. По книжному описанию был в пять раз меньше Вхагар, в схватке с которой и погиб. Именно это столкновение, продемонстрированное в последнем эпизоде первого сезона «Дома Дракона», стало спусковым крючком для военного конфликта между «черными» и «зелеными». Вместе с жемчужным драконом погиб и его наездник — юный Люцерис Веларион.
Драконы, которых не показали в «Доме Дракона» или уделили мало времени
Грозовое облако
Дракон старшего сына Рейниры от брака с Деймоном Таргариеном — Эйгона. Появляется в третьей серии второго сезона, когда Рейнира отправляет детей в Долину Аррен.
Утро
Драконица, вылупившаяся в родовом замке Арренов во время гражданской войны. Впоследствии Утро стала одним из немногих представителей своего вида, которые пережили конфликт и дальнейшие события. Принадлежала дочери Деймона Таргариена — Рейне.
Пламенная мечта
Драконица, когда-то принадлежавшая сестре Джейхейриса I Рейне. На момент событий «Дома Дракона» Пламенная мечта подчинялась дочери Визериса и Алисенты, а также жене Эйгона — Хелейне. Она отличалась синим окрасом чешуи, не участвовала в сражениях и все время содержалась в Драконьем Логове.
Судьба Пламенной мечты в сериале неизвестна. Ее пару раз вскользь упоминали, но похоже «зеленые» не воспринимают драконицу как ценный военный актив.
Тессарион
Молодая драконица, прозванная Синей королевой, принадлежит младшему сыну Визериса I — Дейрону. Пока он лишь упоминался в шестой серии второго сезона «Дома Дракона». Но если сериал будет соответсвовать книгам, зрители еще увидят и самого принца, и его огнедышащего зверя.
Тираксес
Дракон младшего сына Рейниры от первого брака — Джоффри Велариона. Во время конфликта за престол Вестероса между Таргариенами был еще слишком мал, чтобы носить на себе всадника.
Шрикос
Во время событий «Дома Дракона» еще был детенышем и содержался в Драконьем Логове. Принадлежал старшему сыну короля Эйгона II — Джейхейрису, которого убили в первом эпизоде второго сезона «Дома дракона».
Интересно, что в сериальной вселенной Шрикос мог вовсе не вылупиться, так как в эпизоде «Сын за сына» под кроватями детей Эйгона II видны инкубаторы с драконьими яйцами. Но создатели по этому поводу никаких комментариев не давали.
Моргул
Молодой дракон, который принадлежал единственной дочери Эйгона II и Хелейны — Джейхейре. Как и Шрикос, Моргул мог просто не появиться на свет в сериальной вселенной Таргариенов.
Овцекрад
Дикий дракон, согласно книжному описанию живший на Драконьем камне и оседланный простолюдинкой по прозвищу Крапива. Стал одним из немногих крылатых ящеров, которые пережили гражданскую войну. Вылупился во времена молодости короля Джейхейриса I.
Возможно, что в сериале история Овцекрада будет изменена, так как во втором сезоне уже показали следы пребывания в Долине Аррен крупного дракона, пожирающего домашний скот.
Серый призрак
Дикий дракон, живший на склонах Драконьего камня в период конфликта за Железный трон между Рейнирой и ее братом Эйгоном II. Упоминается в последнем эпизоде первого сезона сериала. По книжному описанию имел бледно-серую чешую, острожный характер и преимущественно питался рыбой. Никогда не был объезжен.
Каннибал
Еще один дикий дракон. Крылатый ящер черного цвета считался самым старым и сильным из своих диких собратьев. Получил свое прозвище из-за того, что регулярно питался останками других драконов и кладками яиц.
Возраст Каннибала точно неизвестен, но он точно старше Овцекрада. Некоторые из жителей Драконьего камня рассказывают о том, что ящер угольного цвета обитал на этих скалах еще до прихода Таргариенов в Вестерос.
Именно благодаря обрывистому описанию и таинственной атмосфере, созданной Джорджем Р.Р. Мартином вокруг этого дракона, фанаты регулярно называют Каннибала одним из крупнейших ящеров Вестероса. А порой и вовсе говорят о том, что он превосходил даже Балериона. Возможно, сериал поставит точку в этих обсуждениях, и во всей красе покажет нам старейшего дикого дракона.
Драконы Дейнерис Таргариен из «Игры Престолов»
После противостояния «черных» и «зеленых» драконы исчезли из Вестероса. И лишь спустя почти 200 лет вернулись. Троица драконов Дейенерис уже давно известна всем читателям книг Мартина и зрителям легендарной «Игры престолов».
Раньше считалось, что драконьи яйца, подаренные Дейенерис в качестве подарка на свадьбу, были доставлены из далекой земли на востоке Эссоса. Но в третьем эпизоде второго сезона «Дома Дракона» были показаны почти идентичные яйца, что закономерно вызвало у всех знатоков вселенной вопросы. Режиссер проекта подтвердил, что на экране действительно был продемонстрирован будущий свадебный подарок Дейенерис.
При этом вся троица крылатых ящеров, принадлежащих наследнице рода Таргариен, отличается от продемонстрированных в «Доме Дракона» рептилий. Их способ появления на свет и невероятно быстрый рост говорят о магической природе этих существ.
Дрогон
Самый крупный из троицы и единственный, кто пережил события «Игры престолов». Черный дракон назван в честь кхала Дрого — вождя племени дотракийцев и первого мужа Дейенерис Бурерожденной. Дрогон пережил не только своих собратьев, которых значительно превосходил по размеру, но даже свою наездницу и мать. Именно он уносит тело погибшей Дейенерис в неизвестном направлении.
Кто знает, может, в будущих проектах по миру Льда и пламени зрители еще увидят Дрогона. Учитывая невероятную скорость роста, вскоре он может достигнуть размеров Балериона. Или даже превзойти его.
Визерион
Назван в честь покойного брата Дейенерис — Визериса. Дракон уступал в размерах своему сородичу Дрогону и был убит Королем Ночи во время битвы за стеной. После этого был воскрешен главой белых ходоков и превратился в нежить. Окончательную смерть встретил вместе со смертью Короля Ночи.
Рейгаль
Дракон, названный в честь старшего брата Дейенерис — Рейгара Таргариена. Наездником зеленого ящера какое-то время был Джон Сноу. Погиб Рейгаль во время битвы с Железным флотом Эурона Грейджоя, оснащенным осадными орудиями.
Драконы, которые упоминались в «Игре Престолов»
Ртуть
Дракон с тускло-белым пламенем, который принадлежал Эйнису I, сыну Эйгона Завоевателя. Он был в четыре раза меньше Балериона. После смерти Эйниса перешел его сыну Эйгону. Вместе с наездником погиб в схватке с Балерионом во время борьбы за власть с Мейгором I. Это была первая боевая схватка драконов со времен Рока Валирии — до этого долгое время ящеры жили мирно.
Последний дракон
Последним драконом эпохи Таргариенов в Вестеросе стала зеленая самка размером с собаку, прожившая совсем недолго. Ее череп демонстрировали в «Игре престолов» наряду с гигантскими костями драконов времен Завоевания.