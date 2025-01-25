9 дорам, в которых исполнили роли k-pop-айдолы

Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Многие k-pop-айдолы доказывают это своими актерскими работами в дорамах. Собрали подборку проектов, в которых пересеклись два самых популярных фандома корейской культуры.

Подснежник — Джису (BLACKPINK)

Год выхода: 2021.

Жанр: мелодрама, драма, история.

Режиссер: Чо Хен-тхак.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Фото Кадр из сериала «Подснежник», реж. Чо Хён-тхак / SLL

Драма о сбежавшем от политического преследования аспиранте. После протеста его прячет в своем общежитии одна из студенток. Вскоре между главными героями зарождается романтическая связь, и они становятся парой. Джису из BLACKPINK сыграла главного женского персонажа дорамы — самоотверженную девушку, готовую пойти на все ради любви.

За твоим прикосновением — Сухо (EXO)

Год выхода: 2023.

Жанр: детектив, комедия, фэнтези.

Режиссер: Ким Сог-юн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.

Рейтинг IMDb: 7.4.

Фото Кадр из сериала «За твоим прикосновением», реж. Ким Сог-юн / Netflix

Любовная история о ветеринаре с экстрасенсорными способностями и полицейском, сосланном в глушь из-за серьезной оплошности. Им предстоит работать вместе, чтобы узнать больше о тайнах маленького города и раскрыть личность того, кто стоит за жестокими преступлениями. Сухо из бойз-бенда EXO досталась роль чрезвычайно доброго работника магазина, который подключается к расследованию главных героев.

Отряд Хваран — Ви (BTS), Минхо (SHINee), Пак Хен Шик (ZE: A)

Год выхода: 2016.

Жанр: комедия, мелодрама, драма, история.

Режиссер: Юн Сон-щик.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Фото Кадр из сериала «Отряд Хваран», реж. Юн Сон-щик / KBS2

Дорама про древнекорейское королевство Силла и элитную группу воинов. В сериале политические интриги мастерски переплетаются с любовными линиями, придавая повествованию особый шарм. В картине сыграли три южнокорейских айдола: Ви (BTS), Минхо (SHINee), Пак Хен Шик (ZE: A), а саундтрек к нему был написан всемирно известной группой BTS.

Муж на 100 дней — D.O. (EXO)

Год выхода: 2018.

Жанр: мелодрама, комедия.

Режиссер: Ли Джон-джэ, Нам Сон-у.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.

Рейтинг IMDb: 7.8.

Фото Кадр из сериала «Муж на 100 дней», реж. Ли Джон-джэ, Нам Сон-у / tvN

Немного наивная историческая дорама о любви, которая победит все преграды. Главный герой — принц и наследник престола, которого сыграл D.O. из EXO. Он теряет память после неудачного падения. Герой женится на обыкновенной деревенской девушке и начинает жить как простолюдин. Однако у избранницы главного героя есть секрет — она скрывает, что раньше была дворянкой.

Новичок-историк Гу Хэ Рен — Чха Ын-у (ASTRO)

Год выхода: 2019.

Жанр: мелодрама, история.

Режиссер: Кан Иль-су, Хан Хен-хи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Фото Кадр из сериала «Новичок-историк Гу Хэ Рён», реж. Кан Иль-су, Хан Хён-хи / MBC TV, Netflix

История о девушке-историке из XIX века, на чью работу смотрят свысока из-за гендерного неравенства того времени. По сюжету героиня знакомится с молодым принцем, роль которого сыграл Чха Ын-у из ASTRO. Юношу и девушку роднит любовь к письму и литературе, а вскоре между ними зарождаются чувства.

Алое сердце — IU, Бэкхен (EXO), Сохен (Girls' Generation)

Год выхода: 2016.

Жанр: мелодрама, драма, фэнтези.

Режиссер: Ким Гю-тхэ.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.9.

Рейтинг IMDb: 8.6.

Фото Кадр из сериала «Алое сердце», реж. Ким Гю-тхэ / SBS

Классическая история о «попаданце» в другой мир. Девушка из современной Кореи оказывается в прошлом, в государстве Коре (древняя империя на Корейском полуострове). Она вынуждена принять правила мира, в котором оказалась, и пытается выжить. Атмосфера исторического кино с примесью мелодрамы. Одну из главных ролей исполнила известная южнокорейская певица Ли Джи-ын, более известная под псевдонимом IU. Помимо нее в проекте снялись Бэкхен из группы EXO и Сохен из Girls' Generation.

Богатый парень — Сухо (EXO)

Год выхода: 2018.

Жанр: комедия, мелодрама.

Режиссер: Мин Ду-щик.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.5.

Рейтинг IMDb: 6.7.

Фото Кадр из сериала «Богатый парень», реж. Мин Ду-щик / MBN, Dramax

Ремейк японской дорамы «Богатый мужчина, бедная женщина». История о состоятельном парне, который влюбился в обычную девушку. По сюжету миллиардер-программист не любит общаться с людьми. В каждом он видит подвох и сторонится близких отношений, пока на его жизненном пути не появляется одна прилежная студентка. Девушка вступает в спор с главным героем на одной из презентаций его компании, благодаря чему неожиданно получает предложение о работе. Традиционные мотивы золушки с налетом классических мелодрам. В роли гениального программиста снялся участник группы EXO Сухо.

Истинная красота — Чха Ын-у (ASTRO)

Год выхода: 2020.

Жанр: мелодрама, комедия.

Режиссер: Ким Сан-хеп.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Фото Кадр из сериала «Истинная красота», реж. Ким Сан-хёп/ tvN

Главная героиня дорамы комплексует из-за своей внешности. Все вокруг внушают ей, что красота в жизни превыше всего. Чтобы справиться с комплексами, девушка виртуозно овладевает искусством макияжа, благодаря чему резко становится популярной. «Истинная красота» — одновременно веселая история и сложная драма о любви к себе и буллинге в школах. Айдол k-pop-группы ASTRO Чха Ын-у исполнил роль одноклассника главной героини, который оказался втянут в любовный треугольник.

Король земли — Джунхо (2PM), Юна (Girls' Generation)

Год выхода: 2023.

Жанр: мелодрама, комедия.

Режиссер: Лим Хен-ук.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.

Рейтинг IMDb: 5.4.

Фото Кадр из сериала «Король земли», реж. Лим Хён-ук / Netflix

Еще одна история о неравной любви. Богатый наследник корпорации, ведомый желанием узнать больше о своей матери, отправляется в отель под названием King. Там работает обычная сотрудница, к которой поначалу у главного героя возникает неприязнь. Но, как бывает во многих романтических дорамах, совсем скоро враждебность перерастает в симпатию. В главных ролях — Ли Джун-хо из 2PM и Лим Юн-а из Girls' Generation.