Как связан «Дом Дракона» с «Игрой престолов»: история правления Таргариенов

Близится к концу второй сезон «Дома Дракона» — приквела «Игры престолов» о гражданской войне за трон Вестероса, развернувшейся за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен. Разбираемся, как же новый сериал во вселенной «Песни Льда и Пламени» связан с событиями полюбившегося всем хита 2010-х.

Завоевание Вестероса

Всем, кто хоть раз смотрел «Игру Престолов» известен выкованный из мечей Железный трон на котором традиционно восседает правитель Семи Королевств.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Идея создания такого уникального атрибута королевской власти принадлежит первому королю рода Таргариенов, известному как Эйгон Завоеватель. Именно при нем были завоеваны шесть королевств Вестероса (кроме южного Дорна, не покорившегося выходцам из Валирии).

Таким невероятным военным успехам первый Таргариен на троне обязан наличию трех драконов — Балериона, прозванного Черным Ужасом, Мераксес и Вхагар. Черепа великих ящеров времен завоевания можно было увидеть еще в первом сезоне «Игры престолов». И только последняя из драконов Эйгона I Вхагар воочию предстала на экранах «Дома Дракона». Ее наездником была сначала Лейна Веларион, а после — Эймонд Таргариен.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Сам Эйгон I Завоеватель был всадником Балериона — крупнейшего дракона дома Таргариенов и единственного крылатого ящера, родившегося еще в Старой Валирии. Последним наездником Черного Ужаса стал король Визерис I (отец Рейниры, Эйгона II, Эймонда, Хелейны и Дейрона). Именно после его смерти и начал разгораться конфликт между наследниками, показанный в «Доме Дракона». В свою очередь Мераксес и Вхагар могут полноценно претендовать на вестеросское гражданство, ведь родились уже на Драконьем Камне.

Также при Эйгоне Завоевателе была построена столица — Королевская Гавань. Первый Таргариен на троне стал настолько знаковой фигурой, что в честь него не только были названы многие из последующих королей, но даже летоисчисление в Вестеросе ведется именно с момента его воцарения.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

В третьей серии второго сезона «Дома Дракона» выясняется, что перед смертью король Визерис I в забытье цитировал жене Алисенте пророчество. Оно приснилось еще Эйгону Завоевателю. Пророчество назвали «Песнь льда и пламени» (многие фанаты считают, что король предвидел возвращение белых ходоков и Великую войну, развернувшуюся в «Игре престолов»). При этом старший сын Визериса I от второй жены был тезкой Эйгона Завоевателя. Поэтому Алисента трактовала последние слова своего мужа не как пересказ сна давно умершего воителя, а как выбор наследника и напутствие ему.

Первые короли Таргариенов

После короля-завоевателя, правившего 37 лет, в еще строящемся Красном Замке был коронован его старший сын — Эйнис. Но наследник, не отличавшийся твердостью и силой характера, недолго правил в Вестеросе. Будучи слабым и очень нерешительным, Эйнис I вошел в историю под прозвищем Гнуснейший король. А его правление ознаменовалось большим количеством восстаний в разных областях страны.

Слабого Эйниса на троне сменил второй сын Эйгона I — Мейгор, гораздо более крепкий физически и унаследовавший от своего великого родителя не только трон, но и дракона Балериона. Впрочем, несмотря на все это, третий король дома Таргариен не стал великим правителем. Мейгор запомнился всем как тиран, чье правление утопало в бунтах и массовых казнях. При этом монарх не смог оставить после себя наследника и умер на Железном троне спустя шесть лет своего правления.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Четвертым королем Вестероса стал младший сын Эйниса Таргариена — Джейхейрис. Его правление было самым долгим из всех властителей валирийского рода. Войдя в историю под прозвищами Старый король и Король-миротворец, Джейхейрис смог усмирить восстания и принести мир на территорию Вестероса. Но был у этого долгого и мирного времени один недостаток. Четвертый Таргариен царствовал настолько долго, что банально умудрился пережить всех своих прямых наследников. Поэтому и пришлось созывать Великий совет, призванный выбрать наследника престола Вестероса.

Великий совет 101 года и правление Визериса I

Именно со сцены, демонстрирующей совет, начинается первый сезон «Дома Дракона». После смерти своих сыновей Старый король собрал лордов Вестероса в Харренхолле для выбора следующего правителя. Одной из главных претенденток на трон была старшая внучка Джейхейриса Рейнис Таргариен (жена Корлиса Велариона). Но, несмотря на это, совет отдал предпочтение мужчине и нарек наследником Визериса — отпрыска третьего сына Короля-миротворца Бейлона и отца Рейниры Таргариен.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Большая часть событий первого сезона «Дома Дракона» происходит именно в период правления Визериса I, которого сыграл Пэдди Консидайн. Пятый король Таргариенов провел на троне внушительный срок — 26 лет. При этом период его правления не был омрачен крупными конфликтами и запомнился всем как время празднеств и благодати. Самого Визериса сложно назвать реформатором. Но он грамотно использовал наследие своего деда Джейхейриса и оставил после себя королевство, находившееся на пике благополучия.

Гражданская война Таргариенов, или «Танец драконов»

Впрочем, именно Визерис I стал причиной нового кризиса престолонаследия. Король не оставил после себя однозначного наследника. Именно это стало причиной одного из самых кровавых эпизодов в истории Вестероса.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Добрый и мягкий Визерис, долгое время не имевший наследников мужского пола, видел преемницу в дочери Рейнире. И даже после того как в браке с Алисентой Хайтауэр у короля все-таки родились сыновья, властитель не отказался от планов передать право на правление своему первому ребенку.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Десница и отец королевы Алисенты Отто Хайтауэр всеми силами желал посадить на престол внуков. Но и любимая дочь Визериса не планировала отказываться от места на Железном троне.

Интересно, что каждый из претендующих на трон правителей будто бы представлял разных предков с помощью символов власти. Рейнира, подобно отцу Визерису, носила на голове корону своего прадеда — мудрого Джейхейриса. В то время как Эйгон II выбрал как символ своей легитимности атрибут тезки и первого короля — Эйгона Завоевателя.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Каждая из сторон даже получила свое наименование: в честь цветов платьев Рейниры и Алисенты, в которые девушки были облачены на турнире в честь пятилетия второго брака покойного короля. Часть Вестеросских домов поддержала сторону «черных» во главе с дочерью Визериса, а часть выступила на стороне «зеленых» и Эйгона II.

В Малом совете Эйгона заседал один из представителей дома Ланнистеров, хорошо знакомого всем любителям «Игры престолов». Старки из Винтерфелла поддержали притязания Рейниры. Второй сезон «Дома Дракона» стартует именно со встречи сына предводительницы «черных» и Кригана Старка на стене. А дом Баратеонов в период «Танца драконов» присягнул Эйгону II.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Еще один хорошо известный по «Игре престолов» знатный род — Аррены — поддержал в конфликте дочь короля Визериса. Именно в Орлином Гнезде долгое время были укрыты младшие сыновья Рейниры. Также королева пообещала Арренам крылатых ящеров и защиту от «зеленых». Рейнира отправила в Орлиное Гнездо несколько драконьих яиц. Судя по заявлениям авторов шоу, именно из них вылупится знаменитая троица драконов Дейенерис: Дрогон, Визерион и Рейгаль.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Также на стороне «черных» оказался и другой известный род — Фреи. Их замок под названием Близнецы стал одним из самых мрачных мест всей истории оригинальной «Игры престолов», ведь именно в нем была организована Кровавая свадьба. Во время гражданской войны Таргариенов владыки получили от сына Рейниры Джейкейриса обещание, что после войны они получат в свои владения крупнейший замок Вестероса Харренхолл.

Еще одним знатным родом, показанным во втором сезоне «Дома Дракона», стал дом Талли. В шестом эпизоде появился юный Оскар Талли — дальний предок известных всем по «Игре престолов» Хостера Талли, его дочерей Кейтилин Старк и Лизы Аррен, а также их брата Бриндена Талли. В сериале подросток помогает принцу Деймону заручиться поддержкой других домов Речных земель. Несмотря на юный возраст, Оскар не по годам умен и тверд. Причем настолько, что не боится диктовать условия даже Таргариенам.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Пока что конфликт в «Доме Дракона» еще далек от пика и зрителей ждет еще множество важных событий. При этом «Танец драконов» стал последним крупным конфликтом, в котором так массово применялись драконы. Это в дальнейшем и привело к вырождению этих животных.

Дальнейшее правление и восстание Роберта Баратеона

К концу правления Визериса I в Вестеросе существовало около 20 драконов, при этом шесть из них были не объезжены и считались дикими. Но последствия гражданской войны и дальнейшие действия короля Эйгона III окончательно уничтожат древних существ. От того еще диковиннее будет смотреться троица питомцев Дейенерис.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Строго говоря, гражданская война между «черными» и «зелеными» не принесла победы ни одной из сторон и повлекла огромное количество потерь. При этом на троне на долгие годы останутся восседать представители дома Таргариенов.

Осторожно: дальше в этом абзаце спойлер. Почти все последующие представители драконьего рода, включая даже Дейенерис, будут вести свой род от детей Рейниры и Деймона. В частности, от их младшего сына Визериса II.

При двенадцатом правителе драконьего рода Дейроне II по прозвищу Добрый к государству наконец присоединят то самое седьмое королевство — Дорн. Все пройдет мирно, с помощью династических браков.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

Последним королем из династии Таргариенов станет Эйрис II, известный как Безумный. Семнадцатый правитель, в юности подававший надежды, со временем станет неуправляемым. Он будто бы воплотит в себе все то безумство, которое так свойственно древнему валирийскому роду. С возрастом все больше и больше будут развиваться его подозрительность и паранойя. Еще одной одержимостью безумного Эйриса станет огонь.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

Именно во времена его правления случится восстание Роберта Баратеона. Оно положит конец правлению Таргариенов и запустит события, хорошо известные по «Игре престолов».

Последние Таргариены

Со смертью Эйриса, убитого Джейме Ланнистером, кончилась эпоха Таргариенов. Но хоть трон занял Роберт Баратеон, род выходцев из Валирии не прервался. За море были вывезены младший сын безумного правителя Визерис и одна из главных героинь серии — Дейенерис Бурерожденная.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

Но, как показал финальный сезон «Игры престолов», королева драконов не сможет вернуть своей фамилии власть над Вестеросом. Но драконья кровь останется течь в жилах другого центрального героя саги — Джона Сноу (настоящее имя Эйгон Таргариен).

Со смертью Дейенерис обрывается и история драконов. Из троицы ящеров в живых остается только самый крупный из них — черный Дрогон. Он и уносит мертвое тело своей «матери» в неизвестном направлении.