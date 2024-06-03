Предпосылки войны: что было в первом сезоне «Дома Дракона»

16 июня стартует второй сезон сериала «Дом Дракона» — спин-оффа «Игры престолов». События проекта разворачиваются за сотни лет до событий оригинального шоу. С момента выхода первого сезона «Дома дракона» прошло уже два года, поэтому самое время освежить в памяти, какие внутренние конфликты и страсти привели дом Таргариенов и жителей Вестероса к масштабной войне.

О чем сериал «Дом Дракона»

Если сериал «Игра престолов» основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина, то «Дом Дракона» основан на псевдоисторической хронике «Пламя и кровь». В реальности книга написана самим писателем. Но во вселенной «Игры престолов» авторство приписывается некому архимейстеру, а текст стилизован под историческую хронику. В книге описываются события, которые происходили во время правления Таргариенов.

Хронологически действие «Дома Дракона» разворачивается за 200 лет до войны Пяти Королей (о которой повествует «Игра престолов») и примерно за 172 года до рождения легендарной Дейенерис Бурерожденной и смерти ее отца, «безумного короля» Эйриса II — последнего Таргариена, восседавшего на Железном троне перед началом «Игры престолов».

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Первый сезон начинается с правления короля Визериса I, пятого правителя Таргариенов. Серии показывают события, которые разворачиваются после того, как наследницей назвали Рейниру. Это титул, который женщина в Вестеросе никогда до этого не получала. Другая ветвь дома Таргариенов с решением Визериса не согласна и хочет видеть престолонаследником принца Эйгона.

Решение короля передать трон дочери в итоге приводит к тому, что Вестерос оказывается на грани гражданской войны, которую в будущем историки назовут «Танец драконов». Она разорвет королевство на части и поставит жителей перед выбором, кого считать настоящим правителем: королеву Рейниру или короля Эйгона.

Что было в 1 сезоне «Дома дракона»

Гендер и женоненавистничество — центральные темы «Дома Дракона». Они играют решающую роль во всех значимых событиях, происходящих на протяжении истории. Например, принцессу Рейенис (Ева Бест) лишают трона из-за того, что она женщина. Король Визерис I Таргариен (Пэдди Консидайн) жертвует своей первой женой Эйммой Аррен (Сиан Брук) во время родов ради наследника мужского пола. А после рождения Эйгона II претензии Рейниры на трон тоже начинают оспариваться.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

В самом начале первого эпизода, когда правление короля Джейхейриса Таргариена заканчивается, совет выбирает его внука Визериса в качестве преемника в противовес Рейенис, старшей внучке.

Спустя время, когда король Визерис теряет жену во время родов, он идет против того самого принципа наследования, который сделал его королем. Он официально называет свою дочь Рейниру преемницей. Король надеется избежать того, что его младший брат Деймон Таргариен (Мэтт Смит) начнет борьбу за трон.

После этого Веларионы и Хайтауэры (могущественные дома фэнтезийной вселенной) начинают борьбу за расположение Визериса. Они пытаются убедить его жениться во второй раз: либо на дочери лорда Корлиса Велиариона Лейне Веларион, либо на дочери десницы короля Отто Хайтауэра Алисенте Хайтауэр. В итоге Визерис женится на последней, и у них рождается трое детей: Эйгон (которого многие захотели видеть наследником вместо Рейниры), Эймонд и Хелейна.

А Лорд Корлис, оскорбленный решением короля, заключает соглашение с Деймоном Таргариеном и отдает ему в жены свою дочь Лейну. Рейнира же выходит замуж за Лейнора Велариона (сына Корлиса). В этом браке у нее рождается трое сыновей: Джейкерис, Люцерис и Джоффри. После смерти мужа Рейнира выходит замуж за своего дядю Деймона, к тому времени овдовевшего. Во втором браке у наследницы рождается два сына — Эйгон и Визерис.

На протяжении всего первого сезона зрители видят различные конфликты, оспаривающие право Рейниры на трон. А когда король Визерис I умирает, все окончательно идет наперекосяк — начинаются смерти, предательства, тайные сделки. К концу первого сезона Семь Королевств оказывается на пороге войны.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Центральный конфликт: вражда Рейниры и Алисенты

Соперничество между Рейнирой Таргариен и Алисентой Хайтауэр, ее бывшей лучшей подругой и матерью ее соперника Эйгона, длится уже много лет.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Хайтауэр всячески пытается подпортить жизнь соперницы и очернить ее имя. Как-то Рейнира сказала Алисенте: «Утомляюще, не так ли? Прятаться под плащом собственной праведности? Но теперь они видят тебя такую, какая ты есть на самом деле». Алисента много лет изображала из себя невинность перед Визерисом и всем двором, сумев обмануть многих, но только не Рейниру.

Возможно, во втором сезоне наступит самый важный момент в их отношениях. В какой-то момент Рейнире и Алисенте придется вновь встретиться лицом к лицу.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Кстати, у рода Таргариенов есть проклятие — безумие. Именно оно охватило Эйериса II и позднее Дейенерис Бурерожденную. Королева Рейнира пока не проявляла признаков безумия. Однако во втором сезоне это может произойти с королевой в любой момент.

В то же время и Рейнира не единственный представитель рода Таргариенов. Есть и другие, кто может стать жертвой этого семейного проклятия.

Что произошло в финале 1 сезона сериала «Дом дракона»

В финале первого сезона «Дома Дракона» средний сын Рейниры принц Люцерис отправился к Борросу Баратеону. В стычке с Эймондом и его драконом Вхагар Люцерис погибает. Рейнира, узнав о смерти сына, начинает мстить.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Трейлер 2 сезона «Дом дракона»

График выхода 2 сезона «Дом дракона»