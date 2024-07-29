«Красный посев»: какой получилась 7-я серия 2-го сезона «Дома Дракона»

Вышла предпоследняя, седьмая серия второго сезона «Дома дракона». Рассказываем, что показали в эпизоде «Красный посев» и на какие моменты стоит обратить особенное внимание.

Где смотреть 7-ю серию 2-го сезона сериала «Дом Дракона»

Каждый эпизод «Дома Дракона» в премьерный день можно посмотреть на стриминге MAX. В РФ новые серии доступны в сервисе «Амедиатека» (а также на стримингах с доступом к этой библиотеке), но с задержкой примерно в неделю.

Сюжет 7-й серии 2-го сезона сериала «Дом Дракона»

Эпизод «Красный посев» начинается со встречи двух драконьих всадников — королевы Рейниры и нового наездника дракона по имени Морской Дым, Аддама из Халла. Это незаконнорожденный сын Корлиса Велариона. Решение наследницы короля Визериса укрепить силы с помощью бастардов дома Таргариен начало давать плоды.

В этой серии Рейнира начинает искать незаконнорожденных «драконьих» детей не только среди представителей знатных родов, но и среди простолюдинов.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Тем временем сидящий в Харренхолле Деймон перестает жить исключительно в кошмарах и видениях. Он принимает нового властителя Речных Земель — юного Оскара Талли. Подросток — ключ к поддержке многих лордов, ведь до этого мужа Рейниры не принимали и видели в нем лишь кровавого тирана.

Тем временем Алисента Хайтауэр временно покидает Королевскую Гавань: она устала от всех тягостей и хочет немного отдохнуть. А Великий мейстер Орвиль пытается ускорить выздоровление все еще прикованного к постели короля Эйгона II.

Но самое важное во всем эпизоде действие разворачивается ближе к концу, когда все откликнувшиеся на клич Рейниры бастарды прибывают на Драконий Камень. Там они должны попытаться оседлать оставшихся без наездников крылатых ящеров. Попытки подчинить второго по крупности в Вестеросе дракона Вермитора окажутся сопряжены со множеством жертв. Почти всех простолюдинов ящер пустит на барбекю, но в конце концов склонит голову перед обычным кузнецом по имени Хью, который перед этим на него прикрикнет.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Третьим бесхозным крылатым ящером, который вернется в строй, окажется Среброкрылая. Место ее наездника займет Ульф — хромой пьяница и завсегдатай борделей и кабаков Королевской Гавани.

Несмотря на несомненные плюсы такого решения, сын Рейниры Джейкерис выступает против решения королевы искать драконьих всадников среди простолюдинов. По его мнению, это решение может низвести дом Таргариенов с полубожественного трона. Джейс боится, что это бросит тень и на него самого как наследника престола. Его темные волосы уже компрометируют его происхождение, ведь у обоих родителей принца волосы были белыми. И если раньше позиции Джейса укреплял дракон, то с появлением наездников-бастардов он не будет ничем от них отличаться.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Какой получилась 7-я серия 2-го сезона сериала «Дом Дракона»

Новая серия фактически лишена боевых столкновений, в которых и должны раскрываться драконы. Но несмотря на это, именно «Красный посев» демонстрирует наибольшее число этих существ на экране. Здесь найдется место и небольшим появлениям старых добрых Вхагар и Сиракс, и новым крылатым героям Вестероса, вроде Морского Тумана, Вермитора и Среброкрылой. Пребывающая в Долине Рейна Таргариен тоже решается на поиски еще одного дикого дракона, обитающего в этих местах.

При этом эпизод прекрасно дает понять, почему многие посчитали клич Рейниры ничем иным, как кровавой бойней. Погибают почти все бастарды, желающие объездить дракона. При этом сама королева неустанного следила за происходящим и явно была готова поставить на кон жизни этих людей.

В каком-то смысле эпизод можно назвать затишьем перед бурей, которая должна начаться в заключительной серии. В ином случае демонстрацию сил новых драконов Рейниры и последствий сложных решений ее мужа придется ждать до следующего сезона.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Ветка речных земель, которая до этого ограничивалась видениями принца Деймона, наконец получила развитие. Новый лорд этих мест Оскар Талли, несмотря на юный возраст, показывает себя как сильного и справедливого правителя, способного говорить на равных даже с представителем дома Таргариенов.

Кроме этого, седьмой эпизод наполнен мелкими, но важными деталями. Например, покинувшая Королевскую Гавань Алисента впервые за долгое время надевает не зеленое платье (а маяк Хайтауэров светится зеленым, когда Старомест созывает знамена на войну). В конце своей ветки вдовствующая королева вовсе символично предстает перед зрителем в белых одеждах в красивой сцене купания.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

«Красный посев» выводит на новый уровень второстепенные ветви повествования, которые до этого казались лишь фоном и выглядели не сильно нужными для общего сюжета. И делает это настолько ярко и масштабно, насколько можно. Все-таки не в каждой серии сразу два, казалось бы, неприметных героя обзаводятся драконами.

У Рейниры появились новые огнедышащие ящеры и явно прибавилось решимости к открытым действиям, а Деймон получил поддержку и армию Речных Земель. Все это разогревает ожидания зрителя в преддверии финала.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

Когда выйдет 8-я серия 2-го сезона сериала «Дом Дракона»

Следующий, восьмой эпизод второго сезона «Дома Дракона» выйдет на HBO через неделю, в ночь с 4 на 5 августа в 4:00 по московскому времени.