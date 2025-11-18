Стиль жизни
Добрые сериалы с хорошей концовкой — сериалы для расслабления
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

6 мин.

Для тех, кто устал от драм и трагедий: 5 самых добрых и светлых сериалов

Кристина Гергис
Автор
Зачастую сценарии сериалов полны драматизма. Создатели хотят сделать максимально яркую историю, а потому с головой погружают зрителей в трагическую судьбу героев и их трудности. И концовка при этом не всегда положительная. Но как быть тем, кто просто хочет провести спокойный вечер и при этом оценить хороший проект? Собрали подборку картин, которые отлично подойдут для того, чтобы просто расслабиться.

Тед Лассо

Год выхода: 2020.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Деклан Лауни, М. Дж. Делани, Эрика Дантон и др.
В главных ролях: Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин, Ханна Уоддингэм.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.
Рейтинг IMDb: 8.8.

Тренер по американскому футболу Тед устраивается в английский клуб. Он ничего не знает о всемирной версии игры с мячом, но сразу заражает игроков оптимизмом и жизнерадостностью, за что они начинают его любить. Но один нюанс долгое время остается от тренера в тайне — владелица клуба наняла его только для того, чтобы отомстить бывшему мужу и развалить команду.

Удивительно, но «Тед Лассо» совсем не похож на ситком. Да, в нем много шуток, но они не составляют большую часть повествования. Эта история в юмористической форме рассказывает о жизни совершенно непохожих друг на друга людей, раскрывает их чувства и мотивацию. И сериал совсем не про футбол. Вернее, футбол там, конечно, есть, но на первом плане все же интересные взаимоотношения и линии самих персонажей. С первой серии проект забирает внимание зрителя и держит его до самого конца. Однозначная рекомендация к просмотру для тех, кто любит легкие, но при этом очень интересные ленты.

Тед Лассо, 3 сезон.«Тед Лассо» вернется с 4-м сезоном о женской футбольной команде

Терапия

Год выхода: 2023.
Страна: США.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Рэндолл Кинан Уинстон, Джеймс Понсольдт, Зак Брафф и др.
В главных ролях: Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Криста Миллер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.
Рейтинг IMDb: 8.1.

Сериал от создателей «Теда Лассо». Психотерапевт Джимми переживает сложный период. Год назад его жена погибла в автокатастрофе. Устав от собственного горя, герой решается на отчаянный шаг. Он начинает говорить людям то, что думает о них на самом деле, нарушая все правила врачебной этики. Ко всеобщему удивлению, это оказывается выигрышной стратегией, которая впоследствии меняет жизни не только клиентов, но и самого Джимми.

Сериал рассказывает в меру грустную, но все же воодушевляющую историю, которая наверняка подарит вам теплые ощущения. Создатели собрали великолепный каст. Главные роли достались Харрисону Форду и Джейсону Сигелу. Проект получился чуть более драматичным, чем тот же «Тед Лассо», однако ему все же удается оставить после просмотра доброе послевкусие.

Платонические отношения

Год выхода: 2023.
Страна: США.
Жанр: мелодрама, комедия.
Режиссер: Николас Столлер, Франческа Дельбанко.
В главных ролях: Сет Роген, Роуз Бирн, Люк Макфарлейн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.
Рейтинг IMDb: 7.2.

Сериал рассказывает историю двух бывших приятелей — Сильвии и Уилла, пути которых разошлись много лет назад. После долгого перерыва герои снова налаживают связь. Узнав о разводе своего старого друга, Сильвия решает поддержать его. Вместе они идут навстречу новым приключениям.

Сериал — прецедент в мире кинематографа, ведь обычно картины о двух друзях всегда перерастают в романтическую историю. «Платонические отношения» покоряют химией главных героев, которая при этом никогда не переходит грань дружбы. Помимо легкости и комедийных моментов, проект также затрагивает и более серьезные темы: кризис среднего возраста и поиск себя. А главные роли сыграли Сет Роген и Роуз Бирн.

&laquo;Платонические отношения&raquo;, сериал, 2-й сезон: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.Дружба и никакого секса: каким получился второй сезон сериала «Платонические отношения«

Чудопад

Год выхода: 2004.
Страна: Канада, США.
Жанр: фэнтези, драма, комедия.
Режиссер: Тодд Холлэнд, Джеми Бэббит, Марита Грабяк и др.
В главных ролях: Кэролайн Деверне, Кэти Финнеран, Тайрон Лейтсо.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.
Рейтинг IMDb: 8.3.

Джей — обычная работница сувенирного магазина, которая живет в трейлере. Неожиданно в один из дней девушка начинает слышать разные голоса. Оказывается, у нее открылся дар общения с духами через предметы. Новые «приятели» начинают направлять героиню, раздавая ей советы, которые меняют жизнь всех вокруг.

«Чудопад» получился очень добрым и светлым проектом. Весь сериал пронизан оптимизмом. А главная героиня в лице Кэролайн Деверне («Ганнибал»), получилась очень харизматичной, но при этом близкой по духу к зрителям. Легкость восприятия делает сериал особенно привлекательным для тех, кто устал от тяжелых историй.

Необыкновенный плейлист Зои

Год выхода: 2020.
Страна: США.
Жанр: мюзикл, драма, комедия.
Режиссер: Джон Терлески, Адам Дэвидсон, Аня Адамс и др.
В главных ролях: Джейн Леви, Скайлар Эстин, Питер Галлахер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9.
Рейтинг IMDb: 8.1.

В центре истории — молодая Зои Кларк, чья жизнь кардинально меняется после инцидента во время медицинского обследования. Из-за сбоя аппарата МРТ девушка обретает способность слышать мысли окружающих. Только вот звучат они в виде песен, а потому реальность героини вдруг становится похожа на мюзикл.

Сериал исследует глубину человеческих взаимоотношений. Зои учится лучше понимать близких, коллег и саму себя. Однако для раскрытия этих тем сериал использует интересный подход. «Необыкновенный плейлист Зои» представляет синергию юмора и трогательных моментов, где каждый эпизод наполнен великолепными саундтреками. Проект получил положительные отзывы от зрителей и критиков. И он идеален для того, чтобы просто расслабиться.

