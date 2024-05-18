Обзор 7-го сезона «Детства Шелдона»: достойное завершение любимой истории

16 мая на CBS вышла заключительная серия седьмого сезона ситкома «Детство Шелдона». Рассказываем, каким получился финал любимой многими истории и стоит ли ждать других проектов с героями шоу.

О чем 7-й сезон сериала «Детство Шелдона»

Финальный сезон «Детства Шелдона» посвящен переменам, коснувшимся всех Куперов. Главному герою предстоит учиться вдали от семьи, в Калифорнийском технологическом институте, брату и сестре Шелдона придется столкнуться со своими трудностями взросления, а старшим родственникам будет необходимо адаптироваться к обстоятельствам, к которым они были совсем не готовы.

Фото Кадр из сериала «Детство Шелдона»

Что говорят актеры «Детства Шелдона» об окончании шоу

В финальном сезоне «Детства Шелдона» меньше эпизодов, чем в остальных. Словно создателям шоу было больше нечего сказать, поэтому закрытие сериала выглядит логичным ходом.

«В 14 лет Шелдон отправляется в Калифорнийский технологический институт, поэтому настало время закончить эту историю. Мне кажется, лучше завершить проект, пока он еще на вершине», — считает исполнительный продюсер проекта Стив Холланд.

Но не все актеры «Детства Шелдона» разделяют эту точку зрения. Например, исполнительница роли бабушки Шелдона Конни Энни Поттс считает завершение шоу ошибкой.

«Я была потрясена. В смысле, это шоу занимает первое место на сетевом телевидении и на Netflix. Думаю, мы — это все, что люди смотрят в TikTok, не считая рецептов макарон. Это глупое бизнес-решение», — убеждена актриса.

«Я согласен, что мы могли бы сделать гораздо больше», — поддержал Энни Поттс исполнитель роли юного Шелдона Иэн Армитедж.

Фото Кадр из сериала «Детство Шелдона»

Камео Джима Парсонса и Маим Бялик в 7-м сезоне «Детства Шелдона»

Как и было анонсировано создателями шоу, в финале «Детства Шелдона» к своим ролям из «Теории Большого взрыва» вернулись Джим Парсонс и Маим Бялик. В оригинальном шоу они воплощали образы Шелдона Купера и Эми Фары Фаулер. В финале проекта физик-теоретик и нейробиолог поженились и получили Нобелевскую премию по физике за открытие суперасимметрии.

Несмотря на то что появление Джима Парсонса и Маим Бялик в последнем эпизоде шоу не было секретом, камео работает на все сто, ощущаясь неожиданным.

Финальный эпизод выстроен таким образом, что взрослый Шелдон пишет свои мемуары (что превращает спин-офф «Теории Большого взрыва» в воспоминание главного героя), а его жена Эми пытается уговорить ученого пойти на хоккейную игру их сына Леонарда (ребенка назвали в честь лучшего друга Шелдона, физика-экспериментатора Леонарда Хофстедтера). В ответ Шелдон ворчит, что стоило повременить с детьми до возможности клонирования, ведь заведя их «старомодным способом», семья получила хоккеиста. Впрочем, в конце концов герой откладывает написание своей истории и идет собираться на игру.

Фото Кадр из сериала «Детство Шелдона»

Джим Парсонс рассказывал, что после появления персонажа Эми Фары Фаулер в «Теории Большого взрыва» очень переживал за будущее их экранной пары. Он твердо решил, что «не отпустит ее без боя».

«Пoдoбнoe мнe coвершенно нecвoйcтвeннo, раньше я пoчти никoгдa нe cпopил co cцeнapиcтaми, нo в тoт мoмeнт в плaнe paбoты я yжe пoчyвcтвoвaл к Maим чтo-тo ocoбeннoe. Я пoдyмaл, чтo ecли пo кaкoй-тo пpичинe eе пepcoнaжa вывeдyт из cюжeтa, то я пoгoвopю co cцeнapиcтaми», — вспоминал актер.

Джим Парсонс всегда был частью «Детства Шелдона», выступая в шоу рассказчиком, но в кадре появился впервые.

«Это было прекрасно. Даже прекраснее, чем я ожидал. Одной из причин, по которой я с нетерпением ждал момента появления в сериале, был трогательный сценарий. Думаю, нас с Маим прекрасно вписали в это шоу. Надеюсь, все с этим согласятся. Уникальным опытом для нас стала еще и визуальная подача материала. «Детство Шелдона» — однокамерное шоу, а «Теория Большого взрыва» снималась на несколько камер. Мы с Маим гости в этом сериале и возвращаемся к персонажам, которые стали немного старше», — поделился впечатлениями актер.

Стоит ли смотреть 7-й сезон «Детства Шелдона»

Первую половину сезона на этот вопрос хотелось ответить «нет». Пожалуй, не стоит — во избежание разочарований. Формат ситкома, конечно, не располагает к невероятной глубине, но «Детство Шелдона» отчаянно не выдерживало конкуренции с самим собой в прошлом.

Проект стал не самой удачной самопародией, на которую бывает неловко смотреть. Главный герой мелькал в кадре исключительно для галочки. Остальные персонажи не всегда вели себя логично.

Многие шутки ситкома построены вокруг провинциальности, простоты местных жителей. Контраста, что в таком месте родился настоящий гений. Даже вступительная заставка «Детства Шелдона» достаточно прямолинейно намекает на это: главный герой важно вышагивает, гордо игнорируя абсолютно все, что мешает ему в своем стремлении к знаниям.

На фоне сомнительной, практически вымученной первой части седьмого сезона вторая выглядит так, словно сценаристы проснулись, вспомнив, что сериал подходит к концу и другого шанса произвести впечатление у них не будет.

Фото Кадр из сериала «Детство Шелдона»

Финальные эпизоды «Детства Шелдона» получились особенно эмоциональными. Создатели сериала не избегают одного из самых тяжелых испытаний для главного героя — горечи утраты близкого человека.

Невозможность отпустить ситуацию, стремление найти идеальное решение в неидеальном мире были показаны безупречно. Создатели отразили хрупкость внутреннего мира Шелдона. «Детство Шелдона» ­— сериал не столько о становлении гения, сколько о том, каково приходится его семье и окружению.

В последней серии Шелдон отправляется в Калифорнийский технологический институт. В финальном эпизоде, вероятно, один из преподавателей спрашивает у персонажа, не заблудился ли он, на что главный герой отвечает: «Нет. Я нахожусь именно там, где и должен быть». Это же можно сказать о завершении шоу.

Будут ли еще проекты с героями сериала «Детство Шелдона»

После окончания «Детства Шелдона» поклонников ситкома ждет утешительный приз. «Первый брак Джорджи и Мэнди» — спин-офф полюбившегося шоу, созданный Чаком Лорри, Стивеном Моларо и Стивом Холландом для CBS.

Сюжет проекта сосредоточится на браке старшего брата Шелдона Джорджи (Монтана Джордан) и Мэнди (Эмили Осмент).

В «Детстве Шелдона» персонажи познакомились в прачечной Кони, и у них завязались отношения. Узнав, что Джорджи соврал о своем возрасте, Мэнди сначала хотела его бросить, но потом узнала, что беременна, и передумала.

Фото Кадр из сериала «Детство Шелдона»

У героини сложные отношения с семьей и журналистское прошлое, что позволит спин-оффу исследовать в том числе конфликты с родителями и карьерные амбиции.

Производством сериала «Первый брак Джорджи и Мэнди» занимаются студии Chuck Lorre Productions и Warner Bros. Television Studios. Премьера сериала пройдет уже этой осенью на канале CBS.