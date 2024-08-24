«Дети перемен»: что известно о многосерийной криминальной драме

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Уже этой осенью в онлайн-кинотеатрах START и Wink.ru начнется показ сериала «Дети перемен». Одну из главных ролей в новинке сыграл Слава Копейкин, прославившийся благодаря суперхиту «Слово пацана. Кровь на асфальте». Рассказываем, чего ожидать от грядущей криминальной драмы о лихих девяностых.

Сюжет сериала «Дети перемен»

Авторы сериала позиционируют «Детей перемен» как криминальную сагу, которая покажет девяностые глазами одной семьи. В центре истории — 45-летняя Флора Борисовна: женщина водит троллейбус и воспитывает троих сыновей.

Фото Кадр из сериала «Дети перемен»

Юра, Руслан и Петр не похожи друг на друга, однако матери удается объединить их в любящую и дружную семью. Только вот время вносит в их судьбы свои коррективы: у парней появляются новые друзья и свои тайны.

В итоге уличные законы и бандитские разборки разделяют самых близких людей — семья Флоры Борисовны рушится на глазах.

Создатели сериала «Дети перемен»

Режиссерами и авторами сценария новинки выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова. До «Детей перемен» оба успели поработать над такими проектами, как «Черная весна» и «Фишер».

Фото Кадр из сериала «Дети перемен»

Среди продюсеров сериала значится, например, Федор Бондарчук, а одним из креативных продюсеров стал Жора Крыжовников, снявший успешную криминальную драму «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Актерский состав сериала «Дети перемен»

Главу семейства Флору Борисовну сыграла Виктория Исакова. Среди свежих работ актрисы — драматический сериал «Чистые» и экранизация повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед».

Роли трех братьев — Петра, Юры и Руслана — достались Славе Копейкину («Слово пацана. Кровь на асфальте», «На автомате»), Макару Хлебникову («Снегирь», «Пингвины моей мамы») и Хетагу Хинчагову («Киберпапа»).

Фото Кадр из сериала «Дети перемен»

Также в «Детях перемен» снялись Лев Зулькарнаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Сергей Гилев («Фишер») и другие.

Тизер сериала «Дети перемен»

Где и когда смотреть сериал «Дети перемен»

Премьера многосерийной криминальной драмы «Дети перемен» состоится в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет с 9 по 14 сентября.

Для широкого зрителя новинка станет доступна чуть позже. Точная дата релиза на платформах START и Wink.ru пока неизвестна.