День рождения Гарри Поттера: как появился праздник и когда его отмечают

Гарри Поттер, главный герой одноименной серии книг, стал настоящим культурным феноменом. Книги Роулинг помогли многим детям и подросткам полюбить чтение. А серия экранизаций вселенной стала одной из самых успешных франшиз в истории кино.

Каждый год 31 июля отмечает день рождения сам Гарри Поттер, чья история показывает, что даже в самых темных временах всегда есть место для света и волшебства. Рассказали историю этого праздника и собрали интересные факты о кинофраншизе.

История праздника

Гарри Поттер впервые появился на страницах Джоан Роулинг в 1997 году, когда был опубликован первый роман серии — «Гарри Поттер и философский камень». С тех пор книги стали международным феноменом, и миллионы людей по всему миру с нетерпением следили за приключениями молодого волшебника и его друзей.

День рождения Гарри Поттера был упомянут в книгах: он родился 31 июля 1980 года, что совпадает с днем рождения самой Джоан Роулинг (она родилась 31 июля 1965 года). Это совпадение добавило еще больше магии в этот день для фанатов.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Традиции праздника

Каждый год к 31 июля фанаты и не только приурочивают множество мероприятий. Кинотеатры пускают фильмы о Гарри Поттере, во многих местах устраиваются вечеринки и фестивали, а некоторые кофейни и ресторанчики добавляют в свое меню одну из главных визитных карточек всей франшизы — знаменитое сливочное пиво, вокруг рецепта которого регулярно разгораются споры.

Интересные факты о кинофраншизе «Гарри Поттер»

Джоан Роулинг участвовала в выборе актеров

Сейчас Джоан Роулинг регулярно оказывается в центре скандалов, что порой сказывается на ее участии в новых проектах по франшизе. Но когда-то писательница контролировала чуть ли не все аспекты предварительной работы над фильмами. Джоан активно участвовала в выборе актеров и часто оставляла последнее слово за собой. Именно она выдвинула требование, что все ключевые роли должны играть выходцы с Британских островов.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана»

На роль Гарри долгое время не могли найти актера

До того как Дэниел Рэдклифф был выбран в качестве экранного воплощения Поттера, продюсеры рассмотрели более 16 тысяч претендентов.

При этом на пути к поиску идеального Гарри нашлось множество препятствий. Начиная от требования Роулинг об обязательном британском происхождении актеров (из-за кото Робин Уилльямс лишился роли Хагрида) и заканчивая идеальным соответствием возрасту и аспектам внешности.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок Огня»

Режиссером первых двух фильмов мог стать не Крис Коламбус

При этом требования к актерам не распространились на выбор постановщика. Крис Коламбус, снявший первые два фильма о Гарри Поттере, родился в США и имеет итальянские и чешские корни. При этом режиссер «Один дома» и «Один дома 2» не был изначальным выбором на это кресло. Еще в 1999 году к проекту присматривался известный мэтр Голливуда Стивен Спилберг. В качестве режиссеров также рассматривались Алан Паркер и Терри Гиллиам. А в какой-то момент в списки претендентов на пост забегал даже М. Найт Шьямалан.

Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Философский камень»

У первого фильма две версии

Две версии фильма отличаются лишь одной особенностью. Дебютная лента франшизы вышла в североамериканский прокат с подзаголовком «Волшебный камень», в то время как во всем остальном мире книжное название осталось неизменным — «Философский камень».

Именно поэтому все сцены, где упоминается магический артефакт, были сняты в двух вариантах. В одной из версий камень остается философским, а в другой становится волшебным.

Франшиза стала одной из самых кассовых в истории кино

На данный момент в рамках киновселенной Гарри Поттера, основанной на книгах Роулинг, вышло 11 полнометражных фильмов. Помимо восьми лент-экранизаций семи книг (последний роман был разбит на два фильма) было выпущено еще три фильма в линейке «Фантастические твари». Она фокусируется на приключениях Ньюта Скамандера и рассказывает историю дружбы молодого Дамблдора и волшебника Геллерта Гриндевальда, считавшегося самым опасным темным магом до пришествия Волан-де-Морта.

Фото Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

По вселенной Гарри Поттера есть компьютерная игра

И за пределами книг и фильмов мальчик со шрамом не планирует сдавать свои позиции. В прошлом году вышла компьютерная игра Hogwarts Legacy, несмотря на все скандалы и не самый передовой игровой процесс, стала хитом и очередной раз напомнила, как все любят Поттериану (волшебный мир, созданный Джоан Роулинг. — Прим. Ред.). Да и когда еще можно было самостоятельно исследовать Хогвартс и окрестности, созданные с подобным вниманием к деталям?

День рождения Гарри Поттера — это не просто дата в календаре, а праздник, который объединяет людей по всему миру. Независимо от возраста, каждый может почувствовать себя частью волшебного мира и вспомнить, что даже в реальной жизни всегда есть место чуду.