Обзор «Дэдпула и Росомахи»: удалось ли фильму Шона Леви спасти киновселенную Marvel

26 июля состоялась мировая премьера картины Шона Леви «Дэдпул и Росомаха». Рассказываем, каким получился новый фильм студии Marvel и стоит ли его смотреть.

Сюжет фильма «Дэдпул и Росомаха»

Каждый хочет быть героем. Даже циничный, ломающий четвертую стену болтливый наемник. Дэдпул (Райан Рейнольдс) мечтает пополнить ряды Мстителей, приходит на собеседование и проваливается. Его мотивы эгоистичны, а преследовать личные интересы, будучи истинным героем, ну никак нельзя. К тому же Уэйд Уилсон не умеет работать в команде.

Отношения с Ванессой (Морена Баккарин) зашли в тупик по той же причине, что и стремление примкнуть к группе супергероев: Дэдпул не готов сфокусироваться на ком-либо, кроме себя.

Снизив планку ожиданий, Уэйд Уилсон пытается помогать людям по-человечески — продает подержаные автомобили. Персонаж уже почти смирился со своей участью быть как все, как вдруг прямо на его день рождения в дверь стала ломиться толпа солдат УВИ (Управления временными изменениями).

Оказавшись на пороге суровой бюрократической организации, Дэдпул встречает Парадокса (Мэттью Макфэдиен). Он обещает дать наемнику все, о чем тот только мечтает, тизерит далекое будущее Уэйда, в котором над его телом плачет Тор. Также герой объявляет о незавидной перспективе мира Уилсона — ему неизбежно придет конец, ведь фундаментальная личность (человек, благодаря которой вселенная существовала), погибла. Речь, разумеется, о Логане (Хью Джекман).

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Парадокс не хочет ждать, пока мир Дэдпула исчезнет сам по себе. Персонаж планирует уничтожить таймлайн Уилсона в ускоренном режиме с помощью специального устройства, которое называет «Потрошителем Времени». Главная цель Парадокса — не просто работать в Управлении временными изменениями, а установить новый порядок вещей (похоже, он просто не посмотрел финал второго сезона «Локи»).

Дэдпулу перспектива уничтожения его вселенной не понравилась. Герой решил, что найдет другого Росомаху — делов-то. Тэмпад и отвага! Уилсон отправляется на поиски мутанта, мучаясь всего лишь одним вопросом: «Почему Тор плакал?».

Каким получился «Дэдпул и Росомаха»

После дна, на которой оказалась Marvel, столкнувшись с фидбэком на фильм «Марвелы» («Капитан Марвел 2»), дальше студии падать было уже некуда. Худшая картина в истории киновселенной не оставляла выбора: куда бы ни заносило порой Четвертую и Пятую фазы, дальше могло быть только лучше.

«Дэдпул и Росомаха» не подвели, а учитывая ряд предыдущих марвеловских неудач, релиз еще и выигрышно сыграл на контрасте. В период ровных, стабильно-хороших премьер MCU картину Шона Леви можно было бы счесть неплохой, но сейчас она ушла на небывалый уровень недосягаемости. Фильм вытащил киновселенную Marvel из пропасти, реанимировал надежды фанатов и собрал в прокате 438,3 миллиона долларов в первые выходные.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Картина Marvel Studios с рейтингом R (контент, предназначенный исключительно для взрослой аудитории. — Прим. Ред.) с порога проговаривает страхи поклонников «Людей Икс»: как покупка Disney 21st Century Fox повлияет на будущее мутантов или как не осквернить память Логана?

Казалось бы, к чему начальный эпизод с откапыванием Росомахи из могилы? Ведь с недавним объявлением о том, что Роберт Дауни-младший сыграет Доктора Дума в новых «Мстителях», Marvel и так предельно ясно дали понять, что при большом желании из-под земли достанут.

Дэдпул не упустил возможность пошутить и над этим. Нет-нет, да и говоря Логану (или уже напрямую Джекману), что теперь, когда мутанты в руках Disney, быть тому Росомахой до 90 лет.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Стоит ли смотреть «Дэдпула и Росомаху»

Безусловно, фильм этого заслуживает. В Marvel не так уж часто с успехом ломают четвертую стену. Попытка слепить супергеройскую версию сериала «Дрянь» из «Женщины-Халка» с треском провалилась: харизматичная актриса в проекте, может, и была, а хорошего сценариста — точно нет. Четвертая стена в проекте рушилась, но не так сильно, как ожидания фанатов MCU увидеть на экране хоть что-нибудь приличное.

Возможно, не все оценят юмор «Дэдпула и Росомахи», а обилие камео спишут на злоупотребление фансервисом. Отчасти это справедливо, и все же требовать от Дэдпула высокого юмора странно. А большинство появлений давно знакомых персонажей в фильме неожиданное, по возможности сюжетно-оправданное, а порой и довольно креативное.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Истории о Дэдпуле всегда были известны нелинейным повествованием. Иронично, но в этот раз его не так уж и много, несмотря на то, что на руках был козырь: целое УВИ (Управление временными изменениями). Да и мотивы антагонистов фильма Парадокса и сестры профессора X Кассандры (Эмма Коррин) прописаны, скорее, схематично. Впрочем, Мэттью Макфэдиен блестяще работает с тем, что есть.

Коррин строила образ злого близнеца Чарльза Ксавьера, вдохновляясь фильмом «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. Если точнее, свою героиню она хотела сделать схожей с одним из персонажей картины, штандартенфюрером Гансом Ландой, которого сыграл Кристоф Вальц. Смотря «Дэдпула и Росомаху», об этом ни за что не догадаешься, но, в любом случае, референс отличный.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Но стоит ли сокрушаться о поверхностности злодеев фильма, если фильма как такового перед зрителями и нет? Действие «Дэдпула и Росомахи» разворачивается в Пустоте (точка в конце времени. — Прим. Ред.), что достаточно справедливо относительно реальности по ту сторону экрана. Создатели картины представили полный набор едких комментариев на тему современной киноиндустрии, похоже, решив, что сюжет в таком явлении, как супергеройский фильм, дело совершенно необязательное.

Как ни странно, несмотря на все это, «Дэдпул и Росомаха» прекрасно работает на широкую аудиторию и нисколько не разочаровывает. Разве что Дэдпул так и не узнал, почему Тор плакал.