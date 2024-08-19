В легендарной франшизе пополнение: каким получился сиквел «Чужой: Ромул»

В кинотеатральный прокат вышел «Чужой: Ромул» — седьмой фильм во вселенной легендарного космического хоррора (не считая двух кроссоверов «Чужой против Хищника»). А еще это первая лента, созданная уже под крылом корпорации Disney. История, снятая уругвайским режиссером Феде Альваресом, должна стать своего рода мягкой перезагрузкой вселенной. Рассказываем, каким получился фильм и стоит ли его смотреть.

Сюжет фильма «Чужой: Ромул»

Несмотря на то что главным слоганом первого фильма стала фраза: «В космосе никто не услышит твоего крика», «Ромул» стартует вполне себе на поверхности планеты. Действие ленты разворачивается между «Чужим» (1979) и «Чужими» (1986).

В центре повествования молодая сирота Рейн, рано лишившаяся родителей, и андроид по имени Энди. Последнего девушка зовет своим братом, ведь он был создан отцом героини.

Фото Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

Рейн планирует покинуть шахтерскую колонию Джексон, на которой жила ее семья. Но в последний момент местная корпорация Weyland-Yutani, знакомая каждому фанату вселенной, продлевает контракт девушки. Впрочем, есть и другой способ покинуть злополучную шахтерскую колонию.

Бывший парень героини Тайлер и его команда тоже хотят уехать, но для путешествия до ближайшего мира понадобятся криокапсулы. В это же время над шахтерской колонией пролетает космическая станция, на которой можно разжиться оборудованием для дальнего перелета. Рейн присоединяется к друзьям. Герои отправляются исследовать заброшенную станцию «Ренессанс», которая состоит из двух модулей, символично названных в честь легендарных братьев-основателей Рима Ромула и Рема.

Как несложно догадаться, путешествие ребят закончится совсем не так, как планировалось изначально. Модуль «Ромул» таит в себе опасности, о которых бедные колонисты, в отличие от посетителя кинотеатра, прекрасного знакомого с франшизой «Чужой», даже представить не могли.

Фото Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

Чтобы выжить, главной героине придется убегать, прятаться, буквально взглянуть в лицо опасности и взять в руки оружие. В какой-то момент может показаться, что «Ромул» — вольный пересказ оригинальной квадрологии о Чужих, и на самом деле это ощущение очень недалеко от правды.

Каким получился фильм «Чужой: Ромул»

В фильме «Чужой», давшем начало франшизе, космический монстр не зря именовался «идеальным существом», ведь его не брало абсолютно ничего. Сиквел от Джеймса Кэмерона пересмотрел правила игры: в нем Чужие обзавелись своей королевой улья и превратились в типичных космических тварей, которых почти в промышленных масштабах истребляли главные герои. Третий фильм вернулся к концепту хоррора в закрытом пространстве — им выступил не типичный для фантастики звездолет, а космическая тюрьма. Ну а квадриквел пошел дальше всех и разыграл драму материнства, в центре которой оказывается гибрид человека и Чужого.

Если описать «Чужой: Ромул» максимально коротко, то к фильму Феде Альвареса идеально подойдет интернет-мем «можешь списать домашку, только не один в один». Идущая чуть меньше двух часов лента в какой-то момент превращается в экскурсию по самым запоминающимся моментам франшизы и демонстрирует фишки каждой из упомянутых выше картин.

Фото Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

В проекте Альвареса не обошлось даже без отсылок к событиям приквела от Ридли Скотта. События «Прометея», в свое время вызвавшего крайне неоднозначную реакцию зрителей и откровенный гнев фанатов, сыграют в «Ромуле» свою роль.

Интересно, что на фоне новой части франшизы даже откровенно провальный «Чужой: Исход» выглядит свежим и уникальным взглядом на уже откровенно дряхлеющую киновселенную. «Прометей» же, несмотря на все недостатки, и вовсе может показаться хорошей лентой.

Феде Альварес снял типичный легаси-сиквел (сиквел, который слишком сильно опирается на предыдущие фильмы и использует их фишки. — Прим. ред.). В основе своей концепции проект похож на «Звездные Войны. Эпизод 7: Пробуждение Силы» — все то же самое, но немного с другого ракурса и с другими героями.

Фото Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

При этом технически «Ромул» выполнен как минимум достойно. Ощущение космического ужаса передано на должном уровне, и в какие-то моменты лента Альвареса может по густоте атмосферы на равных соперничать с оригинальной лентой 1979 года. Только вот атмосфера эта выстроена за счет отсылок и приемов, позаимствованных из других частей франшизы. Этот запах вторичности преследует зрителя на протяжении всего фильма.

Фото Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

«Чужой» — киновселенная сложной судьбы. Из всех вышедших на данный момент фильмов только две первые части, кажется, не подвергались критике. И при этом даже они противоречили друг другу по концепту. «Ромул» же сшивает все, что происходило на экранах до него и после, в одну картину, позволяющую прикоснуться к уже легендарной вселенной любому зрителю. Подход седьмого фильма заключается в том, чтобы даже человек, не имеющий представления о старых версиях космического монстра, не ощущал недостатка знаний.

Актеры фильма «Чужой: Ромул»

С самого зарождения франшизы в центре всех фильмов всегда стоял сильный женский персонаж. И «Ромул» не отступает от классической формулы. Перед зрителями снова девушка, в паре с андроидом превозмогающая космических монстров. Остальные же герои — лишь фоновые фигуры, чьей главной задачей станет смерть в нужный по сценарию момент.

Фото Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

На смену Сигурни Уивер (сыгравшей в свое время Эллен Рипли, главную героиню оригинальной квадрологии) пришла Кейли Спейни. Да, ее Рейн совсем не похожа на ставшую для целого поколения гиков легендарной Рипли. Но при этом выглядящая моложе своего возраста актриса неплохо справляется с ролью. А ее отношения с андроидом Энди в исполнении Дэвида Джонсона выглядят вполне себе естественно и реалистично в рамках киновселенной.

Стоит ли смотреть фильм «Чужой: Ромул»

Идя на «Чужой: Ромул», не стоит ждать от ленты откровений, ведь Феде Альварес под покровительством корпорации Disney снял пусть и добротный, но все еще слишком типичный сиквел-перезапуск. Фильм хорошо сделан и обладает множеством запоминающихся сцен. Правда, все из них по большому счету повторение того, что уже было во франшизе. Впрочем, Альварес не просто не боится обращаться к образам, известным еще с 1979 года, но и во многом развивает их.

Фото Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

Несмотря на все плюсы и грамотное использование всем известных приемов и сюжетов, «Чужой: Ромул» сложно назвать идеальным наследником. Но он точно не является худшим представителем киновселенной и может подарить удовольствие от просмотра. А для незнакомых с другими фильмами серии лента может стать отличной точкой входа во вселенную «Чужих».

Ну а место главного последователя оригинальной ленты 1979 года все еще остается занятым совсем не фильмом, а видеоигрой Alien: Isolation, действие которой также происходит между первым и вторым фильмами серии. Даже режиссер «Ромула» Феде Альварес заявлял в интервью, что вдохновлялся разработкой Creative Assembly при создании своей ленты.