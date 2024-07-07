«Чужой: Ромул»: что известно о новой части научно-фантастической франшизы

Ксеноморфы возвращаются на большие экраны! Уже 16 августа в мировой прокат выходит хоррор «Чужой: Ромул» — новая глава научно-фантастической франшизы, запущенной в далеком 1979 году. Рассказываем, чего ждать от картины, в которой на смену Рипли в исполнении Сигурни Уивер пришла новая героиня.

Сюжет фильма «Чужой: Ромул»

Действие новинки развернется в период между событиями «Чужого» (1979) и «Чужих» (1986) — двух первых частей франшизы, снятых Ридли Скоттом и Джеймсом Кэмероном. Напомним, что эти ленты разделяет примерно 50 лет.

Пока о «Ромуле» известно лишь то, что в центре сюжета окажется группа колонистов на заброшенной космической станции. Несложно догадаться, что в какой-то момент молодые люди неизбежно столкнутся с ксеноморфами.

Фото Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

Стоит отметить, что «Ромул», хоть и является частью франшизы «Чужой», но все же выступает самостоятельным фильмом и формально не связан с сюжетной линией Рипли в исполнении Сигурни Уивер. Новинка расскажет историю абсолютно новых персонажей.

Создатели фильма «Чужой: Ромул»

Режиссером и одним из авторов сценария «Ромула» выступил уругваец Феде Альварес. Он не новичок в жанре хоррора: среди предыдущих работ кинематографиста — «Зловещие мертвецы: Черная книга» и «Не дыши», а также сериал «От заката до рассвета».

Оператором ленты стал Гало Оливарес. «Ромул» — его вторая полнометражная работа: до этого он снял фэнтези-хоррор «Гретель и Гензель».

Фото Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

Должность композитора досталась Бенджамину Уоллфишу: его музыку зрители уже слышали в таких картинах, как «Скрытые фигуры», «Оно», «Бегущий по лезвию 2049» (совместно с Хансом Циммером), «Шазам!», «Хеллбой», «Мортал Комбат», «Флэш» и так далее.

Ну а среди продюсеров новинки оказался Ридли Скотт. Напомним, что именно британский режиссер снял первого «Чужого», а также два приквела — «Прометей» и «Чужой: Завет».

Актерский состав фильма «Чужой: Ромул»

В свежей части франшизы на смену Сигурни Уивер (между событиями «Чужого и «Чужих» ее героиня Рипли находится в анабиозе) пришла Кейли Спейни. Актриса, которой досталась главная роль в «Ромуле», известна по таким лентам, как «Присцилла: Элвис и я» и «Падение империи».

Фото Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

Стоит отметить, что участие в байопике Софии Копполы об отношениях Присциллы Болье и Элвиса Пресли принесло Спейни «Кубок Вольпи» Венецианского кинофестиваля и номинацию на «Золотой глобус».

Также в актерском составе новинки значатся Изабела Мерсед («Мадам Паутина»), Арчи Рено («Тень и кость»), Дэвид Джонсон Фрэй («Улица ржи»), Спайк Ферн («Солнце мое») и другие.