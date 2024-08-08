Что посмотреть с актерами из сериала «Дом Дракона»

Этим летом в эфир вернулся приквел «Игры престолов»: в новых сериях «Дома Дракона» продолжилась история соперничества между Рейнирой Таргариен и Алисентой Хайтауэр. В ожидании третьего сезона собрали несколько многосерийных проектов, в которых засветились Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит и многие другие звезды проекта.

Эмма Д'Арси: «Искатели правды»

Год: 2020 (1 сезон).

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Джим Филд Смит.

В главных ролях: Ник Фрост, Саймон Пегг, Малкольм Макдауэлл, Самсон Кае, Сьюзан Вокома, Эмма Д'Арси.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из сериала «Искатели правды»

Карьера англичанки Эммы Д'Арси стартовала в 2018 году, когда она снялась в сериале «Страсть к приключениям». Среди полнометражных фильмов актрисы стоит отметить небольшие роли в драмеди «Мисс плохое поведение» и в мелодраме «Роман служанки». Ну а в 2022 году Эмма примерила на себя образ Рейниры Таргариен: первый сезон «Дома Дракона» принес ей номинации на «Золотой глобус», «Сатурн» и Премию канала MTV.

Единственной по-настоящему заметной ролью Эммы до приквела «Игры престолов» был комедийный ужастик «Искатели правды», который, правда, продержался в эфире всего лишь один сезон. В числе его создателей были актеры Ник Фрост и Саймон Пегг, знакомые зрителям по трилогии «Кровь и мороженое» («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», «Армагеддец»).

В центре истории — Гай Робертс (Ник Фрост), который в свободное от работы время исследует паранормальные явления. Эмма Д'Арси сыграла девушку по имени Астрид: она присоединяется к охоте за сверхъестественным, при этом ее саму преследует сразу несколько призраков.

Мэтт Смит: «Корона»

Год: 2016-2023 (6 сезонов).

Страна: Великобритания.

Режиссеры: Бенджамин Карон, Филип Мартин, Кристиан Швохов и другие.

В главных ролях: Клэр Фой, Оливия Колман, Имелда Стонтон, Мэтт Смит, Тобайас Мензис, Джонатан Прайс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из сериала «Корона»

Британец Мэтт Смит начал появляться на телевидении в середине 2000-х. Его первой заметной ролью стало участие в сериале «Дикая вечеринка» (2007), а уже пару лет спустя он сменил Дэвида Теннанта на посту Повелителя времени. 26-летний (на момент анонса) Смит стал самым молодым актером, возглавившим научно-фантастический хит «Доктор Кто».

Актер также засветился в режиссерском дебюте Райана Гослинга «Как поймать монстра», в пятом фильме франшизы «Терминатор» («Генезис») и в провальном боевике Marvel «Морбиус». Среди реальных персонажей, которых когда-либо играл Смит, числятся писатель Кристофер Ишервуд («Кристофер и ему подобные»), чемпион Олимпиады-1948 Берт Бушнелл («Берт и Дикки»), серийный убийца Чарльз Мэнсон («Так сказал Чарли») и, конечно же, принц Филипп («Корона»).

Одна из ведущих ролей в двух первых сезонах многосерийного байопика «Корона» принесла Смиту личную номинацию на «Эмми» и две коллективные номинации на премию гильдии актеров («Лучший актерский состав драматического сериала»). Напомним, что на экране он перевоплотился в супруга Елизаветы II.

Оливия Кук: «Медленные лошади»

Год: 2022-...

Страна: Великобритания, США.

Режиссеры: Сауль Метцштайн, Джеймс Хоуз, Джереми Лавринг и другие.

В главных ролях: Джек Лауден, Гари Олдман, Кристин Скотт-Томас, Дастин Демри-Бернс, Розалинд Элизар, Саския Ривз.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»

Дебютная роль англичанки Оливии Кук датируется 2012 годом. Уже в 2013-м она вошла в основной актерский состав многосерийного триллера «Мотель Бейтса». Настоящим прорывом для Оливии стал фантастический боевик Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Он принес ей две номинации на премию канала MTV, а затем последовало участие в музыкальной драме «Звук металла», отмеченной двумя премиями «Оскар» («Лучший звук», «Лучший монтаж»).

В 2022 году Кук присоединилась к касту первого сезона шпионского триллера «Медленные лошади», повествующего об особом отделе британской разведки, в который «ссылают» провинившихся агентов. Актриса сыграла агента MI5 Сид Бейкер: девушка кажется слишком компетентной для подобного места, и впоследствии выясняется, что ее нахождение в «Слау-Хаусе» на самом деле связано с другим агентом.

Рис Иванс: «Элементарно»

Год: 2012-2019 (7 сезонов).

Страна: США.

Режиссеры: Гай Ферленд, Кристин Мур, Джон Полсон и другие.

В главных ролях: Джонни Ли Миллер, Люси Лью, Эйдан Куинн, Джон Майкл Хилл, Джордан Гелбер, Джон Ноубл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из сериала «Элементарно»

Уроженец Уэльса Рис Иванс начал сниматься еще в 1990-х. В 1999 году он сыграл в ромкоме «Ноттинг Хилл», который принес ему номинацию на премию BAFTA (победу тогда одержал Джуд Лоу с «Талантливым мистером Рипли»). Среди других заметных работ актера — комедия «Рок-волна», первая часть фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти», супергеройский блокбастер «Новый Человек-паук» и приквел франшизы Kingsman, который получил название «King's Man: Начало».

В 2013 году Иванс присоединился к касту детективного сериала «Элементарно»: на протяжении второго сезона актер несколько раз появлялся на экране в образе Майкрофта Холмса. По сюжету старший брат Шерлока Холмса занимается ресторанным бизнесом, а также является внештатным сотрудником британской разведки. Напомним, что действие американского проекта перенесено в наши дни и разворачивается в Нью-Йорке.

Пэдди Консидайн: «Острые козырьки»

Год: 2013-2022 (6 сезонов).

Страна: Великобритания.

Режиссеры: Энтони Бирн, Колм Маккарти, Тим Милантс и другие.

В главных ролях: Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Софи Рандл, Хелен Маккрори, Нед Деннехи, Финн Коул.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,8.

Фото Кадр из сериала «Острые козырьки»

Карьера английского актера Пэдди Консидайна стартовала в конце 1990-х. С тех пор он успел засветиться в комедийном боевике «Типа крутые легавые», в шпионском экшене «Ультиматум Борна», в драмеди «Субмарина», в экранизации Уильяма Шекспира «Макбет» и других лентах. Однако большинство наград Консидайн получил как режиссер: сначала — «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля и BAFTA за короткометражку «Хуже некуда», а затем — приз фестиваля «Сандэнс» и еще одну BAFTA за драму «Тираннозавр».

Среди заметных ролей Консидайна в многосерийных проектах можно выделить «Острые козырьки»: в третьей части гангстерского сериала актер сыграл отца Джона Хьюза. Священник, бросивший вызов Томасу Шелби, выступил одним из главных антагонистов сезона, который был посвящен сотрудничеству банды с русскими.

Фабьен Франкель: «Змей»

Год: 2021 (1 сезон).

Страна: Великобритания.

Режиссеры: Ханс Херботс, Том Шенкленд.

В главных ролях: Тахар Рахим, Билли Хоул, Дженна Коулман, Элли Бамбер, Мартильда Варнье, Грегуар Иварин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из сериала «Змей»

Уроженец Лондона Фабьен Франкель получил свою первую роль лишь в 2019 году. Его дебютом стала мелодрама «Рождество на двоих» со звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк. До «Дома Дракона» актер успел засветиться лишь в одном заметном проекте: речь идет о криминальном мини-сериале «Змей», который вышел на Netflix в 2021 году.

В основу проекта легла реальная история серийного убийцы Чарльза Собраджа, который в 1970-х орудовал в Юго-Восточной Азии. Франкель появился в четырех (из восьми) эпизодах в образе молодого француза Доминика Ренелло, которому в реальности удалось сбежать из ловушки маньяка.

Стив Туссэн: «Прежде чем умрем»

Год: 2021-2023 (2 сезона).

Страна: Великобритания.

Режиссеры: Ян Мэттис, Каролина Джаметта.

В главных ролях: Лесли Шарп, Винсент Риган, Казия Пелка, Теймен Говартс, Патрик Гибсон, Тони Гойянович.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из сериала «Прежде чем умрем»

Британец барбадосского происхождения Стив Туссэн начал сниматься в 1990-х. В его обширной фильмографии можно найти такие проекты, как научно-фантастический боевик «Судья Дредд», историческая драма о геноциде в Руанде «Отстреливая собак», молодежный сериал «Молокососы», приключенческий экшен «Принц Персии: Пески времени» и так далее.

Среди недавних работ Туссэна можно отметить криминальную драму «Прежде чем умрем», которая на данный момент насчитывает два сезона. В центре сюжета — опытный инспектор Ханна Лэйнг. Она следует закону настолько, что готова посадить собственного сына. После освобождения молодой человек неожиданно оказывается вовлечен в расследование жестокого убийства. Стив Туссэн сыграл в сериале начальника полиции Кейна.

Юэн Митчелл: «Последнее королевство»

Год: 2015-2022 (5 сезонов).

Страна: Великобритания.

Режиссеры: Джон Ист, Эдвард Базалгетт, Питер Хор и другие.

В главных ролях: Александр Дреймон, Элиза Баттеруорт, Арнас Федаравичус, Марк Роули, Эмили Кокс, Джеймс Норткот.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из сериала «Последнее королевство»

Первые роли англичанина Юэна Митчелла в кино и на телевидении датируются серединой 2010-х. Среди самых заметных полнометражных проектов актера — научно-фантастическая лента «Высшее общество» и психологический триллер «Солтберн». Что касается сериалов, то до «Дома Дракона» Митчелл засветился в исторической саге «Последнее королевство».

Адаптация цикла «Саксонские хроники» Бернарда Корнуэлла переносит зрителей в IX-X века на территорию современной Англии, которая тогда представляла собой россыпь разрозненных королевств. Митчелл присоединился к касту лишь во втором сезоне, но продержался в основном составе до самого финала. Он сыграл Осферта — бастарда короля Альфреда и верного соратника главного героя Утреда Беббанбургского.