«Что, если?»: каким получился третий финальный сезон мультсериала Marvel

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На платформе Disney+ вышел заключительный эпизод финального сезона мультсериала студии Marvel «Что, если?». Рассказываем, что показали в третьем сезоне анимационного проекта, и стоит ли его смотреть.

Сюжет 3-го сезона мультсериала «Что, если?»

Финальный сезон анимационного сериала Marvel «Что, если?» представил восемь историй, в которых попытался ответить на неочевидные вопросы.

Что, если... Халк сразился бы с Меха-Мстителями?

Что, если... Агата отправилась бы в Голливуд?

Что, если... Красный страж помешал бы Зимнему солдату?

Что, если... Говард-утка женился бы?

Что, если... Пробуждение уничтожило бы Землю?

Что, если... 1872 год?

Что, если... Наблюдатель исчез бы?

Что, если... Что, если?

Мультсериал рассказывает, что могло бы произойти, если бы персонажи киновселеннной в тот или иной момент выбрали другой путь. Например, в предыдущих сезонах «Что, если?» исследовалось, как поступили бы Мстители, соберись они в 1602 году, или как бы сложилась судьба Тора, будь он единственным ребенком.

Каким получился 3-й сезон мультсериала «Что, если?»

Мультивселенная — на данный момент ключевое направление развития проектов Marvel Studios. Согласно мифологии MCU, она была открыта в конце первого сезона сериала «Локи», когда альтернативная версия бога обмана, следуя собственным убеждениям, решила освободить Вселенную от удушающих правил TVA (Управления временными изменениями).

На большом экране возможности мультивселенной стали прощупываться, начиная с картины «Человек-паук: Нет пути домой», в которой Питер Паркер встречает свои Варианты из других Вселенных, а также принимает более взвешенные решения в отношении своих врагов.

В сиквеле «Доктора Стрэнджа», который вышел после самого кассового фильма 2021 года («Человек-паук: Нет пути домой» собрал в мировом прокате $ 1,922 млрд), рассказывалась история Алой Ведьмы, раздавленной горем от потери своих детей и стремящейся попасть в параллельный мир, где ее мальчики еще живы.

Наиболее масштабно возможности мультивселенной отражены в анимационном сериале Marvel «Что, если?». Формат проекта позволяет воплощать на экране самые смелые идеи. Каждый эпизод «Что, если?» длится не более 30 минут, но за это время успевает максимально раскрывать характеры персонажей в новых предложенных им обстоятельствах.

Фото Кадр из мультсериала «Что, если?», реж. Стефан Франк, Брайан Эндрюс / Marvel Studios

Еще одна важная цель анимационного проекта Marvel Studios — напомнить аудитории, кто есть кто в этой сложной и запутанной киновселенной, а также протизерить существующие и будущие проекты MCU.

Эпизод с Агатой Харкнесс, очарованной магией кино, отсылает к недавно вышедшему спин-оффу «Ванды/Вижна» под названием «Это все Агата». Выбор создателей мультсериала исследовать ее историю с подобной точки зрения была практически неизбежна. Харизматичная ведьма в исполнении невероятной Кэтрин Хан появляется в сериале, главная героиня которого, будучи одержима собственными иллюзиями, видит мир через призму беззаботных и незамысловатых ситкомов.

Хан сыграла Агату, трансформируя свой образ в течение проекта, ведь его стилистика менялась от условной мимикрии под популярные сериалы для домохозяек 50-х до реалити-шоу нулевых. Кроме того, антагонистка преподносит себя несколько гротескно, в духе актеров фильмов золотого века Голливуда.

К тому же, серия «Что, если... Агата отправилась бы в Голливуд?» напоминает о «Вечных» (амбициозном, но не слишком успешном фильме Marvel, по сюжету которого бессмертная инопланетная раса была послана на Землю для уничтожения агрессивной расы Девиантов), иронизирует над претенциозным авторским кино — вероятно, в ответ на предвзятое мнение о кинокомиксах, и даже слегка заходит на территорию шоу Эрика Крипке «Пацаны», в котором кинозвезды — это и есть супергерои.

Фото Кадр из мультсериала «Что, если?», реж. Стефан Франк, Брайан Эндрюс / Marvel Studios

Финальный сезон «Что, если?» также напоминает зрителям о существовании советского суперсолдата Красного Стража, который появится в грядущих «Громовержцах». Сэме Уилсоне — главном герое будущего фильма Marvel «Капитан Америка: Новый мир». Белом Вижне, на котором строится еще один спин-офф сериала «Ванда/Вижн», получивший название «Квест Вижна». Рири Уильямс — главной героине «Железного сердца», премьера которого запланирована на лето следующего года и персонажах «Очей Ваканды», релиз которых пройдет в этот же период.

Более того, Marvel продолжает потихоньку переносить в свою киновселенную мутантов. После успешного «Дэдпула и Росомахи» и мультсериала «Люди Икс '97» в третьем сезоне «Что, если?» появилась Ороро Монро, более известная как Шторм.

Фундаментом мультсериала продолжает оставаться Наблюдатель — проводник среди бесконечных реальностей, временами напоминающий кэпа. В конце эпизодов он подводит итог всему ранее показанному на экране, проговаривая очевидные вещи. Это может немного утомлять, ведь зрители и сами способны разобраться, что им стоит вынести для себя из той или иной истории.

Фото Кадр из мультсериала «Что, если?», реж. Стефан Франк, Брайан Эндрюс / Marvel Studios

Стоит ли смотреть 3-й сезон мультсериала «Что, если?»

Безусловно. Глава Marvel Studios Кевин Файги рассуждал, что в киновселенной не так уж много рождественских проектов. Из очевидных — мини-сериал «Соколиный глаз» (сольник Клинта Бартона студия решила использовать не столько для раскрытия персонажа, сколько для введения в MCU новой супергероини — Кейт Бишоп), из чуть менее очевидных — картина «Железный человек 3».

В 2022 году Джеймс Ганн выпустил праздничный спецэпизод «Стражей Галактики», в котором космические пираты похищают любимого актера Питера Квилла, думая, что тот — супергерой (какое же их ждало разочарование!).

Фото Кадр из мультсериала «Что, если?», реж. Стефан Франк, Брайан Эндрюс / Marvel Studios

Но главным среди рождественских проектов студии Marvel, пожалуй, стоит считать мультсериал «Что, если?». Начиная со второго сезона, эпизоды анимационного проекта выходят в конце декабря, а некоторые из них напрямую отсылают к празднику. Например, серия «Что, если Хэппи Хоган спас бы Рождество?».

Проект может создать праздничное настроение и дать поклонникам проектов MCU надежду на чудо, ведь в мультивселенной возможно все.

Фото Кадр из мультсериала «Что, если?», реж. Стефан Франк, Брайан Эндрюс / Marvel Studios