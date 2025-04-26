Ченнингу Татуму — 45: 9 главных фильмов с участием актера

Сегодня, 26 апреля, свой день рождения отмечает американский актер Ченнинг Татум. К 45 годам он снялся в более чем 70 фильмах, дебютировал в качестве режиссера и собрал внушительную коллекцию номинаций на кинопремию канала MTV. В честь праздника собрали лучшие фильмы с участием голливудской звезды.

Начало карьеры: «Тренер Картер»

Год: 2005.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Томас Картер.

В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Роб Браун, Роберт Ричард, Рик Гонсалес, Нана Гбивонио.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото FilmStills.net, Global Look Press

Карьера Ченнинга Татума началась с эпизодической роли в сериале «C.S.I.: Майами», а вот в кино он дебютировал благодаря биографической спортивной драме «Тренер Картер». В 1990-х бывший баскетболист Кен Картер стал тренером школьной команды, но в качестве эксперимента запретил игрокам выходить на поле, пока те не повысят свою успеваемость. Главная роль в картине досталась Сэмюэлю Л. Джексону, а Ченнинг Татум сыграл одного из баскетболистов.

Прорыв: «Шаг вперед»

Год: 2006.

Страна: США.

Режиссер: Энн Флетчер.

В главных ролях: Ченнинг Татум, Дженна Дуан, Дэмейн Рэдклифф, Ди'Шон Вашингтон, Марио.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото FilmStills.net, Global Look Press

В нулевых главным хитом Ченнинга Татума стала танцевальная мелодрама «Шаг вперед», положившая начало целой франшизе. Актеру достался образ уличного танцора Тайлера Гейджа, которого приговаривают к общественным работам в местной школе искусств. Там молодой человек знакомится со студенткой Норой Кларк, а она как раз ищет партнера для танцевального конкурса. Впоследствии Татум засветился еще и в сиквеле «Шаг вперед 2: Улицы».

Первая серьезная роль: «Как узнать своих святых»

Год: 2006.

Страна: США.

Режиссер: Дито Монтиель.

В главных ролях: Роберт Дауни мл., Шайа ЛаБаф, Ченнинг Татум, Чазз Пальминтери, Дайэнн Уист.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Как узнать своих святых», реж. Дито Монтиель, First Look Pictures:

Ченнинг Татум нечасто играет в серьезных драмах, однако в 2006-м он снялся в ленте «Как узнать своих святых». Фильм получил несколько наград Венецианского кинофестиваля (в частности — Премию недели критиков), а актерский состав (включаю Татума) отметили на американском фестивале независимого кино «Сандэнс». В центре сюжета — два друга Дита и Антонио, которые пытаются выжить в криминальном районе.

Первая личная номинация: «Дорогой Джон»

Год: 2010.

Страна: США.

Режиссер: Лассе Халльстрем

В главных ролях: Ченнинг Татум, Аманда Сайфред, Ричард Дженкинс, Генри Томас, Д.Дж. Котрона.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Дорогой Джон», реж. Лассе Халльстрем, Relativity Media:

«Дорогой Джон» — это экранизация одноименного романа Николаса Спаркса, повествующего о солдате, у которого во время отпуска начинается роман со студенткой Саванной. Исполнителей главных ролей — Ченнинга Татума и Аманду Сайфред — номинировали на кинопремию MTV (к слову, для Татума это была первая номинация), однако обе награды достались Роберту Паттинсону и Кристен Стюарт за вторую часть «Сумерек».

Возвращение к истокам: «Супер Майк»

Год: 2012.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Содерберг.

В главных ролях: Ченнинг Татум, Алекс Петтифер, Мэттью Макконахи, Коуди Хорн, Мэтт Бомер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Planet Photos, Global Look Press

Давно известно, что до съемок в кино Ченнинг Татум подрабатывал танцором в стриптиз-клубе. В одном из интервью он заявил, что хотел бы рассказать об этом опыте. И такая возможность подвернулась благодаря оскароносному Стивену Содербергу, который в 2012-м снял драмеди «Супер Майк». Главный герой истории — опытный стриптизер, ставший наставником для новичка. Впоследствии Татум вернулся к образу Супер Майка в следующих частях — «XXL» и «Последний танец».

Возрождение сериала из 80-х: «Мачо и ботан»

Год: 2012.

Страна: США.

Режиссеры: Фил Лорд, Кристофер Миллер.

В главных ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Бри Ларсон, Дэйв Франко, Роб Риггл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Planet Photos, Global Look Press

Комедийный боевик «Мачо и ботан» был снят по мотивам сериала «Джамп стрит, 21», который выходил в эфир с 1987 по 1991 год. Проект в свое время прославил Джонни Деппа, так что актер согласился на камео и вернулся к образу Тома Хэнсона, однако в центре истории — полицейские Шмидт и Дженко, которым предстоит работать под прикрытием в самой обычной школе, где начали распространять новый синтетический наркотик.

Драма с наградой Каннского кинофестиваля: «Охотник на лис»

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Беннетт Миллер.

В главных ролях: Стив Карелл, Ченнинг Татум, Марк Руффало, Сиенна Миллер, Ванесса Редгрейв.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Planet Photos, Global Look Press

В фильмографии Ченнинга Татума можно найти картину из основного конкурса Каннского кинофестиваля. Более того на Лазурном берегу спортивная драма «Охотник на лис» была отмечена наградой за лучшую режиссуру, а впоследствии заработала несколько номинаций на «Оскар». Актеру досталась роль олимпийского чемпиона по вольной борьбе Марка Шульца. Его родного брата Дейва, также завоевавшего олимпийское золото, сыграл Марк Руффало.

Режиссерский дебют: «Лулу и Бриггс»

Год: 2021.

Страна: США.

Режиссеры: Рид Кэролин, Ченнинг Татум.

В главных ролях: Ченнинг Татум, Итан Сапли, Кевин Нэш, К'Орианка Килчер, Джейн Адамс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Лулу и Бриггс», реж. Рид Кэролин, Ченнинг Татум, Metro-Goldwyn-Mayer

В 2021 году Ченнинг Татум и Рид Кэролин, написавший сценарии ко всем частям «Супер Майка», дебютировали в режиссуре. Фильм «Лулу и Бриггс» собрал неплохие отзывы и хорошо показал себя в прокате. На экране Ченнинг Татум вновь исполнил роль военного, но на сей раз его персонажу предстоит доставить собаку по кличке Лулу на похороны своего хозяина, который был одним из сослуживцев самого Джексона Бриггса.

Самый свежий релиз: «Покажи мне Луну»

Год: 2024.

Страна: США.

Режиссер: Грег Берланти.

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Ченнинг Татум, Вуди Харрельсон, Рэй Романо, Джим Рэш.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Покажи мне Луну», реж. Грег Берланти, Apple TV+

В 2024-м на экраны вышли сразу три картины с участием Ченнинга Татума: режиссерский дебют Зои Кравиц «Подай знак», супергеройский блокбастер «Дэдпул и Росомаха» и ретро-ромком «Покажи мне Луну». В последнем речь идет о высадке Нила Армстронга на Луну, а точнее — о конспирологической теории, согласно которой на самом деле все было заранее отснято в павильоне. Татуму досталась роль руководителя запуска «Аполлона-11».