Хронология «Человека-паука»: в каком порядке смотреть все фильмы и анимационные проекты

В 2002 году Сэм Рэйми положил начало развитию киновселенной Человека-паука. Режиссеру удалось не только убедительно представить на большом экране историю дружелюбного соседа, но и вывести кинокомиксы на новый уровень. Рассказываем, в каком порядке смотреть все фильмы и анимационные проекты вселенной.

История киновселенной «Человека-паука»

Первые попытки перенести на экраны путь Питера Паркера начался еще в 70-х. В 1977 году Эгберт Варндеринк Суокхэймер снял пилотный выпуск к телесериалу «Удивительный Человек-паук». Главную роль в нем сыграл Николас Хэммонд.

Затем, в 1979-м и 1981-м, выходили фильмы «Человек-паук: Снова в бою» и «Человек-паук: Вызов Дракону», но были скорее сдержанно приняты аудиторией. Низкий бюджет и невозможность в силу времени создать убедительные визуальные эффекты не давали зрителю до конца проникнуться сюжетом.

В 2002 году все изменилось. Сэм Рэйми выпустил первый фильм о Человеке-пауке, ставший отправной точкой легендарной трилогии. Главную роль в картинах сыграл Тоби Магуайр.

Фото Кадр из фильма «Человек-паук»

Дилогия Марка Уэбба 2012-2014 годов пыталась представить свое видение Питера Паркера. В картинах роль Человека-паука исполнил Эндрю Гарфилд.

Фото Кадр из фильма «Новый Человек-паук»

Действующим Питером Паркером в рамках киновсленной Marvel сейчас остается Том Холланд. Дебют новой версии супергероя прошел в картине «Первый мститель: Противостояние» 2016 года, а финальное, на данный момент, появление Холланда в образе дружелюбного соседа было в самой кассовой картине 2021 года «Человек-паук: Нет пути домой».

Фото Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Фильм Джона Уоттса был обречен на успех, ведь собрал под своим крылом все три версии Человека-паука.

В честь цифрового релиза картины Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд повторили знаменитый мем с тремя Пауками.

«Это было захватывающе на многих уровнях. Как с точки зрения фаната, так и с актерской точки зрения. Возможность работать с моим Человеком-пауком, Тоби и великолепным Томом», — рассказывал Эндрю Гарфилд.

Фото Sony.

Вселенная Человека-паука постоянно расширяется. В нее входят не только проекты, в которых появляется Питер Паркер, она раскрывает мир супергероя через других персонажей. Например, Венома, Морбиуса или Мадам Паутину. Правда, за исключением фильмов с Томом Харди, проекты вселенной Человека-паука от Sony пока скромно проявляют себя в прокате и не находят отклика у аудитории.

В каком порядке смотреть все проекты про Человека-паука

Существует три киноверсии Человека-паука: Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. Каждая новая версия «паука» была своего рода перезапуском известного сюжета: аутсайдер обретал суперспособности и не умел их контролировать до тех пор, пока трагедия не научила его, что с большой силой приходит большая ответственность.

«Пауки» не были связаны между собой, пока киновселенная Marvel не стала исследовать тему мультивселенной. Студия не стала делать вид, что предыдущих версий Человека-паука не существует, напротив, дала возможность объединить три версии Питера Паркера, показав, что каждый из них — один и тот же супергерой, живущий в своей вселенной.

Фильмы про Человека-паука версий Магуайра и Гарфилда можно смотреть в любом порядке (главное, помнить о внутренней хронологии проектов с каждым из персонажей), а вот с приходом Тома Холланда правила игры немного изменились. Его персонаж дебютировал не сольным фильмом Sony, а в рамках киновселенной Marvel. Человек-паук вошел в число Мстителей, и его хронология опирается на проекты MCU.

Хронология фильмов и анимационных проектов про Человека-паука

«Человек-паук» (2002) — Тоби Магуайр;

«Человек-паук 2» (2004) — Тоби Магуайр;

«Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007) — Тоби Магуайр;

«Новый Человек-Паук» (2012) — Эндрю Гарфилд;

«Новый Человек-Паук. Высокое напряжение» (2014) — Эндрю Гарфилд;

«Первый мститель: Противостояние» (2016) — Том Холланд;

«Человек-паук: Возвращение домой» (2017) — Том Холланд;

«Веном» (2018) — проект вселенной Человека-паука от Sony, в нем нет Питера Паркера — вселенная основана на связанных с Человеком-пауком персонажах, правами на которых владеет кинокомпания Sony Pictures;

«Человек-паук: Через вселенные» (2018) — анимационный проект, в котором представлены несколько версий супергероя из разных вселенных;

«Мстители: Война бесконечности» (2018) — Том Холланд;

«Мстители: Финал» (2019) — Том Холланд;

«Человек-паук: Вдали от дома» (2019) — Том Холланд;

«Веном 2» (2021) — проект вселенной Человека-паука от Sony;

«Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд, Том Холланд;

«Морбиус» (2022) — проект вселенной Человека-паука от Sony;

«Человек-паук: Паутина вселенных» (2023) — анимационный проект, в котором представлены несколько версий супергероя из разных вселенных;

«Мадам Паутина» (2024) — проект вселенной Человека-паука от Sony;

«Веном 3: Последний танец» (2024) — проект вселенной Человека-паука от Sony.

Будущее «Человека-паука»

В преддверии премьеры фильма «Человек-паук: Нет пути домой» действующий «паучок» Том Холланд говорил, что, возможно, ему пора двигаться дальше и Sony пора переключиться на Майлза Моралеса (второй персонаж, известным под псевдонимом Человек-паук во вселенной Ultimate Marvel).

«Если я буду играть Человека-паука после 30, значит, я сделал что-то не так», — рассуждал актер.

Позже в интервью Deadline Холланд отмечал, что обязан Человеку-пауку своей жизнью и карьерой, поэтому всегда будет готов «сделать больше».

В 2021 году была анонсирована новая трилогия Человека-паука, в которой Том Холланд вернется к роли Питера Паркера.

Ранее ходили слухи о том, что Сэм Рэйми планирует снять четвертый фильм о Человеке-пауке с Тоби Магуайром, но недавно режиссер их опроверг.