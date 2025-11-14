Пчелы против пришельцев: какой получилась «Бугония» Йоргоса Лантимоса
В ноябре вышел новый, уже третий за последние два года фильм Йоргоса Лантимоса. «Бугония» — переделка южнокорейской черной комедии «Спасти зеленую планету». Разбираемся, каким получился первый в фильмографии греческого режиссера ремейк, после выхода которого постановщик заявил, что берет перерыв.
Сюжет фильма «Бугония»
Тедди — простой сортировщик посылок в большой корпорации, занимающейся биологическими исследованиями. Также он пчеловод-любитель и сторонник теорий заговора. Опираясь на последние, он считает, что инопланетяне тайно проводят эксперименты над людьми. А помогают им в этом грязном и нехорошем деле тайно внедренные в человеческое общество пришельцы.
Мишель Фуллер — глава корпорации, в которой работает Тедди. Она всемогущая, уверенная в себе и несгибаемая бизнес-леди. В итоге вера в конспирологические теории толкает неудачника со сложной судьбой и не вполне здоровой психикой на осуществление рискованной затеи — похищении главы корпорации, в низшем звене которой он работает.
Но не стоит думать, что за действиями Тедди стоят исключительно личные обиды или желание борьбы с вездесущим капитализмом. Пчеловод считает, что Фуллер является одним из тех самых пришельцев из созвездия Андромеды. Через нее он планирует связаться с неким императором внеземной цивилизации и потребовать аудиенции с монархом.
Тедди, заручившись поддержкой своего кузена с особенностями интеллектуального развития, не готов останавливаться ни перед чем. Он заточает Мишель в собственном подвале и бреет ей голову, ведь именно волосы — это ретрансляторы пришельцев. После герой начинает проводить эксперименты вперемешку с пытками, желая выбить из бизнес-леди признание в собственной внеземной природе.
Каким получился фильм «Бугония»
После невероятного успеха «Бедных несчастных» Йоргос Лантимос успел выпустить уже два фильма. Во многом сложившаяся ситуация связана с долгим путем истории Беллы Бакстер до экранов. Но даже при всех сложностях подобный расклад нетипичен для автора вроде Лантимоса. Все-таки обосновавшийся в Голливуде греческий постановщик далек от звания обычного ремесленника, который клепает по фильму в год.
Именно «Бедные несчастные» стали самой яркой точкой в карьере грека. Триумфатор наградного сезона принес Лантимосу множество новых, доселе незнакомых с его работами зрителей. Только вот многие из этих новичков останавливали свое знакомство сразу после просмотра главного хита и вышедшей перед ним «Фаворитки».
«Бугония» и предшествующие ей «Виды доброты» показали скромные сборы. Несмотря на то что лента 2025 года является ремейком, в ней легко узнается подход Йоргоса. А концовка претендует на попадание в топ самых ярких мизантропических киновысказываний за последние годы.
Удивительно, как материал южнокорейского режиссера Чан Чжун Хвана синергирует с режиссерским языком грека. Настолько же удивительно, насколько своевременными кажутся темы, в нем поднимающиеся. Впрочем, глубина их остается отдельным вопросом.
Столь же хорошо работают друг с другом все технические моменты фильма. Музыку в очередной, уже третий раз для фильмов Лантимоса, написал Джерскин Фендрикс, а место оператора занял работающий с режиссером со времен «Фаворитки» Робби Райан. Кажется, грек собрал своего рода команду мечты, в которую входят и исполнители двух главных ролей «Бугонии» — Эмма Стоун и Джесси Племонс.
Кажется, что Лантимос смакует вверенный ему материал, иногда издевательски хихикает, но не хочет сказать чего-то по-настоящему важного. Но даже с такими раскладами «Бугония» — кино поразительное. Как бы это ни звучало в контексте показанных на экране событий, но снят фильм просто чудесно. От этого может возникать ощущение, что форма в данном конкретном случае преобладает над содержанием. Но все зависит от сравнений, ожиданий и, как ни странно, вкусовых предпочтений зрителя.
Актеры фильма «Бугония»
«Бугония» — кино достаточно камерное, чье действие почти полностью разворачивается в неприятных закрытых помещениях и состоит из напряженных диалогов, прерывающихся лишь на еще более напряженные сцены пыток. Все это разыгрывается небольшим набором артистов с большим набором возможностей.
Фактически весь фильм состоит из взаимодействия героев Эммы Стоун и Джесси Племонса. Первая уже в пятый раз работает с Йоргосом Лагтимосом и даже занимает место соавтора его работ. Интересно, что обоим артистам работа с постановщиком принесла признание и награды. Племонс был удостоен актерской награды на Каннском фестивале за «Виды доброты», а «Бедные-несчастные» подарили Стоун вторую статуэтку «Оскар» в ее карьере.
Работа в «Бугонии» же может принести обоим номинации на предстоящей премии «Оскар» и даже некоторые шансы на победу. И все это будет абсолютно точно заслуженно. Ведь во время взаимодействия Тедди и Мишель порой сложно определиться, кто из героев более яркий и при этом отталкивающий.
Стоит ли смотреть фильм «Бугония»
«Бугония», хоть и является ремейком, легко воспринимается как фильм Лантимоса. На экране регулярно появляются пчелы, а сама лента названа в честь средиземноморского ритуала, согласно которому эти насекомые появляются из разлагающейся туши коровы. Но не стоит думать, что неприятный запах исходит от проекта. Фильм точно не похож на гниющее тело, а является хоть местами и неприятным, но живым произведением.
«Бугония» — пример фильма пусть и не выдающегося, но захватывающего, который хочется обсуждать после просмотра. Это хороший образец мультижанровости, так что стоит быть готовым, что в некоторые моменты захочется зажмуриться и посмеяться одновременно.