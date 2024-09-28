С днем рождения, Бебе: 8 ярких ролей Брижит Бардо

Брижит Анн-Мари Бардо или Бебе, как ее называли современники, родилась ровно 90 лет назад — 28 сентября 1934 года. Сейчас икона французского кино занимается собственным фондом защиты животных и наслаждается тихим бытом с мужем в Сан-Тропе.

В честь дня рождения секс-символа французского кино Брижит Бардо собрали ее лучшие роли.

Певица в фильме «Доктор на море» (1955)

Комедия Ральфа Томаса «Доктор на море» вышла на экраны в 1955 году. Короткий эпизод с участием актрисы вошел в историю звукового кино как первая обнаженная сцена.

Фото Кадр из сериала «Доктор на море»

Героиня Брижит — легкомысленная красотка и певица Элен. Героиня принимает душ, будучи абсолютно голой. После премьеры фильма Бардо назвали «глотком свежего воздуха» в кинематографе.

Газетчица в фильме «И бог создал женщину» (1956)

Премьера фильма «И бог создал женщину» с участием Брижит Бардо состоялась в 1956 году. Режиссер картины — супруг Бардо Роже Вадим. После эпизода актрисы в «Докторе» постановщику захотелось раскрыть ее сексуальность и посвятить ей весь фильм.

Фото Кадр из фильма «И бог создал женщину»

У него получилось: роль дерзкой, чувственной и обворожительной Жюльетт принесла Брижит всемирную славу. Более того — некоторые считают, что выход фильма стал одним из шагов на пути к сексуальной революции 1960-х.

Модель в фильме «Невеста слишком хороша» (1956)

Романтическая комедия Пьера Гаспара-Юи «Невеста слишком хороша» о работе модной индустрии вышла на экраны в 1956 году.

Фото Кадр из фильма «Невеста слишком хороша»

Брижит здесь играет обворожительную и успешную модель Шушу, по уши влюбленную в редактора одного из журналов. Героине предстоит бороться за сердце мужчины с соперницей.

Дочь премьер-министра в фильме «Парижанка» (1957)

Кинокамедия Мишеля Буарона «Парижанка», где Брижит снова предстала в амплуа обольстительницы, вышла годом позднее — в 1957.

Фото Кадр из фильма «Парижанка»

На этот раз в роли дочери премьер-министра она пытается очаровать ветреного чиновника, но терпит неудачи одну за другой. Героиня обманом оказывается в кровати возлюбленного, но счастливому союзу с местным Дон-Жуаном слишком многое мешает.

Грабительница в фильме «В случае несчастья» (1958)

Драму Клода Отан-Лара"В случае несчастья" впервые показали на 19-ом Венецианском кинофестивале в 1958 году.

Фото Кадр из фильма «В случае несчастья»

Здесь Брижит играет легкомысленную молодую Иветту. В 22 года героиня грабит ювелирную лавку при помощи игрушечного пистолета, после чего вынуждена искать адвоката. Выбор падает на немолодого Андре в исполнении Жана Габена. Но, чтобы расплатиться с ним, Иветта решает предложить мужчине себя — весьма провокационный сюжет для кинематографа того времени.

Революционерка в фильме «Бабетта идет на войну» (1959)

Военный фарс Кристиана Жака «Бабетта идет на войну» о девушке, волей случая оказавшейся участницей движения Сопротивления (освободительное движение против фашистских оккупантов, — Прим.ред.), вышел на экраны в 1959 году.

Фото Кадр из фильма «Бабетта идет на войну»

Роль для Брижит не стали усложнять драмой, позволив актрисе просто проявить свой шарм и оставаться на экране собой. После премьеры фильм получил двойственные отзывы: мировая пресса критиковала слишком легкомысленный взгляд на войну. Но это не помешало людям по всему миру восхищаться фильмом.

Интересный факт: с выходом ленты стала популярна прическа «бабетта», названная в честь героини Бардо.

Преступница в фильме «Истина» (1960)

Судебная драма «Истина» Анри-Жоржа Клузо увидела свет в 1960 году и даже была номинирована на «Оскар».

Фото Кадр из фильма «Истина»

После главной роли в этом фильме Брижит доказала зрителям, что способна играть не только сексуальных красоток, но и сложных героинь с трагичной судьбой. Сценарий чередует сцены в зале суда, где Бардо играет студентку, обвиняемую в убийстве, с событиями, предшествующими преступлению.

Жена писателя в фильме «Презрение» (1963)

Драматический фильм Жан-Люка Годара «Презрение» вышел в 1963 году. Режиссеру крайне повезло: ему предоставили огромный бюджет в миллион долларов, секс-символ в лице Бардо и сложный материал — психологический роман Альберто Моравии.

Фото Кадр из фильма «Презрение»

В фильме рассказывают о писателе, который ради славы позволяет другому мужчине ухаживать за его женой.

По рассказам съемочной группы, Годар был вынужден ходить на руках перед Брижит, чтобы уговорить актрису оголиться на камеру.