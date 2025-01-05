Сегодня, 5 января, свой юбилей отмечает Брэдли Купер. На большом экране актер дебютировал в самом начале 2000-х. С тех пор он также успел попробовать себя в роли режиссера, сценариста и продюсера, а также заработать 12 номинаций на «Оскар». Кроме того, в копилке звезды есть специальная награда Венецианского кинофестиваля, Премия Гильдии актеров и несколько кинонаград MTV. В честь 50-летия Брэдли Купера вспоминаем главные фильмы с его участием.

Области тьмы

Год: 2011.

Страна: США.

Режиссер: Нил Бергер.

В главных ролях: Брэдли Купер, Роберт Де Ниро, Эбби Корниш, Эндрю Ховард, Анна Фрил.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Области тьмы» / реж. Нил Бергер / Relativity Media

Лента «Области тьмы» повествует о нью-йоркском писателе Эдди Морра. Бывший шурин предлагает ему экспериментальные таблетки, которые якобы резко повышают работу мозга. Устав от черной полосы в жизни, Эдди соглашается — и вот уже через несколько дней он заканчивает свой роман, а затем начинает головокружительную карьеру в финансовом секторе. Но, разумеется, у чудодейственного препарата есть серьезные побочные эффекты.

Стоит отметить, что в 2012-м картина «Области тьмы» получила номинацию на премию «Сатурн» в категории «Лучший научно-фантастический фильм», однако уступила блокбастеру «Восстание планеты обезьян».

Мальчишник в Вегасе

Год: 2009.

Страна: США.

Режиссер: Тодд Филлипс.

В главных ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис, Джастин Барта, Хизер Грэм.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе» / реж. Тодд Филлипс / Warner Bros. Pictures

Прорывом в карьере Брэдли Купера стала главная роль в ленте «Мальчишник в Вегасе». Первая часть франшизы была отмечена «Золотым глобусом» в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», а также двумя премиями канала MTV. А вот вторая и третья главы заработали номинации на «Золотую малину» в категории «Худший сиквел, ремейк или плагиат».

Напомним, что в комедийной трилогии сегодняшний юбиляр исполнил роль школьного учителя Фила, который вместе с дантистом Стю (Хелмс) отправляется в Лас-Вегас на мальчишник своего друга Дага (Барта). Компанию им составляет эксцентричный брат невесты Алан (Галифианакис)

Стражи Галактики

Год: 2014.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Джеймс Ганн.

В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин Дизель.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Стражи Галактики» / реж. Джеймс Ганн / Marvel Studios

Не обошлось в фильмографии Брэдли Купера и без крупного проекта по киновселенной Marvel: в 2014 году актер присоединился к касту «Стражей Галактики» в качестве голоса генетически модифицированного енота по прозвищу Ракета. Вместе с Вином Дизелем, который озвучил древоподобного гуманоида Грута, он даже получил номинацию на премию канала MTV в категории «Лучший экранный дуэт».

Впоследствии Купер вернулся к яркому образу и в других частях трилогии «Стражи Галактики», а также в картинах «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Тор: Любовь и гром». Кроме того, голос актера можно услышать в сериале «Я есть Грут».

Слова

Год: 2012.

Страна: США.

Режиссеры: Брайан Клагман, Ли Стернтал.

В главных ролях: Брэдли Купер, Джереми Айронс, Зои Салдана, Деннис Куэйд, Оливия Уайлд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Слова» / реж. Брайан Клагман, Ли Стернтал / CBS Films

В картине «Слова» Брэдли Купер вновь сыграл писателя-неудачника. Однажды его персонаж Рори Джэнсен находит в старом портфеле рукопись: главными героями романа выступают американский солдат и французская официантка, а действие разворачивается в послевоенном Париже. Рори решает издать книгу под своим именем, но вскоре его находит настоящий автор произведения.

Критикам фильм не понравился (на сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составляет всего 24%), но зрителям мелодрама, состоящая из трех сюжетных линий, пришлась по вкусу.

Звезда родилась

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Брэдли Купер.

В главных ролях: Леди Гага, Брэдли Купер, Сэм Эллиотт, Дэйв Шаппелл, Эндрю Дайс Клэй.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Звезда родилась» / реж. Брэдли Купер / Warner Bros

В качестве режиссера и сценариста Брэдли Купер дебютировал в 2018-м, когда выпустил музыкальную драму «Звезда родилась». Премьера ленты состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, где она получила Специальную награду Кристофера Д. Смитерса. Чуть позже в копилку картины добавились «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня» и BAFTA за «Лучший саундтрек».

На экране Купер перевоплотился в некогда популярного исполнителя Джексона Мейна. Однажды в баре он видит выступление простой официантки Элли и понимает, что перед ним — будущая звезда. Между героями вспыхивает роман, а карьера Элли действительно стремительно набирает обороты. Только вот со своей угасающей славой Джексон может смириться.

Место под соснами

Год: 2012.

Страна: США.

Режиссер: Дерек Сиенфрэнс.

В главных ролях: Райан Гослинг, Брэдли Купер, Дэйн ДеХаан, Ева Мендес, Эмори Коэн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Место под соснами» / реж. Дерек Сиенфрэнс / Focus Features

Еще одной картиной с несколькими сюжетными линиями, в которой засветился Брэдли Купер, стала криминальная драма «Место под соснами». Актеру достался образ полицейского Эвери Кросса. В одной из историй (центрального персонажа в ней играет Райан Гослинг) Кросс появляется лишь в небольшом эпизоде, зато другая линия полностью посвящена его пути к должности помощника прокурора. Разумеется, не самым честным путем.

В 2014 году «Место под соснами» претендовало на кинопремию «Сатурн» в категории «Лучший триллер», однако победа досталась зомби-хоррору «Война миров Z».

Мой парень — псих

Год: 2012.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид О. Расселл.

В главных ролях: Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Джеки Уивер, Крис Такер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Мой парень — псих» / реж. Дэвид О. Расселл / The Weinstein Company

Свою дебютную актерскую номинацию на «Оскар» Брэдли Купер заработал благодаря драмеди «Мой парень — псих». Заветная статуэтка тогда ушла Дэниелу Дэй-Льюису за байопик «Линкольн», а вот Дженнифер Лоуренс все-таки одержала победу в категории «Лучшая женская роль». Напомним, что она сыграла эксцентричную девушку Тиффани, которая возвращает главного героя к жизни после его лечения в психиатрической больнице.

Кстати, на главную роль в картине рассматривался Марк Уолберг, но в итоге ее заполучил сегодняшний герой. В итоге Купер был отмечен кинопремией канала MTV, обойдя в категории «Лучшая мужская роль» все того же Дэй-Льюиса, а также Ченнинга Татума, Джейми Фокса и Бена Аффлека.

Аллея кошмаров

Год: 2021.

Страна: США, Мексика, Канада.

Режиссер: Гильермо дель Торо.

В главных ролях: Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Аллея кошмаров» / реж. Гильермо дель Торо / TSG Entertainment

Несколько лет назад Брэдли Куперу довелось поработать с оскароносным мексиканцем Гильермо дель Торо: актер снялся в его нуарном триллере «Аллея кошмаров». Актер выступили еще и в роли продюсера ленты, так что на «Оскаре» он боролся за победу в категории «Лучший фильм». Также в копилке картины — три премии «Сатурн» («Лучший триллер», «Лучший сценарий» и «Лучшая работа художника-постановщика»).

Экранизация одноименного романа Уильяма Линдсэй Грешама повествует о работнике передвижной ярмарки, который крадет у одного из артистов дневник с секретами всех фокусов и уезжает со своей возлюбленной в Нью-Йорк, где добивается известности. Но кое-кто собирается разоблачить мошенника.

Снайпер

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Клинт Иствуд.

В главных ролях: Брэдли Купер, Сиенна Миллер, Кайл Галлнер, Коул Конис, Бен Рид.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Снайпер» / реж. Клинт Иствуд / Warner Bros.

Еще одним именитым оскароносным режиссером, сотрудничеством с которым может похвастаться Брэдли Купер, стал Клинт Иствуд. Актеру достался образ Криса Кайла, чьи мемуары легли в основу фильма. В ходе войны в Ираке военнослужащий из отряда «морских котиков» стал наиболее результативным снайпером в истории Вооруженных сил США.

В итоге «Снайпер» принес Куперу двойную номинацию на «Оскар»: одну — актерскую (здесь его обошел Эдди Редмэйн с байопиком «Вселенная Стивена Хоккинга»), а вторую — продюсерскую в категории «Лучший фильм» (победа досталась «Бердмэну»).