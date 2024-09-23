Биография Брэда Питта: от пения в церковном хоре до секс-символа Голливуда
Брэд Питт (Уильям Брэдли Питт)
Дата рождения: 18 декабря 1963 года.
Место рождения: Шауни (штат Оклахома, США).
Гражданство: США.
Профессия: актер, кинопродюсер.
Начало карьеры: 1987 год.
Семейное положение: в разводе.
Детство и юность Брэда Питта
Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в Шауни (штат Оклахома, США). Его отец Уильям Питт был менеджером в компании по грузоперевозкам, а мать Джейн Этта Хиллхаус работала школьной учительницей. У актера есть младшие брат и сестра: Дуг и Джулия. После рождения старшего сына семья переехала в Спрингфилд.
Его родители были религиозными, поэтому семья каждое воскресенье посещала баптистскую церковь, где дети пели в хоре.
В детстве Питт занимался спортом и ходил в музыкальный кружок. После окончания школы поступил в университет Колумбии, где изучал рекламу и журналистику. Но по своей специальности не работал. Брэд мечтал покорить Голливуд, поэтому переехал в Лос-Анджелес, где первое время работал грузчиком, водителем и аниматором.
Актерская карьера Брэда Питта
Брэд Питт много подрабатывал, чтобы оплачивать себе курсы актерского мастерства. Параллельно он ходил на всевозможные кастинги. Сперва его утверждали на незначительные роли: официантов и тусовщиков. В 1987 году ему досталась эпизодическая роль в популярном сериале «Даллас». Он предстал в образе бойфренда дочери главного героя. В 1989-м молодой актер появился в рекламе чипсов Pringles. Ролик транслировали по телевидению.
Главную роль ему пришлось ждать недолго. В 1988-м он снялся в драме «Темная сторона солнца». Питт сыграл молодого человека, который большую часть жизни проводит дома из-за смертельной аллергии на солнце. Затем последовали такие работы, как «Вырезая класс» (1988), «Умереть молодой» (1990), «Тельма и Луиза» (1991), «Джонни-замша» (1991).
В 1992-м вышел полнометражный мультфильм «Параллельный мир». Брэду досталась роль детектива Фрэнка Харриса. Также в картине сыграли Ким Бейсингер и Гэбриэл Бирн.
Мировой успех актеру принесла экранизация романа Энн Райс «Интервью с вампиром» (1994). Затем последовали такие громкие премьеры, как «Семь» (1995), «Легенды осени» (1994), «Семь лет в Тибете» (1997), «Знакомьтесь, Джо Блэк» (1998), «Быть Джоном Малковичем» (1999).
В 1995 году издание Empire включило Брэда Питта в топ-25 самых сексуальных звезд за всю историю кино. В последующие годы журнал People называл актера «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих» два раза.
Самые известные работы — «Бойцовский клуб» (1999), «Большой куш» (2000) и «Одиннадцать друзей Оушена» (2001). Именно эти картины сделали из него настоящую звезду Голливуда.
В 2000-м Питт стал приглашенной звездой в культовом сериале «Друзья» (8 сезон, 9 серия). Актер сыграл бывшего одноклассника Моники и Рэйчел.
Восторженные отклики критиков получила его работа в фантастической драме «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008). Питт сыграл мужчину, который родился в возрасте 80 лет и с каждым годом начинает молодеть. За эту роль актер был номинирован на премию «Оскар». Также он боролся за победу в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в биографической спортивной драме «Человек, который изменил все» (2011). Картина основана на документальной работе «Moneyball. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу в мире». В ней рассказывается о попытках генерального менеджера бейсбольного клуба собрать конкурентоспособную команду с ограниченным бюджетом.
На счету Брэда Питта большое количество кассовых картин. Среди них «Троя» (2004), «Мистер и миссис Смит» (2005), «12 лет рабства» (2013), «Дэдпул 2» (2018), «К звездам» (2019), «Вавилон» (2022).
В 2019-м на экраны вышел комедийно-драматический фильм «Однажды в Голливуде». Действие происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе, некогда кинозвезда и его дублер пытаются найти место в быстро меняющемся мире киноиндустрии. Роль дублера принесла Питту статуэтку «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
В 2024 году состоялась премьера комедийного боевика «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни в главных ролях.
Личная жизнь Брэда Питта
Брэд Питт встречался с главными красавицами Голливуда. В число его пассий входили Джульетт Льюис и Гвинет Пэлтроу.
В 2000-м на съемочной площадке сериала «Друзья» он познакомился с Дженнифер Энистон. В этом же году влюбленные сыграли свадьбу. Они купили совместный особняк в Беверли Хиллз, мечтали завести детей, но спустя 5 лет отношений актеры подали на развод. Причиной распада пары стал роман Питта с партнершей по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли.
Брэд с новой возлюбленной не стали тянуть с детьми. В 2006 году на свет появился их первый ребенок — дочь Шайло Нувель. Через два года Джоли родила двойняшек девочку Вивьен Маршелин и мальчика Нокса Леона. Также пара усыновила троих приемных детей — мальчиков Джоли Мэддокса Шивана и Пакса Тьена и девочку Захару Марли.
Летом 2014 года Джоли и Питт вступили в брак, однако спустя два года актриса подала на развод. Причиной стали «непримиримые разногласия», но неофициальным поводом стали разные подходы к воспитанию детей, алкоголизм и измены Брэда. Бракоразводный процесс занял год. Последующие несколько лет актеры в суде вели разбирательства из-за опеки над их детьми.
В 2020 году актер несколько месяцев состоял в отношениях с немецкой моделью Николь Потуральски. Затем с 2021 по 2022 год он встречался со шведской певицей Люкке Ли.
С 2022 года у него роман с дизайнером украшений и фитнес-тренером Инес де Рамон. Осенью 2024 года пара появилась вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. По слухам влюбленные собираются съехаться и обзавестись детьми.
Сколько зарабатывает Брэд Питт
По данным издания Forbes, доход Брэда Питта в 2023 году составил более 100 миллионов долларов. Это позволило ему войти в топ-10 самых богатых знаменитостей планеты. Голливудский актер в рейтинге разместился на шестой строчке.
Большая часть заработка приходится на продажу продюсерской компании «План Б» — 113 миллионов долларов. Заработок Питта за съемки в фильмах «Быстрее пули», «Вавилон» и «Затерянный город» составил 30 миллионов долларов.
Награды Брэда Питта
За время своей карьеры Брэд Питт был удостоен множества престижных кинонаград.
«Оскар»
Лучший фильм — «12 лет рабства» (2014)
Лучшая мужская роль второго плана — «Однажды в Голливуде» (2020)
«Золотой глобус»
Лучшая мужская роль второго плана — «12 обезьян» (1996)
Лучшая мужская роль второго плана — «Однажды в Голливуде» (2020)
BAFTA
Лучший фильм — «12 лет рабства» (2014)
«Эмми»
Лучший телефильм — «Обычное сердце» (2014)
«Выбор критиков»
Лучший актерский состав — «Бесславные ублюдки» (2010)
Лучшая мужская роль второго плана — «Однажды в Голливуде» (2020)
«Независимый дух»
Лучший фильм — «12 лет рабства» (2014)
«Сатурн»
Лучшая мужская роль второго плана — «12 обезьян» (1996)
Национальный совет кинокритиков США
Лучший актерский состав — «Ярость» (2014)
Лучший актерский состав — «Игра на понижение» (2015)
Лучшая мужская роль второго плана — «Однажды в Голливуде» (2019)
Венецианский кинофестиваль
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» (2007)
Премия Гильдии киноактеров США
Лучший актерский состав — «Бесславные ублюдки» (2010)
Лучшая мужская роль второго плана — «Однажды в Голливуде» (2019)
10 лучших фильмов и сериалов с участием Брэда Питта по версии IMDb
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«Бойцовский клуб» (1999)
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«Семь» (1995)
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«Бесславные ублюдки» (2009)
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«Большой куш» (2000)
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«12 лет рабства» (2013)
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«12 обезьян» (1995)
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«Настоящая любовь» (1993)
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«Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008)
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«Игра на понижение» (2015)
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«Быть Джоном Малковичем» (1999)