Две свадьбы и одни похороны: обзор фильма Тима Бертона «Битлджус Битлджус»

81-й Венецианский кинофестиваль открыла картина великого и ужасного Тима Бертона «Битлджус Битлджус». Рассказываем, стоит ли смотреть сиквел о возвращении демона-биоэкзорциста.

Сюжет фильма «Битлджус Битлджус»

С момента событий «Битлджуса» прошло 36 лет. Медиум Лидия Дитц (Вайнона Райдер) стала ведущей ток-шоу «Дом призраков», которое продюсирует ее бойфренд Рори (Джастин Теру). У героини есть дочь-подросток Астрид (Дженна Ортега), считающая мать шарлатанкой.

После того как Делия (Кэтрин О'Хара) сообщает Лидии о смерти ее отца Чарльза (Джеффри Джонс), семья Дитц возвращается в Уинтер-Ривер, чтобы провести похороны. На них Рори делает Лидии предложение. Героиня соглашается.

Фото Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

Расстроенная решением матери Астрид драматично сбегает на велосипеде, бесцельно едет по окрестностям города и внезапно знакомится с Джереми (Артур Конти). У них завязываются отношения, но позже Астрид выясняет, что парень — призрак, цель которого в том, чтобы покинуть мир мертвых ценой ее жизни.

Лидия стремится спасти дочь и просит Битлджуса (Майкл Китон) о помощи. Демон-биоэкзорцист соглашается с условием, что Лидия выйдет за него замуж и поможет разобраться с бывшей женой Делорес (Моника Беллуччи), которая хочет отомстить Битлджусу за все нанесенные обиды.

Фото Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

Каким получился «Битлджус Битлджус»

В начале фильма героиня Вайноны Райдер в своем ток-шоу задается вопросом, могут ли живые и мертвые сосуществовать. В мире Тима Бертона возможно все, но вряд ли подобное соседство назовешь мирным. Ведь умершие готовы на многое, чтобы выкарабкаться из своего небытия. Нет ничего ценнее человеческой жизни и страшнее фруктового салата — в современном мире костюмы на Хэллоуин уже не нужны.

Фото Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

«Битлджус Битлджус» ощущается необязательным сиквелом в духе Disney, которые готовы выжать из любого своего проекта все до последнего приквела. В этом есть доля иронии, ведь после работы над фильмом «Дамбо» Тим Бертон расстался со студией не на лучшей ноте. Режиссер называл ремейк «в определенном смысле автобиографическим», сравнивая себя со слоненком, которому удалось сбежать из ужасного большого цирка.

В сиквеле «Битлджуса» постановщик тоже не упустил возможности упомянуть студию в не самом лестном ключе: при выборе костюмов на Хэллоуин у персонажей фильма популярные образы героев Disney не в чести.

Фото Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

Картина может предложить зрителям блестящий актерский состав, правда, появление некоторых героев в фильме сложно назвать обязательным. Скажем, Уиллем Дефо в сиквеле играет эксцентричного детектива-призрака, который при жизни был актером и снимался в боевиках категории B. Персонаж совершенно не влияет на сюжет, разве что развлекает зрителя (но делает это, безусловно, потрясающе). Моника Беллуччи воплощает привычный образ роковой женщины, собирающей себя по кусочкам после неудач прошлого — на этот раз в буквальном смысле. А Дженна Ортега в сиквеле «Битлджуса» хоть и является движущей силой сюжета, но все равно остается в образе Уэнсдэй (ранее актриса сыграла дочь из семейки Аддамс в сериале Тима Бертона для Netflix).

Режиссер уходит почти на территорию Уэса Андерсона, который собирает в своих фильмах самых узнаваемых звезд. Зачастую только для того, чтобы некоторые из них произнесли в кадре пару реплик.

Фото Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

«Битлджус Битлджус» старается вписаться в дух времени, но у фильма не получается. Он сокрушительно в этом неловок. Попытки сиквела обыгрывать социальные проблемы, современные тренды или поп-культурные явления проваливаются одна за другой. «Битлджус» 1988 года был продуктом своего времени, а его продолжение попало в мир и, в частности, киноиндустрию с уже совершенно другими правилами игры. Сейчас многие моменты выглядят неуместно.

Фото Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

Стоит ли смотреть «Битлджус Битлджус»

Сиквел Тима Бертона о демоне-биоэкзорцисте отлично создаст настроение на Хэллоуин, но не стоит ждать от фильма слишком многого. Он существует как ностальгическое явление для аудитории первого фильма, учит думать о живых, а не о мертвых и никогда не верить в безобидность змей.