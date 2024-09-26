«Я — Бэтмен!»: все актеры, игравшие Брюса Уэйна с 1943 по 2024 годы
Сегодня, 26 сентября Бэтмен станет первым супергероем, чье имя будет увековечено на голливудской «Аллее славы». Звезду стража Готэма разместят рядом со звездами Адама Уэста, сыгравшего Брюса Уэйна в телевизионном сериале 1960-х годов, и Бобом Кейном, который создал этого персонажа вместе с Биллом Фингером.
За более чем 80 лет на экране образ крестоносца в плаще воплотили многие известные актеры. Рассказываем обо всех, кто сыграл и озвучил одного из самых узнаваемых персонажей всех времен.
Льюис Уилсон
В 1943 году вышла первая киноадаптация «Бэтмена», в которую вошло 15 эпизодов. Первым актером, воплотившим образ стража Готэма на экране, был Льюис Уилсон. Роль супергероя стала для актера дебютной.
По сюжету многосерийного проекта тайные правительственные агенты Бэтмен и Робин узнают, что в Готэме орудует японская преступная банда, и пытаются восстановить порядок в этом неспокойном городе.
Роберт Лоури
Следующим исполнителем роли крестоносца в плаще стал Роберт Лоури, появившийся в сериале «Бэтмен и Робин» 1949 года. На этот раз супергерои противостояли Магу (в сериале его сыграл Леонард Пенн), который владел секретной лабораторией в пещере в окрестностях Готэма и загадочным электрическим устройством.
Также, как и в «Бэтмена» 1943 года, в проект вошло 15 эпизодов, первый из которых получил название «Бэтмен берет верх», а последний — «Бэтмен побеждает».
Адам Уэст
Затем образ Бэтмена воплотил Адам Уэст. Актер сыграл стража Готэма в сериале, который вышел в 1966 году. В проект вошло 120 серий. Сериал оказал огромное влияние на комиксы о Бэтмене в течение последующих десятилетий и поп-культуру в целом.
В своих мемуарах «Возвращение в Бэтпещеру» 1994 года Адам Уэст написал о своей нелюбви к жанровой составляющей проекта. Актер считал ее несколько комедийной в духе шаржа или памфлета. Тем не менее, в 2002 году вышел комедийный боевик «И снова Бэтмен!», в котором Адам Уэст вернулся к своему экранно-супергеройскому прошлому.
Олан Соул
Популярность сериала с Адамом Уэстом привела к первой анимационной адаптации Бэтмена — мультсериалам «Бэтмен и Робин», «Час Бэтмена и Супермена» и «Бэтмен и Робин Чудо-мальчик», выходившим в период с 1968 по 1977 годы.
С 1973 по 1986 год Бэтмен стал одним из главных персонажей анимационного проекта «Супердрузья». Крестоносца в плаще озвучили Олан Соул и Адам Уэст.
Майкл Китон
Новым экранным воплощением Брюса Уэйна стал Майкл Китон. Актер сыграл супергероя в картине Тима Бертона «Бэтмен», которая стала самой кассовой в 1989 году.
В преддверии премьеры фильма «Битлджус Битлджус» в интервью Variety Майкл Китон рассказал об огромном влиянии Тима Бертона на индустрию кинокомиксов.
«Многие люди зарабатывают большие деньги на своих фильмах о супергероях благодаря его (Тима Бертона, — Прим. Ред.) выбору и видению того, какими могут быть эти проекты. Тим Бертон изменил все», — рассказывал актер.
Китон также исполнил главную роль в сиквеле «Бэтмен возвращается» 1992 года, получившем две номинации на «Оскар» (за лучший грим и лучшие визуальные эффекты) и картине «Флэш» 2023 года, в которой появилось сразу несколько версий Брюса Уэйна, включая Бена Аффлека и Джорджа Клуни.
Кевин Конрой
Актер озвучил Бэтмена в одноименном анимационном сериале 1992 года. Проект стал первым мультсериалом компании Warner Bros. Animation, который вошел в анимационную вселенную DC.
На следующий год после «Бэтмена» прошла премьера спин-оффа «Бэтмен: Маска Фантазма» и несколько других мультсериалов с перекликающимся сюжетом, среди которых были «Новые приключения Бэтмена», «Бэтмен будущего» и «Лига справедливости».
Вэл Килмер
Вэл Килмер сыграл стража Готэма в картине Джоэля Шумахера «Бэтмен навсегда» в 1995 года. Среди продюсеров фильма был Тим Бертон.
Картина получила смешанные отзывы критиков, что не помешало ей обрести коммерческий успех (фильм собрал в прокате более $ 336 млн при бюджете в $ 100 млн) и быть трижды номинированной на «Оскар»: за лучшую операторскую работу, лучший звук и лучший монтаж звука.
Сам же создатель Бэтмена Боб Кейн, выступавший в фильме Шумахера творческим консультантом, назвал Вэла Килмера лучшим воплощением стража Готэма на экране.
Джордж Клуни
Четвертая и последняя часть начальной серии фильмов о Бэтмене от Warner Bros. снималась уже без участия Тима Бертона. В картине «Бэтмен и Робин» главную роль сыграл Джордж Клуни. По сюжету проекта супергерои пытались помешать Мистеру Фризу (Арнольд Шварценеггер) и Ядовитому Плющу (Ума Турман) захватить мир.
Зрители раскритиковали «Бэтмена и Робина» за «игрушечный» вид. Картина Джоэла Шумахера получила 11 номинаций «Золотая малина», в том числе за худший фильм года.
Через два года после неудачи с «Бэтменом и Робином» планировался запуск сериала «Брюс Уэйн» о молодых годах жизни Бэтмена, но позже Warner Bros. его отменила: проект не вписывался в планы студии по развитию персонажа, в частности, создание фильма «Бэтмен: Начало».
Рино Романо
В 2004 голосом Бэтмена в одноименном анимационном проекте стал Рино Романо. В мультсериал вошло пять сезонов, в которых Брюс Уэйн и его команда сражались с Джокером, Пингвином, Загадочником и другими суперзлодеями.
Кристиан Бэйл
В 2005 году в картине «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана образ Брюса Уэйна воплотил Кристиан Бэйл. В роли Бэтмена актер появился в сиквелах «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
«Бэтмен: Начало» собрал в мировом прокате более 375,3 миллиона долларов и был номинирован на «Оскар» за лучшую операторскую работу, а «Темный рыцарь» 2008 года стал первым фильмом о супергероях, собравшим в кинотеатрах более $ 1 млрд.
Дитрих Бадер
В мультсериале 2008 года «Бэтмен: Отважный и смелый» главного героя озвучил Дитрих Бадер. Анимационный проект рассказывает, как Бэтмен объединяется с супергероями со всех концов Вселенной.
В поисках преступников в мультсериале стражу Готэма помогают Зеленая стрела, Синий Жук, Аквамен и другие герои. «Отважный и смелый» заносит Бэтмена в подводный мир, космос и параллельные измерения.
Давид Мазуз
В сериале «Готэм», стартовавшем в 2014 году, роль 13-летнего Брюса Уэйна сыграл Давид Мазуз. Сюжет проекта сосредоточен на становлении Джима Гордона и параллельно показывает путь юного Брюса Уэйна, включающий каноничные события, начиная с убийства его родителей и заканчивая решением Брюса бороться с преступностью в Готэме.
Уилл Арнетт
В проекте Фила Лорда и Кристофера Миллера «Лего. Фильм» и его спин-оффе «Лего Фильм: Бэтмен» Криса Маккея роль крестоносца в плаще озвучил Уилл Арнетт.
В фильме 2017 года Бэтмен пытается противостоять своим врагам, которые объединились силы, чтобы напасть на Готэмскую электростанцию.
Бен Аффлек
Следующим экранным Бэтменом стал Бен Аффлек. Актер сыграл стража Готэма в картинах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости» 2016 и 2017 годов. Также Бен Аффлек появился в фильме «Отряд самоубийц» в качестве камео.
Кроме того, его версию Бэтмена можно увидеть в фильмах «Лига справедливости Зака Снайдера» 2021 года и «Флэш».
Дидрих Бадер
Актер Дидрих Бадер озвучил Бэтмена в сериале «Харли Квинн», первый сезон которого вышел в 2019 году. В анимационном проекте Харли поначалу пытается выйти из тени Джокера, а потом даже вступает в команду Брюса Уэйна. Будучи психиатром, в какой-то момент антигероиня даже помогает Бэтмену разобраться в себе.
Дженсен Эклс
Актер, известный по роли Дина в сериале «Сверхъестественное», озвучил стража Готэма в мультфильме «Бэтмен: Долгий Хэллоуин». По сюжету проекта Бэтмен искал загадочного убийцу по кличке Холидэй.
Для актера воплощение роли Брюса Уэйна закономерное и даже слегка пророческое. В третьем эпизоде третьего сезоне «Сверхъестественного» 2007 года персонаж Эклса называет себя Бэтменом.
Роберт Паттинсон
В картине Мэтта Ривза 2022 года роль Бэтмена сыграл Роберт Паттинсон. Актер рассказывал, что при создании своей версии Брюса Уэйна ориентировался на прошлые воплощения супергероя. В частности, Паттинсон пытался повторить голос Бэтмена версии Кристиана Бэйла.
Источником вдохновения Мэтта Ривза же была группа Nirvana и ее лидер Курт Кобейн. Режиссер слушал трек Something in the Way и хотел показать Бэтмена не неуязвимым супергероем, каким его привыкли видеть, а сломленным отшельником.
Сценарий сиквела «Бэтмена» уже завершен. Релиз продолжения истории Брюса Уэйна запланирован на 2026 год, а пока фанаты DC могут посмотреть недавно стартовавший спин-офф «Пингвин» про одного из главных противников стража Готэма.
Хэмиш Линклейтер
В мультсериале этого года «Бэтмен: Крестоносец в плаще» роль Брюса Уэйна озвучил Хеймиш Линклейтер, известный по работе над такими проектами, как «Расскажи мне свои секреты» и «Поколение Ви». В «Крестоносце в плаще» Бэтмен только начинает свою борьбу с преступностью Готэма.
Будущее Бэтмена
Новая версия Брюса Уэйна появится в фильме «Отважный и смелый», который станет частью обновленной DCU. Главными героями грядущего проекта будет Бэтмен и его сын Дэмиен Уэйн. «Отважный и смелый» войдет в первую главу «Вселенной DC» под названием «Боги и монстры».