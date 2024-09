Сегодня, 26 сентября Бэтмен станет первым супергероем, чье имя будет увековечено на голливудской «Аллее славы». Звезду стража Готэма разместят рядом со звездами Адама Уэста, сыгравшего Брюса Уэйна в телевизионном сериале 1960-х годов, и Бобом Кейном, который создал этого персонажа вместе с Биллом Фингером.

За более чем 80 лет на экране образ крестоносца в плаще воплотили многие известные актеры. Рассказываем обо всех, кто сыграл и озвучил одного из самых узнаваемых персонажей всех времен.

Льюис Уилсон

В 1943 году вышла первая киноадаптация «Бэтмена», в которую вошло 15 эпизодов. Первым актером, воплотившим образ стража Готэма на экране, был Льюис Уилсон. Роль супергероя стала для актера дебютной.

По сюжету многосерийного проекта тайные правительственные агенты Бэтмен и Робин узнают, что в Готэме орудует японская преступная банда, и пытаются восстановить порядок в этом неспокойном городе.

Фото Кадр из сериала «Бэтмен»

Роберт Лоури

Следующим исполнителем роли крестоносца в плаще стал Роберт Лоури, появившийся в сериале «Бэтмен и Робин» 1949 года. На этот раз супергерои противостояли Магу (в сериале его сыграл Леонард Пенн), который владел секретной лабораторией в пещере в окрестностях Готэма и загадочным электрическим устройством.

Также, как и в «Бэтмена» 1943 года, в проект вошло 15 эпизодов, первый из которых получил название «Бэтмен берет верх», а последний — «Бэтмен побеждает».

Фото Кадр из сериала «Бэтмен и Робин»

Адам Уэст

Затем образ Бэтмена воплотил Адам Уэст. Актер сыграл стража Готэма в сериале, который вышел в 1966 году. В проект вошло 120 серий. Сериал оказал огромное влияние на комиксы о Бэтмене в течение последующих десятилетий и поп-культуру в целом.

В своих мемуарах «Возвращение в Бэтпещеру» 1994 года Адам Уэст написал о своей нелюбви к жанровой составляющей проекта. Актер считал ее несколько комедийной в духе шаржа или памфлета. Тем не менее, в 2002 году вышел комедийный боевик «И снова Бэтмен!», в котором Адам Уэст вернулся к своему экранно-супергеройскому прошлому.

Фото Кадр из сериала «Бэтмен»

Олан Соул

Популярность сериала с Адамом Уэстом привела к первой анимационной адаптации Бэтмена — мультсериалам «Бэтмен и Робин», «Час Бэтмена и Супермена» и «Бэтмен и Робин Чудо-мальчик», выходившим в период с 1968 по 1977 годы.

С 1973 по 1986 год Бэтмен стал одним из главных персонажей анимационного проекта «Супердрузья». Крестоносца в плаще озвучили Олан Соул и Адам Уэст.

Фото Кадр из мультсериала «Час Бэтмена и Супермена»

Майкл Китон

Новым экранным воплощением Брюса Уэйна стал Майкл Китон. Актер сыграл супергероя в картине Тима Бертона «Бэтмен», которая стала самой кассовой в 1989 году.

В преддверии премьеры фильма «Битлджус Битлджус» в интервью Variety Майкл Китон рассказал об огромном влиянии Тима Бертона на индустрию кинокомиксов.

«Многие люди зарабатывают большие деньги на своих фильмах о супергероях благодаря его (Тима Бертона, — Прим. Ред.) выбору и видению того, какими могут быть эти проекты. Тим Бертон изменил все», — рассказывал актер.

Китон также исполнил главную роль в сиквеле «Бэтмен возвращается» 1992 года, получившем две номинации на «Оскар» (за лучший грим и лучшие визуальные эффекты) и картине «Флэш» 2023 года, в которой появилось сразу несколько версий Брюса Уэйна, включая Бена Аффлека и Джорджа Клуни.

Фото Кадр из фильма «Бэтмен»

Кевин Конрой

Актер озвучил Бэтмена в одноименном анимационном сериале 1992 года. Проект стал первым мультсериалом компании Warner Bros. Animation, который вошел в анимационную вселенную DC.

На следующий год после «Бэтмена» прошла премьера спин-оффа «Бэтмен: Маска Фантазма» и несколько других мультсериалов с перекликающимся сюжетом, среди которых были «Новые приключения Бэтмена», «Бэтмен будущего» и «Лига справедливости».

Фото Кадр из мультсериала «Бэтмен»

Вэл Килмер

Вэл Килмер сыграл стража Готэма в картине Джоэля Шумахера «Бэтмен навсегда» в 1995 года. Среди продюсеров фильма был Тим Бертон.

Картина получила смешанные отзывы критиков, что не помешало ей обрести коммерческий успех (фильм собрал в прокате более $ 336 млн при бюджете в $ 100 млн) и быть трижды номинированной на «Оскар»: за лучшую операторскую работу, лучший звук и лучший монтаж звука.

Сам же создатель Бэтмена Боб Кейн, выступавший в фильме Шумахера творческим консультантом, назвал Вэла Килмера лучшим воплощением стража Готэма на экране.

Фото Кадр из фильма «Бэтмен навсегда»

Джордж Клуни

Четвертая и последняя часть начальной серии фильмов о Бэтмене от Warner Bros. снималась уже без участия Тима Бертона. В картине «Бэтмен и Робин» главную роль сыграл Джордж Клуни. По сюжету проекта супергерои пытались помешать Мистеру Фризу (Арнольд Шварценеггер) и Ядовитому Плющу (Ума Турман) захватить мир.

Зрители раскритиковали «Бэтмена и Робина» за «игрушечный» вид. Картина Джоэла Шумахера получила 11 номинаций «Золотая малина», в том числе за худший фильм года.

Через два года после неудачи с «Бэтменом и Робином» планировался запуск сериала «Брюс Уэйн» о молодых годах жизни Бэтмена, но позже Warner Bros. его отменила: проект не вписывался в планы студии по развитию персонажа, в частности, создание фильма «Бэтмен: Начало».

Фото Кадр из фильма «Бэтмен и Робин»

Рино Романо

В 2004 голосом Бэтмена в одноименном анимационном проекте стал Рино Романо. В мультсериал вошло пять сезонов, в которых Брюс Уэйн и его команда сражались с Джокером, Пингвином, Загадочником и другими суперзлодеями.

Фото Кадр из мультсериала «Бэтмен»

Кристиан Бэйл

В 2005 году в картине «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана образ Брюса Уэйна воплотил Кристиан Бэйл. В роли Бэтмена актер появился в сиквелах «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

«Бэтмен: Начало» собрал в мировом прокате более 375,3 миллиона долларов и был номинирован на «Оскар» за лучшую операторскую работу, а «Темный рыцарь» 2008 года стал первым фильмом о супергероях, собравшим в кинотеатрах более $ 1 млрд.

Фото Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»

Дитрих Бадер

В мультсериале 2008 года «Бэтмен: Отважный и смелый» главного героя озвучил Дитрих Бадер. Анимационный проект рассказывает, как Бэтмен объединяется с супергероями со всех концов Вселенной.

В поисках преступников в мультсериале стражу Готэма помогают Зеленая стрела, Синий Жук, Аквамен и другие герои. «Отважный и смелый» заносит Бэтмена в подводный мир, космос и параллельные измерения.

Фото Кадр из мультсериала «Бэтмен: Отважный и смелый»

Давид Мазуз

В сериале «Готэм», стартовавшем в 2014 году, роль 13-летнего Брюса Уэйна сыграл Давид Мазуз. Сюжет проекта сосредоточен на становлении Джима Гордона и параллельно показывает путь юного Брюса Уэйна, включающий каноничные события, начиная с убийства его родителей и заканчивая решением Брюса бороться с преступностью в Готэме.

Фото Кадр из сериала «Готэм»

Уилл Арнетт

В проекте Фила Лорда и Кристофера Миллера «Лего. Фильм» и его спин-оффе «Лего Фильм: Бэтмен» Криса Маккея роль крестоносца в плаще озвучил Уилл Арнетт.

В фильме 2017 года Бэтмен пытается противостоять своим врагам, которые объединились силы, чтобы напасть на Готэмскую электростанцию.

Фото Кадр из фильма «Лего Фильм: Бэтмен»

Бен Аффлек

Следующим экранным Бэтменом стал Бен Аффлек. Актер сыграл стража Готэма в картинах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости» 2016 и 2017 годов. Также Бен Аффлек появился в фильме «Отряд самоубийц» в качестве камео.

Кроме того, его версию Бэтмена можно увидеть в фильмах «Лига справедливости Зака Снайдера» 2021 года и «Флэш».

Фото Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Дидрих Бадер

Актер Дидрих Бадер озвучил Бэтмена в сериале «Харли Квинн», первый сезон которого вышел в 2019 году. В анимационном проекте Харли поначалу пытается выйти из тени Джокера, а потом даже вступает в команду Брюса Уэйна. Будучи психиатром, в какой-то момент антигероиня даже помогает Бэтмену разобраться в себе.

Фото Кадр из мультсериала «Харли Квинн»

Дженсен Эклс

Актер, известный по роли Дина в сериале «Сверхъестественное», озвучил стража Готэма в мультфильме «Бэтмен: Долгий Хэллоуин». По сюжету проекта Бэтмен искал загадочного убийцу по кличке Холидэй.

Фото Кадр из мультфильма «Бэтмен. Долгий Хэллоуин. Часть 1»

Для актера воплощение роли Брюса Уэйна закономерное и даже слегка пророческое. В третьем эпизоде третьего сезоне «Сверхъестественного» 2007 года персонаж Эклса называет себя Бэтменом.

Роберт Паттинсон

В картине Мэтта Ривза 2022 года роль Бэтмена сыграл Роберт Паттинсон. Актер рассказывал, что при создании своей версии Брюса Уэйна ориентировался на прошлые воплощения супергероя. В частности, Паттинсон пытался повторить голос Бэтмена версии Кристиана Бэйла.

Источником вдохновения Мэтта Ривза же была группа Nirvana и ее лидер Курт Кобейн. Режиссер слушал трек Something in the Way и хотел показать Бэтмена не неуязвимым супергероем, каким его привыкли видеть, а сломленным отшельником.

Сценарий сиквела «Бэтмена» уже завершен. Релиз продолжения истории Брюса Уэйна запланирован на 2026 год, а пока фанаты DC могут посмотреть недавно стартовавший спин-офф «Пингвин» про одного из главных противников стража Готэма.

Фото Кадр из фильма «Бэтмен»

Хэмиш Линклейтер

В мультсериале этого года «Бэтмен: Крестоносец в плаще» роль Брюса Уэйна озвучил Хеймиш Линклейтер, известный по работе над такими проектами, как «Расскажи мне свои секреты» и «Поколение Ви». В «Крестоносце в плаще» Бэтмен только начинает свою борьбу с преступностью Готэма.

Фото Кадр из мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

Будущее Бэтмена

Новая версия Брюса Уэйна появится в фильме «Отважный и смелый», который станет частью обновленной DCU. Главными героями грядущего проекта будет Бэтмен и его сын Дэмиен Уэйн. «Отважный и смелый» войдет в первую главу «Вселенной DC» под названием «Боги и монстры».