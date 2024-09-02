Биография Бена Аффлека: история голливудского актера

История жизни актера, покорившего Голливуд.

Бен Аффлек (Бенджамин Геза Бен Аффлек-Болдт)

Дата рождения: 15 августа 1972 года

Место рождения: Беркли (штат Калифорния, США)

Профессия: актер, режиссер, сценарист, продюсер

Начало карьеры: 1981 год

Рост: 189 см

Супруга: Дженнифер Гарнер (в браке с 2005-го по 2018-й), Дженнифер Лопес (с 2022-го по 2024-й)

Детство и юность Бена Аффлека

Бен Аффлек родился 15 августа 1972 года в Беркли (штат Калифорния, США). Его отец Тимоти Байерс Аффлек был фармакологическим представителем, мать Кристина Энн Болдт работала учительницей в школе. У актера есть младший брат Кейс, который также выбрал актерскую профессию.

В 1984 году родители Бена развелись, и он вместе с матерью и братом перебрался в штат Массачусетс, где женщина устроилась в одну из школ Кембриджа. Кристина Энн Болдт часто приглашала домой местную богему, водила сыновей в театры и на кастинги, читала классическую литературу. В 1989 году Бен снялся в телевизионной рекламе сети быстрого питания Burger King.

Когда мальчику было 8 лет, он прошел кастинг в детский сериал «Путешествие Мими». Именно тогда Аффлек и понял, что хочет стать актером. На съемочной площадке он подружился с будущим голливудским актером Мэттом Деймоном.

Аффлек и Деймон жили рядом друг с другом, поэтому ходили в одну школу и играли в одном театральном кружке.

После окончания школы Бен поступил в Вермонтский университет, но вскоре его бросил и переехал в Голливуд.

Мэтт Дейман и Бен Аффлек. Фото Global Look Press

Актерская карьера Бена Аффлека

Покорять Голливуд Бен Аффлек отправился вместе с лучшим другом Мэттом Деймоном. В первое время их брали только в массовку.

Успех пришел к ним в 1992 году, молодые люди получили главные роли в драматическом фильме «Школьные узы». Это история школьников, которые принадлежат к разным социальным слоям. Данная картина дала хороший старт молодым актерам. Однако, получив большой гонорар, Бен и Мэтт сняли дорогой коттедж на берегу Тихого океана и закатили вечеринку на 800 человек. Вскоре они не только потратили все деньги, но и влезли в долги. Им пришлось переехать в маленький дом.

Затем Аффлек получил предложение сняться в сериале «Баффи — истребительница вампиров» (1992), фильмах «Под кайфом и в смятении» (1993), «Лоботрясы» (1995).

В 1995 году начинающий актер познакомился с молодым режиссером Кевином Смитом. Бен вместе с Деймоном появился в таких работах Смита, как «В погоне за Эми» (1997), «Догма» (1999), «Джей и Молчаливый Боб» (2001), «Девушка из Джерси» (2004).

Но всемирную популярность парням принес фильм «Умница Уилл Хантинг» (1997). Главная роль уборщика с высоким ай-кью досталась Мэтту, а его лучшего друга сыграл Бен. Примечательно, что сценарий написали Аффлек и Деймон. Более того, кинолента получила две статуэтки «Оскара» за лучший сценарий и за лучшую роль второго плана (Робин Уильямс). Также сценарий был отмечен «Золотым глобусом».

После грандиозного успеха молодой актер получал предложения в самых кассовых фильмах. Среди них «Влюбленный Шекспир» (1998), «Армагеддон» (1998), «Перл-Харбор» (2001), «Сорвиголова» (2003). Были и менее удачные работы: «Джильи» (2003) и «Пережить Рождество» (2004), которые провалились в прокате.

В 2006 году Аффлек получил главную роль в детективном фильме «Смерть Супермена». История основана на реальных событиях. В ленте показано расследование смерти актера и звезды «Супермена» Джорджа Ривза. Бен получил множество наград за работу. Среди них «Кубок Вольпи» и «Золотой глобус».

Также на его счету такие успешные проекты, как «Козырные тузы» (2009), «Обещать — не значит жениться» (2009), «Операция Арго» (2012), «Исчезнувшая» (2014), «Бэтмен против Супермена» (2016), «Отряд самоубийц» (2016), «Вне игры» (2020).

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото Global Look Press

Личная жизнь Бена Аффлека

Первый громкий роман у Бена Аффлека был с Гвинет Пэлтроу. Они начали встречаться в 1997 году. Тогда актриса переживала расставание с Брэдом Питтом. Бен и Гвинет считались самой красивой парой Голливуда, но счастье было недолгим. Пэлтроу влюбилась в своего партнера по фильму «Влюбленный Шекспир» Джозефа Файнса и бросила Бена.

Также у него были интрижки с Николь Кидман, Сандрой Буллок, Фамке Янссен. В 2002 году на съемочной площадке фильма «Джильи» Аффлек познакомился с Дженнифер Лопес. Между молодыми людьми сразу же вспыхнули чувства. Актер и певица даже готовились к свадьбе, но за несколько дней до церемонии расстались.

В 2005-м Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер. В семье родилось трое детей: дочери Вайолет Энн Аффлек (род. 2005) и Серафина Роуз Элизабет Аффлек (род. 2009), сын Сэмюэль Гарнер Аффлек (род. 2012). В 2015 году пара рассталась, но развод супруги оформили только в 2018 году. Причиной стали измены актера, проблемы с алкоголем и азартными играми.

После развода у Аффлека были романы с продюсером Линдси Шукус, моделью Шоной Секстон, актрисой Аной де Армас.

Весной 2021 года голливудский актер вновь сошелся с Дженнифер Лопес. На этот раз дело дошло до свадьбы. Артисты тайно поженились в Лас-Вегасе в 2022 году. Поп-звезда даже взяла фамилию мужа и стала Дженнифер Линн Аффлек. Через год они перебрались в новый дом, который супруги приобрели вместе. Особняк находится в Беверли-Хиллз.

Но семейной идиллии не получилось. Весной 2024 года таблоиды написали, что Аффлек съехал из их общего дома. Летом стало известно, что Лопес подала на развод, пара выставила особняк на продажу.

Сразу же после слухов о расставании папарацци застукали обладателя «Оскара» в отеле «Беверли-Хиллз» с дочерью бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди — младшего Кик Кеннеди. Также их видели вместе на нескольких светских мероприятиях.

Бен Аффлек. Фото Global Look Press

Бен Аффлек сейчас

В 2025 году ожидается премьера фильма «Расплата 2» с Беном Аффлеком в главной роли . Это продолжение «Расплаты», которая была снята в 2016-м. В следующем году выйдет детективный триллер «Свидетель обвинения», где актер не только сыграет главную роль, но и выступит в качестве режиссера.

Также в августе 2024 года стало известно, что Бен Аффлек и Брэд Питт пополнили каст фильма «Незнакомцы в поезде» Дэвида Финчера. Это ремейк известного триллера Альфреда Хичкока. Проект выйдет на Netflix.

10 лучших фильмов Бена Аффлека по версии IMDb

Умница Уилл Хантинг (1997)

Исчезнувшая (2014)

Лига справедливости Зака Снайдера (2021)

Операция «Арго» (2012)

Город воров (2010)

Air: Большой прыжок (2023)

Последняя дуэль (2021)

Расплата (2016)

Догма (1999)

В погоне за Эми (1997)

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