Беги, Пауэлл, беги: каким получился фильм «Бегущий человек»

В кинозалы вбежала очередная экранизация романа Стивена Кинга. Это уже второй за год фильм после «Долгой прогулки», переносящий на экраны произведения, выпущенные автором под псевдонимом Ричард Бахман.

Предыдущая экранизация романа «Бегущий человек» случилась еще в далекие 80-е, а главного героя сыграл находившийся тогда в зените славы Арнольд Шварценеггер. В новой итерации самого знаменитого Мистера Олимпию заменил получивший звездный статус актер Глен Пауэлл. Разбираемся, каким получился фильм Эдгара Райта и осталось ли в нем хоть что-то от задора, присущего британскому режиссеру.

Сюжет фильма «Бегущий человек»

В Америке будущего всем правят корпорации, а обычные люди живут в условиях вечной нехватки хлеба. Жители успокаиваются лишь с помощью зрелищ, регулярно транслируемых по телевидению. В попытках вырваться из нищеты люди участвуют в опасных реалити-шоу, вершиной которых является «Бегущий человек».

В состязании трем участникам надо выжить в течение 30 дней, в то время как за ними будут охотиться специально обученные ловцы. Усугубляет положение игроков то, что каждый день им надо отправлять видеозаписи через почтовые ящики. А не участвующие в реалити напрямую люди смогут получить кругленькую сумму денег, если заметят и сдадут охотникам кого-то из бегущих.

Продержавшийся 30 дней победитель сможет получить невероятный, по меркам будущего (да и нашего времени), миллиард, но вот незадача: за все время существования шоу еще никто не смог достичь заветной цели.

Фото Кадр из фильма «Бегущий человек», режиссер Эдгар Райт, Paramount Pictures

Бен Ричардс — обычный человек, еле сводящий концы с концами. Мужчина, уволенный с предыдущих мест за нарушение субординации, не может найти работу. Ситуацию осложняет то, что дочь героя заболевает гриппом, а антиутопичный мир будущего настолько суров, что рядовой гражданин не может позволить себе даже обычные лекарства. Жена главного героя вынуждена брать дополнительные смены и подрабатывать официанткой в стриптиз-клубе.

Все это толкает Ричардса на решение отправиться в корпоративный квартал и попытать счастья на телевидении. Герой, обладающий кипучей яростью и способный завестись буквально с пол-оборота, попадает в команду «Бегущего человека». Глава компании по имени Киллиан видит в глазах и жгучем характере героя возможность повысить рейтинги и популярность шоу.

Вот так Бен Ричардс пускается в бега и, кажется, преуспевает в этом, умудряясь заслужить симпатии аудитории и не один раз утереть нос ловцам.

Фото Кадр из фильма «Бегущий человек», режиссер Эдгар Райт, Paramount Pictures

Каким получился фильм «Бегущий человек»

«Бегущий человек» продолжает марафон экранизаций Кинга, заполонивший экраны в этом году. Буквально за три месяца мир увидели четыре адаптации: в кино вышла «Долгая прогулка», а за перенос текстов мастера ужасов в сериальный формат отдувались недавний «Институт» и выходящий сейчас «Добро пожаловать в Дерри». Чуть раньше — в 2025-м — зрители получили полнометражные ленты: «Обезьяну» Осгуда Перкинса и «Жизнь Чака» Майка Флэнагана — тоже по Кингу.

При этом роман «Бегущий человек» про жестокие развлечения в антиутопии будущего стал известен благодаря экранизации 1987 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Фото Кадр из фильма «Бегущий человек», режиссер Эдгар Райт, Paramount Pictures

Предыдущий вариант киноадаптации мало что брал от первоисточника, да и в целом лента не смогла «хорошо состариться». Увы, у новой попытки, предпринятой режиссером Эдгаром Райтом, тоже вряд ли получится стать классикой. Фильму, несмотря на внимание к деталям, отчаянно не хватает собственного яркого лица.

Мрачные улицы утопают в мусоре, который ветер разносит от одной тени до другой, неоновые вывески отражаются в лужах, а корпоративный квартал наполнен спешащими по делам богачами. Только вот вся эта антиутопия с явным налетом ретро выглядит уж слишком типично. Подобное представляется при любом упоминании слово «киберпанк». В местной демонстрации разрыва между бедными и богатыми на фоне технологий, кажется, нет никакой фантазии.

Фото Кадр из фильма «Бегущий человек», режиссер Эдгар Райт, Paramount Pictures

И, казалось бы, нет ничего страшного, если бы происходящее на экране имело какие-то другие крючки, способные влюбить зрителя. Но, увы, и здесь фильм отрабатывает лишь стандартную программу. И если вплоть до середины «Бегущий человек» еще справляется с увлечением, в финальной трети все это, несмотря на сюжетные повороты и растущее количество экшена, превращается в сумбур.

Известный по трилогии «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец», а также поставивший, наверное, одну из лучших экранизаций комиксов «Скотт Пилигрим против всех» режиссер в этот раз где-то теряет креативность и задор.

Фото Кадр из фильма «Бегущий человек», режиссер Эдгар Райт, Paramount Pictures

Порой «Бегущий человек» разгоняется, и в фильме начинает проступать хитрая улыбочка британца. Но в другие моменты фильм смотрится как типичный фантастический боевик, который пусть и показывает мрачное будущее, но не говорит ничего важного о нем.

Актеры фильма «Бегущий человек»

Главную роль в фильме исполнил Глен Пауэлл — новая звезда Голливуда. Интересно, что актеру для участия пришлось ждать одобрения Стивена Кинга. Писатель дал свое согласие после того, как ознакомился с другой работой Пауэлла — комедией Ричарда Линклейтера «Я не киллер».

Пауэлл, как и положено герою фантастического боевика, обладает впечатляющей физической формой и умеет показывать агрессию. При этом самыми запоминающимися моментами всего фильма становятся те, когда актер включает свое комедийное обаяние. В такие моменты фильм больше напоминает ленту Линклейтера.

Фото Кадр из фильма «Бегущий человек», режиссер Эдгар Райт, Paramount Pictures

На вторых ролях в «Бегущем человеке» нашлось место другим заметным в Голливуде личностям. Управляющего шоу сыграл Пирс Броснан, а хитрым ведущим с налетом эпатажа стал Колман Доминго. Впрочем, ни один из образов не потребовал от актеров какой-то большой работы над персонажем.

Фото Кадр из фильма «Бегущий человек», режиссер Эдгар Райт, Paramount Pictures

Также на экране появляются Уильям Х. Мэйси, Эмилия Джонс, Кэти О'Брайан и Джейми Лоусон. Но самым заметным из эпизодических персонажей становится герой старого соратника Эдгара Райта — Майкла Серы. Именно взаимодействие главного героя с подпольным революционером приводит к одной из самых ярких экшен-сцен всей ленты. Главного же из охотников, носящего маску на протяжении почти всего фильма, сыграл заслуженный Трандуил Голливуда, Ли Пейс.

Стоит ли смотреть фильм «Бегущий человек»

«Бегущий человек» — кино, которое после просмотра не оставляет ярких впечатлений. Визуальный язык и динамика сценария лишены уникальности, и даже обладающий обаянием Пауэлл, кажется, не может включить его на полную.

При этом и плохой новую ленту Райта назвать сложно: она увлекательна ровно настолько, чтобы досмотреть ее до конца. Так что Ричардс скорее жив, чем мертв, что, впрочем, хорошо сочетается с лозунгом сторонников главного героя фильма.

Трейлер фильма «Бегущий человек»