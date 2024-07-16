Каким получился фильм «Байкеры» с Томом Харди и Остином Батлером

Первая за восемь лет лента автора «Укрытия» и «Мэда» Джеффа Николса «Байкеры» недавно вышла в сети. Фильм, чей релиз в свое время подвергся переносу из-за забастовки Гильдии киноактеров и смены дистрибьютора, показал скромные результаты в прокате и не окупил свой бюджет.

Разобрались, заслужила ли лента такие низкие сборы и стоит ли ее смотреть.

Сюжет фильма «Байкеры»

Главным рассказчиком в фильме о людях, возводящих мужественность в культ, является, как ни странно, женщина. На протяжении всей ленты Кэти общается с интервьюером и по совместительству фотографом, которого играет звезда недавних «Претендентов» Майк Фейст.

Фото Кадр из фильма «Байкеры»

Рассказ начинается с того, что героиня Джоди Кормер открывает двери бара, под завязку набитого любителями мотоциклов и пива. Не мудрено, что появление девушки в таком наполненном тестостероном месте не остается незамеченным. Пока не случилось ничего плохого, Кэти собирается покинуть непривычную локацию. Но взгляд героини падает на Бенни — молодого члена мотоклуба, кажется, воплощающего в себе дух всей субкультуры байкеров. Сыгранный Остином Батлером персонаж очаровывает девушку, а после подвозит ее до дома. Герой остается напротив жилища Кэти, облокотившись на свой байк и многозначительно глядя на парня своей новой знакомой.

Бенни ждет под домом много часов. Он одним своим присутствием избавляется от парня Кэти. А дальше все развивается невероятно быстро, и уже через несколько недель героиня Кормер оказывается замужем за любителем ревущих моторов.

В ходе повествования (часть которого подается как интервью, а часть — как личные встречи интервьюера с членами байкерского клуба «Вандалы») зрители знакомятся с другими членами объединения и узнают его историю. Оказывается, идея создания сообщества посетила его главу Джонни — дальнобойщика и семьянина — во время просмотра фильма «Дикий» 1953 года с Марлоном Брандо в главной роли. Это отлично коррелировало с увлечениями героя в исполнении Тома Харди, до того участвующего в гонках на мотоциклах.

Фото Кадр из фильма «Байкеры»

Со временем вокруг затеи Джонни начинает формироваться костяк команды, среди которых правая рука лидера «Вандалов» Брюси, пухлый весельчак по прозвищу Таракан, механик Кэл и мрачный Зипко. Встречи участников выглядели как обычные посиделки мужчин, которые просто периодически выплескивают злость и демонстрируют мужественность.

Клуб постепенно разрастается, и первое время Джонни мог справляться с растущим количеством подопечных. Но после того как Брюси разбивается в аварии, кажется, все совсем пошло не по плану. В мир «Вандалов» проникает все больше реального насилия. К мотоклубу присоединяется много жестоких людей, любителей наркотиков и сомнительных личностей, не чурающихся даже убийств. В какой-то момент герои замечают, что клуб разделился: с одной стороны — старички-основатели с бутылкой пива в руке, с другой — толпа сомнительных личностей.

Фото Кадр из фильма «Байкеры»

На одном из съездов новые члены избивают Таракана до полусмерти за мысли о выходе из клуба, а Кэти почти становится жертвой изнасилования. После этого становится окончательно ясно, что «Вандалы» окончательно ушли в отрыв, а Джонни потерял контроль над своим детищем. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что для некоторых эта история окончится печально.

Каким получился фильм «Байкеры»

«Байкеры» — кино, передающее дух эпохи. При этом тот самый костяк «Вандалов» — любители мотоциклов и пива — кажется, не поспевают за тем, что происходит вокруг. Вернувшиеся из Вьетнама новые члены клуба, пристрастившиеся к наркотикам, чужды героям. При этом сами Джонни, Бенни и прочие — тоже не ангелы. Они не боятся жестокости, но обладают какими-то внутренними границами и правилами.

Фото Кадр из фильма «Байкеры»

С определенного ракурса новый фильм Джеффа Николса — это грустное кино о людях, которые умудрились найти свое место, но потом потеряли в нем себя. Несложно отыскать в ленте и переживания о кризисе маскулинности. А Джонни, прекрасно сыгранный Томом Харди, — в чем-то даже вневременной образ.

При этом все центральные мужские персонажи «Байкеров» — это безусловно сильные образы, пропахшие маскулинностью (комплекс особенностей характера и поведения, традиционно приписываемых мужчинам. — Прим. ред.). Даже безрассудный Бенни, после одной из драк почти лишившийся ноги и страдающий лишь из-за того, что может потерять возможность ездить на мотоцикле, не показывает своих реальных эмоций до самого конца.

Несмотря на явную романтизацию байкерского быта и изначального братства «Вандалов», лента Николса остается чутким фильмом о людях, которые не до конца разобрались в себе. Они знают лишь то, что им мил рев мотора, но даже не представляют, как правильно жить в тех условиях, в которые они сами себя загнали.

Актеры фильма «Байкеры»

В фильме нашлось место и заметным актерским работам звезд всех калибров и величин. Том Харди, в последние годы появлявшийся на экране преимущественно в образе носителя «Венома», вновь напоминает, насколько он все-таки талантливый актер.

Фото Кадр из фильма «Байкеры»

Без таланта Джоди Кормер, воплотившей на экране образ Кэти, кино не было бы настолько законченным произведением. Ну а главная молодая звезда фильма — Остин Батлер — олицетворяет все желания и стремления своего байкерского клуба. Для него стальной конь и цвета «Вандалов» важнее всего в жизни. От того трагичнее смотрится финальная сцена, в которой отказавшийся от езды на мотоцикле герой слышит такой знакомый звук мотора.

Фото Кадр из фильма «Байкеры»

Не обошлось в «Байкерах» и без любимца режиссера — Майкла Шеннона, сыгравшего странного Зипко. И пусть экранного времени у него немного, но герой запомнился больше, чем многие другие члены клуба. .

Стоит ли смотреть фильм «Байкеры»

Несмотря на кассовый провал, «Байкеры» стоят каждой минуты потраченного на них времени. Даже если вы не проникнитесь персонажами и характерами, то эстетика, воссозданная в фильме, вряд ли оставит вас равнодушным. Тем более что она нечасто встречается среди современных полнометражных работ.

Но рев моторов, смешанный с мелодиями прекрасно подобранного саундтрека, когда-то затихнет, и все уйдет в прошлое, как и золотое время клуба «Вандалов». И «Байкеры» не дают четкого ответа, что лучше: продолжать ехать по инерции, оставаясь в седле несмотря ни на что, окончательно уйти или, как Таракан, оставить в себе лишь часть того, кем ты был. Кажется, что этот вопрос может задать себе не только мужчина за сорок, сидящий в гараже в испачканной маслом одежде и с бутылкой пива в руке, но и любой зритель.